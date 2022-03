ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών στην Μπερσεβά

Παράλληλα, εκφράζει αλληλεγγύη στην κυβέρνηση και στον λαό του «στενού μας φίλου και εταίρου», Ισραήλ.

Greece unequivocally condemns the terrorist attack against Israeli civilians in #Beersheba today. Sincere condolences to the victims’ families & wishes for speedy recovery to the injured. We stand firmly in solidarity w/ the gov’t & people of our close friend and partner #Israelpic.twitter.com/9aTxowA0rH