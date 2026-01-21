Υπέρ της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur ψήφισαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ - Real.gr

Το ψήφισμα για την προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, ψήφισαν και οι τρεις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου και Νίκος Παπανδρέου, στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Με το ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε τελικά με 334 ψήφους υπέρ 324 κατά και 11 αποχές, ζητείται επίσημη γνωμοδότηση σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur.

«Η στήριξη της προσφυγής στο Δικαστήριο αποτελεί πράξη θεσμικής ευθύνης και δημοκρατικής εγρήγορσης. Η διαδικασία που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον τεχνητό διαχωρισμό της συμφωνίας σε δύο νομικά κείμενα, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον σεβασμό των Συνθηκών, τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και τη θεσμική ισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζουν σε ανακοίνωση τους, οι τρεις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Επίσης σημειώνουν ότι «ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι διατάξεις της ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας που εισάγουν μηχανισμό ”επανεξισορρόπησης”, ο οποίος ενδέχεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την άσκηση ευρωπαϊκών πολιτικών προστασίας τού περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων και των εργασιακών δικαιωμάτων» και προσθέτουν: «Πρόκειται για ρυθμίσεις που μπορεί να υπονομεύσουν στην πράξη την αρχή τής προφύλαξης και την αυτονομία της ενωσιακής έννομης τάξης. Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις σοβαρές κανονιστικές αποκλίσεις στα πρότυπα παραγωγής τροφίμων, τους ελέγχους εισαγωγών και την προστασία των Ευρωπαίων αγροτών και καταναλωτών. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδέχεται εμπορικές συμφωνίες που δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό και μεταφέρουν το κόστος στους παραγωγούς και στις τοπικές κοινωνίες».

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις της Ευρώπης μόνο όταν αυτές είναι δίκαιες, ισορροπημένες και συμβατές με τις ευρωπαϊκές αξίες, το περιβάλλον, τη δημοκρατία και την πραγματική παραγωγή».

ΑΠΕ-ΜΠΕ