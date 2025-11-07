Υπογραφή κοινής διακήρυξης Ελλάδας-ΗΠΑ για στενότερη συνεργασία στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Real.gr

Στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η Σύνοδος για την Ενέργεια, υπεγράφη η κοινή διακήρυξη μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών, εστιάζοντας σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης και τις ΗΠΑο υφυπουργός για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον των ΗΠΑ Jacob Helberg, και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle.

Ο κ. Helberg τόνισε ότι η ανάγκη για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί ευκαιρία για χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς και ότι οι ΗΠΑ αποτελούν αδιαμφισβήτητο σύμμαχο της χώρας μας.

Ο κ Θεοχάρης τόνισε ότι η διακήρυξη αντανακλά την αφοσίωση των δύο χωρών για ενίσχυση της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος, σταθερός και στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ. ¨Μαζί, είπε, διαμορφώνουμε ένα μέλλον με οικονομική ανάπτυξη, σταθερότητα και περιφερειακή ασφάλεια”.



