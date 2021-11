ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την εισβολή στο κτιριακό συγκρότημα στη Σανάα

Επίσης, υπογραμμίζει πως τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν σαφώς το Διεθνές Δίκαιο και διακυβεύουν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα.

#Greece unequivocally condemns the intrusion into the compound formerly used as US Embassy in Sana’a #Yemen and calls for the immediate release of local staff who are still under detention. Such actions clearly violate International Law & compromise regional security & stability