Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφίγγει ο κλοιός για τον «Φραπέ» - Real.gr

Το χρονοδιάγραμμα της εξεταστικής επιτροπής μέχρι τη διακοπή των εργασιών της για τα Χριστούγεννα.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη και το αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής, η πίεση στον γνωστό και ως «Φραπέ» γίνεται ασφυκτική. Τη δεδομένη χρονική στιγμή όλα τα κόμματα θέλουν τον Γ. Ξυλούρη στην εξεταστική, αλλά για διαφορετικό λόγο το καθένα. Κομβικό ρόλο έπαιξε η κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Ο Λ. Αντωνόπουλος επέστρεψε χρήματα που είχε πάρει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εθνικού αποθέματος για λόγους ευθιξίας, όπως είπε, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν είχε εκτελέσει τις εργασίες που είχε προγραμματίσει (σταβλικές εγκαταστάσεις). Συγκεκριμένα ο Λ. Αντωνόπουλος υποστήριξε ότι είχε κάνει αίτηση ενίσχυσης μόνο μία χρονιά από το ΚΥΔ του Γ. Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Οταν ωστόσο ο εισηγητής της Ν.Δ. Μακάριος Λαζαρίδης παρουσίασε έγγραφα από τα οποία αποκαλυπτόταν ότι ο Λ. Αντωνόπουλος όχι μόνο είχε κάνει αίτηση ενίσχυσης και δεύτερη χρονιά, αλλά και ότι είχε μεταβιβάσει τα δικαιώματά του στον γιο του Γ. Ξυλούρη, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε άγνοια λέγοντας πως δεν το είχε κάνει ποτέ.

Η Νέα Δημοκρατία κράτησε κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με όσα είπε ο Λ. Αντωνόπουλος, λέγοντας ότι αναδείχθηκαν οι σχέσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ με τον «Φραπέ». Κοινό συμπέρασμα πάντως των μελών της επιτροπής είναι πως ο Λ. Αντωνόπουλος ή ψεύδεται ή κάποιος άλλος μέσα από το ΚΥΔ του Γ. Ξυλούρη, έχοντας πρόσβαση στα στοιχεία του, προχώρησε σε αυτές τις ενέργειες ερήμην του.

«Τελευταία ευκαιρία»

Ολα τα παραπάνω κατέστησαν ως μονόδρομο και για τη Νέα Δημοκρατία την επανακλήτευση του Γ. Ξυλούρη προκειμένου να διαφωτιστεί το ζήτημα. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, το έγγραφο για την κλήτευση του «Φραπέ», ο οποίος την πρώτη φορά αρνήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής, θα αποσταλεί εκ νέου σήμερα, με την επιτροπή να του ζητά να παρουσιαστεί στις 11 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μια «τελευταία ευκαιρία» πριν εξαντληθούν όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα, σε μια υπόθεση για την οποία η Ν.Δ. έχει πλέον σχηματίσει ξεκάθαρη θέση: αν ο μάρτυρας δεν προσέλθει, τότε η επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία βίαιης προσαγωγής του, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό της Βουλής και τη σχετική νομοθεσία για τις εξεταστικές επιτροπές.

Η στάση της πλειοψηφίας σκληραίνει ημέρα με την ημέρα. Μετά την αρχική άρνηση του Γ. Ξυλούρη να εμφανιστεί, αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις του μέσω υπομνημάτων ότι δεν έχει καμία σχέση με το σκάνδαλο των επιδοτήσεων, η αντιπαράθεση χτύπησε «κόκκινο», με τη Ν.Δ. να του στέλνει σαφές μήνυμα ότι ακόμα και αν επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής αυτό θα πρέπει να το κάνει ενώπιον των μελών της εξεταστικής.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό. Αν ο Γ. Ξυλούρης απαντήσει θετικά στην κλήτευση και εμφανιστεί στις 11 Δεκεμβρίου, η συνεδρίαση αναμένεται να εξελιχθεί σε μια από τις πιο φορτισμένες της περιόδου. Αν, αντίθετα, επιλέξει να επιμείνει στη γραμμή της αποχής, τότε θα κριθεί στην πράξη αν η εξεταστική επιτροπή είναι διατεθειμένη να κάνει χρήση του πιο «σκληρού» μέτρου που διαθέτει: της βίαιης προσαγωγής.

Ο οδικός χάρτης

Παράλληλα με το θρίλερ της κλήτευσης Ξυλούρη, η εξεταστική επιτροπή μπαίνει πλέον σε κρίσιμη φάση, καθώς ανοίγει ξανά ο κύκλος των πολιτικών προσώπων. Το χρονοδιάγραμμα μέχρι το κλείσιμο της Βουλής για τα Χριστούγεννα είναι πυκνό και αποκαλύπτει τις προθέσεις της πλειοψηφίας να «καθαρίσει το τοπίο» πριν οι εργασίες διακοπούν. Μετά την προγραμματισμένη κλήση του Γ. Ξυλούρη για τις 11 Δεκεμβρίου, η σκυτάλη περνά στα πολιτικά στελέχη.