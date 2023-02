ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια στην Τουρκία

«Οι σκέψεις μας είναι μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία που αγωνίζονται να σώσουν ζωές. Η Ελλάδα έχει κινητοποιήσει τους πόρους της και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», προσθέτει.

Profoundly saddened by the loss of life & damage following the devastating earthquake that hit #Türkiye & #Syria. Our thoughts are w/ the victims’ families, the injured & the rescue crews fighting to save lives. #Greece has mobilised its resources & is ready to provide assistance pic.twitter.com/gcJAk5QW9o