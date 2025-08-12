ΥΠΕΞ: Δεν εκφράζει την επίσημη θέση η ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο - Σε εξέλιξη πειθαρχικές διαδικασίες - Real.gr

Το περιεχόμενο των αναρτήσεων δεν εκφράζει την επίσημη θέση της Ελλάδας, επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με αναρτήσεις που είχαν γίνει από τον λογαριασμό ελληνικής πρεσβείας στο Facebook υπέρ των διαδηλώσεων για τη Λωρίδα της Γάζας.

Η εκπρόσωπος του υπουργείο, Λάνα Ζωχιού, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε:

«Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ