Υπουργείο Ανάπτυξης για Δούκα: «Ας καταλάβει ότι είναι δήμαρχος και όχι δελφίνος του ΠΑΣΟΚ» - Real.gr

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργείου Ανάπτυξης στην ανάρτηση του δημάρχου Αθηνών, Χάρη Δούκα, για το ζήτημα των ηλεκτρικών πατινιών.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει πως «ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια», συμπληρώνοντας πως «οφείλει, όμως, να τις αναλάβει».

Καταλήγοντας, το υπουργείο καλεί τον κ. Δούκα «να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος επιθυμεί».