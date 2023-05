ΥΠΕΞ: Θερμά συγχαρητήρια στον βασιλιά Κάρολο για την ενθρόνισή του

Σημειώνεται πως η ιστορική τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ' και της βασίλισσας Καμίλα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο Αβαείο του Γουέστμινστερ παρουσία περίπου 2.200 προσκεκλημένων. Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

We warmly congratulate HM King Charles III, a proven friend of Greece, in his #Coronation day.

Wishing him success in his duties, we are looking forward to continuing ???????? excellent cooperation & further deepening bilateral historic relations pic.twitter.com/3ID8fG8Xt6