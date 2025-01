ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει θερμά την πολυαναμενόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων» σημειώνει σε ανάρτηση του στα αγγλικά το υπουργείο Εξωτερικών, σχετικά με την συμφωνία.

Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι «η συμφωνία αυτή μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την εγκαθίδρυση διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή» και καλεί αμφότερες τις πλευρές να την τηρήσουν, τονίζοντας:

«Είναι τώρα καιρός να τηρηθεί η συμφωνία αυτή και να επιτραπεί στους ομήρους να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους, να ανακουφιστούν οι άμαχοι από τα δεινά και να αυξηθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας».

Greece warmly welcomes the long-awaited ceasefire and hostage release agreement.

This deal can be a turning point for establishing enduring stability in the region. pic.twitter.com/zVO7o6hHuC