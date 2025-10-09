ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς - Real.gr

Quantcast
ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

11:44, 09/10/2025
ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

«Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εάν αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική και η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως, αυτή η σημαντική εξέλιξη θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας», προσθέτει.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, μια διαρκή ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή», τονίζει χαρακτηριστικά.

 

 

 

