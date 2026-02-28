Quantcast
ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την περιοχή της Μέσης Ανατολής - Real.gr
ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την περιοχή της Μέσης Ανατολής

14:16, 28/02/2026
«Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

«Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία μας. Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού», σημειώνει.

«Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή», τονίζει.

Προσθέτει δε πώς ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα. «Είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή» σημειώνει.

«Η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα», αναφέρει.

Όλα τα συναφή θέματα θα απασχολήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα το απόγευμα.

 

