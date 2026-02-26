Υπόθεση υποκλοπών: Οι πολιτικές αντιδράσεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου - Real.gr

Κύμα πολιτικών αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών.

Υπενθυμίζεται ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας κήρυξε ένοχους τους Γιάννη Λαβράνο, Φέλιξ Μπίτζιο, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χάμου για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του κακόβουλου λογισμικού predator, επιβάλοντας ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, με εκτιτέα τα 8 έτη, απορρίπτοντας τη χορήγηση οποιουδήποτε ελαφρυντικού. Τους χορήγησε ωστόσο ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση.

Μετά από μία αποδεικτική διαδικασία σχεδόν πέντε μηνών, οι 4 επιχειρηματίες καταδικάστηκαν για αδικήματα που αφορούν επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, καθώς και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

Ανδρουλάκης: «Μεγάλη ήττα του παρακράτους»

Με δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για «ακόμη μία δικαίωση» στον αγώνα που, όπως επισημαίνει, δίνει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. «Η απόφαση αποτελεί αποτέλεσμα της μηνυτήριας αναφοράς που κατέθεσε τον Ιούλιο του 2022 στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και χαρακτηρίζει την εξέλιξη «μεγάλη ήττα του παρακράτους», το οποίο, όπως αναφέρει, οργανώθηκε από «το σύστημα Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», σημείωσε.

Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του Predator αποτελεί μια ακόμη δικαίωση στον αγώνα, που αταλάντευτα δίνω εδώ και τέσσερα χρόνια. Μια απόφαση που έρχεται ως αποτέλεσμα της μηνυτήριας αναφοράς, που κατέθεσα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Ιούλιο του 2022.

Είναι μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργάνωσε το σύστημα Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκθέτει, όμως, και τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης, η οποία όχι μόνο παραβίασε κατάφωρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αλλά διακυβεύτηκε και η ασφάλεια της χώρας όταν ανενδοίαστα τέθηκε υπό παρακολούθηση η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων επιτρέποντας να κατέχουν αυτό το υλικό άγνωστοι τρίτοι.

Με τη σημερινή απόφαση, ο φάκελος διαβιβάζεται ξανά στην Εισαγγελία για έρευνα που θα αφορά μεταξύ άλλων αδικημάτων, και αυτό της κατασκοπείας.

Από αυτόν τον αγώνα επέλεξαν συνειδητά να λείπουν, τα δεκάδες θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων –υπουργοί της κυβέρνησης, αξιωματούχοι- που αν και είχαν πολιτικό και θεσμικό καθήκον να είναι μηνυτές, μάρτυρες και διώκτες, προτίμησαν τη σιωπή και συνέργησαν στη συγκάλυψη.

Παρά τις κατά καιρούς «παραινέσεις» να υποστείλω τη σημαία αυτής της μάχης, γιατί «κούρασε» και «ποιον αφορά πια», ούτε στιγμή δεν σκέφτηκα να παρατήσω την επιβεβλημένη πολιτική και νομική διαδρομή.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρις ότου λογοδοτήσουν όλοι οι πρωταγωνιστές αυτής της σκοτεινής υπόθεσης. Επόμενος σταθμός είναι το ΕΔΔΑ για τη συμμόρφωση της κυβέρνησης με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας. Καλώ για μια ακόμη φορά τον Πρωθυπουργό να δώσει εντολή στην ΕΥΠ, που είχε υπό την εποπτεία του, να εκτελέσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αρκετά εξέθεσε τη χώρα και τραυμάτισε τους θεσμούς, τη διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου με τις επιλογές του.

Φάμελλος: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο υποκλοπών και παρακολουθήσεων με πρακτικές παρακράτους

«Η σημερινή καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών αποτελεί μια συγκλονιστική, αλλά και αποκαλυπτική είδηση», τονίζει σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Η καταδίκη τους δε, χωρίς ελαφρυντικά, με αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για αδικήματα που τελέστηκαν με συναυτουργία και κοινό δόλο, αλλά και η διαβίβαση του φακέλου για τη διερεύνηση των αδικημάτων της κατασκοπείας, αλλά και της ψευδορκίας στη στημένη Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, επιβεβαιώνουν όσα κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την πρώτη μέρα», σημειώνει, ενώ κάνει λόγο για «αμείλικτα ερωτήματα» που τίθενται πλέον: «Έδρασαν μόνοι τους ή είχαν πλάτες από το καθεστώς Μητσοτάκη; Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψή του ο κ. Μητσοτάκης;».

«Όχι, δεν είναι σύμπτωση. Υπήρξε ένα οργανωμένο σχέδιο υποκλοπών και παρακολουθήσεων με πρακτικές παρακράτους», υπογραμμίζει και καταλήγει: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη. Προσβάλλει τη Δημοκρατία. Γι’ αυτό και πρέπει να φύγουν το συντομότερο και η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές».

Τσίπρας για τις υποκλοπές: «126 χρόνια για καθέναν, να λογοδοτήσουν οι πραγματικοί υπαίτιοι»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για βαριές ποινές στους κατηγορούμενους και απέδωσε πολιτικές ευθύνες εκτιμώντας ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ποινές που επιβλήθηκαν στους τέσσερις κατηγορούμενους, μίλησε για «126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν», ενώ σημείωσε ότι «δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο».

«126 χρόνια και 8 μήνες για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους της δίκης των υποκλοπών.

Δύο τη γλίτωσαν, γιατί απουσίαζαν από το κατηγορητήριο.

Ο ηθικός και ο εκτελεστικός αυτουργός.

Αυτός που σκέφτηκε και αυτός που οργάνωσε τον βιασμό του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας.

Ο ένας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος Γρηγόρης Δημητριάδης.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη όμως, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι.

Και στο λαό και στη δικαιοσύνη».

Βενιζέλος: «Επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης»

Για δυναμική που αναπτύσσεται και υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης, μίλησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου, όπως οι υποκλοπές, δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Το δε ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μπορεί να αναπτύξει δυναμική που υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης. Όχι μόνο μέσω της απόφασης του Δικαστηρίου αλλά και των ενσωματωμένων στην απόφαση πρακτικών της δίκης που αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους. Ελπίζω η νέα ιδέα για την αναθεώρηση του Συντάγματος να μην είναι η κατάργηση των εγγυήσεων του άρθρου 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών. Άλλωστε ευτυχώς δικαστές δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα αλλά και στο Στρασβούργο» τόνισε χαρακτηριστικά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνοι τους τα έκαναν όλα αυτά ή κάποιος τους έβαλε και τους καθοδηγούσε;

«Η σημερινή δικαστική απόφαση για την καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών, Μπίτζιου, Λαβράνου, Ντίλιαν και Χάμου, και μάλιστα χωρίς κανένα ελαφρυντικό, για την υπόθεση του Predator, είναι η αρχή για την αναγκαία, πλήρη διερεύνηση του δυσώδους σκανδάλου των υποκλοπών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας, ωστόσο ότι «γεννάται αυτομάτως ένα ερώτημα: Μόνοι τους τα έκαναν όλα αυτά ή κάποιος τους έβαλε και τους καθοδηγούσε;».

«Τα όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο είναι συγκλονιστικά, ότι δηλαδή στην ανάλογη εξεταστική επιτροπή οι συμμετέχοντες είχαν ενημέρωση και καθοδήγηση και προστασία από την ΝΔ και τους βουλευτές της», τονίζει, συμπληρώνοντας ότι «τώρα, λοιπόν, που με τη βούλα της Δικαιοσύνης άρχισαν να αποδίδονται ποινικές ευθύνες γι’ αυτή την υπόθεση-πληγή στο σώμα της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να υπεκφεύγει και οφείλει να απαντήσει για τις σχέσεις στελεχών της και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη με τους καταδικασθέντες».

«Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις υπουργών, πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων, ακόμη και ανώτατων στρατιωτικών. Και όσοι δεν κινήθηκαν νομικά απέναντι σ’ αυτή την άθλια πρακτική οφείλουν απαντήσεις. Το έλλειμμα αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας αυτών των προσώπων είναι κραυγαλέο. Οφείλει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης απαντήσεις για το πασιφανές κοινό κέντρο παρακολουθήσεων ΕΥΠ-Predator. Υπενθυμίζουμε τη φράση-κλειδί του εισαγγελέα της δίκης, πως η συσχέτιση των στόχων της ΕΥΠ με αυτούς του Predator, είναι “σύμπτωση που έχει σημασία”. Οφείλει απαντήσεις για την ενορχηστρωμένη από το Μαξίμου απόπειρα συγκάλυψης», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούν πλέον να κρύβονται. Το σημαντικό είναι ότι η υπόθεση ανοίγει ξανά. Ξεκινά ξανά η διερεύνηση ποινικών ευθυνών και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Μια πρώτη δικαίωση για όσους επέμειναν στη διερεύνηση και στη διαλεύκανση αυτής της σκοτεινής υπόθεσης».

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Το σκάνδαλο των υποκλοπών αποτελεί μείζον κακούργημα και θα το πάμε μέχρι τέλους

Μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τοποθετήθηκε στη Βουλή.

Όπως τόνισε, το δικαστήριο έκρινε ένοχους τέσσερις κατηγορούμενους που συνδέονται με την κυβέρνηση, καθώς και στελέχη των εταιρειών Intellexa και Krikel για πλημμελήματα, ενώ οι εισαγγελικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να εξετάσουν κακουργηματικές ευθύνες.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για:

Αθέμιτη επέμβαση σε σύστημα αξιολόγησης (τετελεσμένη και κατ’ εξακολούθηση) για 5 θύματα και σε απόπειρα για 82.

Παράνομη επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων για 5 θύματα και σε απόπειρα για 82.

Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών.

Η ποινή που επιβλήθηκε ανέρχεται συνολικά σε 126 έτη και 8 μήνες, με εκτιτέα τα 8 έτη, ενώ δόθηκε ανασταλτικό στην έφεση και απορρίφθηκαν τα ελαφρυντικά, καθώς η δράση της εταιρείας συνεχίστηκε το 2023 και το 2024, χωρίς να έχει διερευνηθεί περαιτέρω.

Η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι νιώθει ανακούφιση και δικαίωση, υπογραμμίζοντας ότι το σκάνδαλο αποτελεί μείζον κακούργημα και ότι η υπόθεση θα φτάσει μέχρι τέλους. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα στα υπόλοιπα κόμματα για κοινή δράση, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση προς τη Δημοκρατία.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να δημιουργήσει αίσθημα απόγνωσης στους πολίτες και ότι ο πρωθυπουργός δαπανά δημόσιο χρήμα σε προπαγανδιστικές πρακτικές, τονίζοντας ότι η διακυβέρνησή του δεν θα διαρκέσει για πάντα.