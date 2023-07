ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια στην Ισπανία για την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών ευχαριστεί τη Σουηδία για την «επιτυχημένη προεδρία» του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς.

Επισημαίνεται πως η Προεδρία του Συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από τα κράτη-μέλη της ΕΕ για ένα εξάμηνο. Κατά το εξάμηνο αυτό, η Προεδρία προεδρεύει στις συνεδριάσεις σε όλα τα επίπεδα του Συμβουλίου, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των εργασιών της ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου.

Congratulations to #Spain which takes over the Presidency of the Council of the EU & wishes for a productive #EU2023ES

We look forward to working closely together in the interest of the????& its citizens

Thank you @sweden2023eu for the successful presidency of the past 6 months! pic.twitter.com/sx0PMYRCdd