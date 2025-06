ΥΠΕΞ για Μέση Ανατολή: «Οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα» - Real.gr

Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις «ανησυχητικές εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή και θεωρεί πως οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα.

Αυτό αναφέρει το ΥΠΕΞ. σε ανάρτηση του στο Χ, αναφορικά με τις εξελίξεις.

Συγκεκριμένα επισημαίνει:

«Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις ανησυχητικές εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα».

Greece closely monitors the alarming developments in the broader Middle East and recognizes that any further escalation could pose a significant threat to regional and global stability. pic.twitter.com/JS8JsiEU9b

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 13, 2025