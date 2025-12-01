Υπόθεση Novartis: «Μία από τις πιο «μελανές» σελίδες της ελληνικής Δημοκρατίας» - Η κατάθεση του Άκη Σκέρτσου - Real.gr

Στη σε δεύτερο βαθμό δίκη κατά των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis κατέθεσε ο υπουργός Επικρατείας.

της Άννας Κανδύλη

Μία από τις πιο «μελανές» σελίδες της ελληνικής Δημοκρατίας χαρακτήρισε την υπόθεση Novartis ως προς την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, ο υπουργός Επικρατείας Άρης Σκέρτσος, καταθέτοντας σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου στη δίκη σε δεύτερο βαθμό των δύο προστατευόμενων μαρτύρων. Ο κ. Σκέρτσος προτάθηκε ως μάρτυρας από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, καθώς την επίμαχη περίοδο διετέλεσε διευθυντής του γραφείου του.

Ο υπουργός Επικρατείας ανέφερε πως τα πολιτικά πρόσωπα στοχοποιήθηκαν με ψευδείς ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι οι υποτιθέμενες δωροδοκίες δεν συνδέονται με καμία πραγματική διαδικασία άσκησης εξουσίας. «Το να συναντά ένας υπουργός εκπροσώπους συνδέσμων –όπως ο κ. Φρουζής, τότε πρόεδρος του ΣΦΕΕ– είναι μέρος των καθηκόντων του. Αυτό δεν σημαίνει χρηματισμό, όπως κατέθεσαν οι ψευδομάρτυρες», επεσήμανε.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως την περίοδο του 2012 η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση έκτακτης δημοσιονομικής ανάγκης. «Υπήρχαν χρέη 8,5 δις ευρώ με τα 6,5 προς προς ασφαλιστικές και φαρμακευτικές εταιρείες. Έπρεπε να απομειωθεί ένα δυσθεώρητο έλλειμμα ύψους 15,5%. Θεωρώ σκανδαλώδες ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν είχε σύστημα να ελέγχει τις φαρμακευτικές δαπάνες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η δημιουργία μηχανισμών ελέγχου υλοποιήθηκε μόνο την περίοδο των μνημονίων.

Για τον Γιάννη Στουρνάρα, ο μάρτυρας τόνισε ότι ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών ως μη πολιτικός, με εντολή να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις των πρώτων δύο μνημονίων. «Το έργο του αφορούσε συμψηφισμούς και εξόφληση οφειλών προς φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν είχε εμπλοκή στον σχεδιασμό ή στην ψήφιση του πλαισίου. Το να κατηγορείται ότι χρηματίστηκε για να υλοποιήσει μια απόφαση που είχε ήδη ληφθεί, είναι αστείο», τόνισε.

Ο κ. Σκέρτσος χαρακτήρισε παράλογο τον ισχυρισμό περί δωροδοκίας προσώπου χωρίς αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων. «Δεν έχει λογική να δωροδοκηθεί κάποιος που δεν μπορεί να επηρεάσει την απόφαση», είπε με έμφαση. Απαντώντας δε σε ερωτήσεις της έδρας, περιέγραψε τον διοικητή της ΤτΕ ως «βαθιά έντιμο και βαθιά πατριώτη», σημειώνοντας πως «η Ελλάδα τού οφείλει πολλά γιατί έσωσε τη χώρα».