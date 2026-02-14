Υπέρ μιας προγραμματικής συμφωνίας με στόχο την εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης ο Χ. Δούκας - Real.gr

Υπέρ μιας προγραμματικής συμφωνίας, αποτέλεσμα προγραμματικού διαλόγου, με στόχο την εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης τάχθηκε σήμερα από τη Μυτιλήνη μιλώντας στην ημερίδα με θέμα «Νησιωτικότητα και Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική - Ανθρώπινη ανάπτυξη, κοινωνική ευημερία και διακυβέρνηση στη νησιωτική Ελλάδα» ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Απαντώντας στο ερώτημα που ο ίδιος έθεσε για το ποιος θα εφαρμόσει πολιτικές υπέρ της νησιωτικής ανάπτυξης ο κ. Δούκας σημείωσε ότι αυτές προϋποθέτουν «και πολιτικές δυνάμεις ισχυρές για να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Και πολιτικούς αποφασισμένους να επιδιώξουν συσχετισμούς που θα διαμορφώσουν την εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης απέναντι στο σημερινό καθεστώς που εξοργίζει την ελληνική κοινωνία, αλλά που δεν βλέπει εναλλακτική».

Αναφερόμενος στην κοινή κάθοδο στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας υποψηφίων με τη στήριξη των Σοσιαλιστών, της Αριστεράς και των Πρασίνων ο κ. Δούκας σημείωσε ότι «είμαι απόλυτα πεισμένος ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να πορευτούμε.

Η χώρα μας, συνέχισε, παρά την ευημερία των αριθμών, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ αντιμετωπίζει μια σύνθετη κρίση: διεύρυνση ανισοτήτων, κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, παραγωγική υστέρηση. Καμία πολιτική δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να δώσει ολοκληρωμένη απάντηση στις τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται! Και ενώ η συζήτηση – έστω και άτολμα – για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων επανέρχεται διαρκώς στο δημόσιο πεδίο, συχνά εξαντλείται σε σενάρια εκλογικής γεωμετρίας και σκοντάφτει σε ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες».

Ο κ. Δούκας συνεχίζοντας ανέφερε τα παρακάτω: «Σήμερα αυτό που πρέπει να απαντήσουμε, όσοι αφουγκραζόμαστε τον προοδευτικό κόσμο που αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, δεν είναι ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, είναι για ποιο σκοπό, με ποιο σχέδιο και με ποιες δεσμεύσεις. Καμία συνεργασία δεν μπορεί να σταθεί αν δεν βασίζεται σε σαφή προγραμματική συμφωνία.

Και η προγραμματική συμφωνία, προϋποθέτει προγραμματικό διάλογο. Αυτόν που έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει …χθες.

Προϋποθέτει καθαρές θέσεις, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και ειλικρινή αποτίμηση διαφορών. Δεν σημαίνει ισοπέδωση, ούτε απώλεια ταυτότητας. Σημαίνει αναζήτηση κοινού τόπου σε κρίσιμα ζητήματα».

Και κατέληξε ο Δήμαρχος Αθηναίων: «Και μπορεί να γίνει. Προχθές ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν κοινή πρόταση νόμου για την λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Δεν είναι σε κανέναν μας δύσκολο να φέρει στο μυαλό του, πεδία πολιτικής που θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί παρόμοιες πρωτοβουλίες. Να αποτελέσουν τη βάση ενός σοβαρού διαλόγου. Όχι με γενικόλογες διακηρύξεις, αλλά με συγκεκριμένα μέτρα, χρονοδιαγράμματα και κοστολογημένες παρεμβάσεις.

Η κοινωνία ζητά πειστική εναλλακτική διακυβέρνηση. Ζητά σταθερότητα με δικαιοσύνη. Αν ο προοδευτικός χώρος δεν μπορέσει να αρθρώσει κοινό λόγο πάνω σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα, το κενό θα καλυφθεί είτε από απογοήτευση είτε από ακραίες φωνές.

Ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών δυνάμεων είναι πράξη ευθύνης. Αφορά την ικανότητα του πολιτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής.

Η ιστορία έχει δείξει ότι οι μεγάλες προοδευτικές τομές δεν προέκυψαν από απομόνωση, αλλά από συγκλίσεις γύρω από σαφείς στόχους.

Και παρότι τελευταία πολυχρησιμοποιήθηκε, ας θυμηθούμε το σύνθημα του Γαλλικού Μάη του ’68: Αν όχι τώρα, Πότε; Αν όχι εμείς, Ποιος».

Της τοποθέτησης του κ. Δούκα ακολουθεί πάνελ με θέμα «Θέσεις και προτάσεις πολιτικής για τη Νησιωτικότητα – Κοιτώντας το μέλλον με ευθύνη» με συντονίστρια της κ. Λούκα Κατσέλη και συνομιλητές τον Πρόεδρο του ΣYΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και τον πρόεδρο του «ΚΟΣΜΟΣ» Πέτρο Κόκκαλη.