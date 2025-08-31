Υπουργείο Εργασίας: Τα ρεκόρ δεκαετιών στην αγορά εργασίας η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό - Real.gr

Για “παλιό, γνώριμο λαϊκισμό” κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τονίζοντας ότι αδυνατεί να αρθρώσει έναν σοβαρό πολιτικό ρόλο και να προτείνει ρεαλιστικές λύσεις.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο σημειώνει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης “μιλά για “υποχρεωτικά 13ωρα” και “εργασιακό μεσαίωνα” επιχειρώντας να τρομοκρατήσει τους πολίτες, την ώρα που η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική – και μετρήσιμη”.

Σύμφωνα με ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά που δημοσίευσε το Υπουργείο Εργασίας, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στη αγορά εργασίας σήμερα:

* Περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας

* Ρεκόρ 17ετίας στην ανεργία. Η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ΕΕ, κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες – από το 17,5% τον Μάιο 2019 στο 7,9% τον Μάιο 2025.

* Ρεκόρ 25ετίας στο ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων: Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφει την πιο θετική επίδοση της τελευταίας 25ετίας, με 340.572 νέες θέσεις εργασίας την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου.

* ⁠Αύξηση κατά 35% του κατώτατου μισθού και κατά 28,3% του μέσου μισθού.

* Ραγδαία αύξηση της πλήρους απασχόλησης (πάνω από 3 στους 4 μισθωτούς).

Ενίσχυση της συμμόρφωσης:

* Με σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους να προστατεύονται πλέον από την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

* Με ραγδαία αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες σε όλους τους ενταγμένους κλάδους, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει το 850% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

* Με αύξηση στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας κατά 8% και στα πρόστιμα κατά 13,8% μέσα σε ένα έτος, με εισπράξεις άνω των 50 εκ. μόνο το 2024.

Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των εργαζομένων:

* Άδεια μητρότητας από 6 σε 9 μήνες.

* Άδεια πατρότητας για πρώτη φορά.

* Άδεια για παροχή φροντίδας.

* Άδεια για ιατρικές εξετάσεις αναπαραγωγής.

* Πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων από βία και παρενόχληση στην εργασία.

Ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους τόσο υπέρ των εργαζομένων όσο και υπέρ επιχειρήσεων:

* Οριζόντια ⁠Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4%.

* Κατάργηση προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργίας.

“Όλα τα παραπάνω περιγράφουν μία σύγχρονη και απολύτως ρυθμισμένη αγορά εργασίας που διέπεται από όρους και κανόνες και καταρρίπτουν στο ακέραιο τις προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ να εμπεδώσουν στον δημόσιο διάλογο μία εικόνα ζοφερής πραγματικότητας όπου δήθεν κυριαρχεί η ασυδοσία και η εκμετάλλευση” αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση το υπουργείο Εργασίας.

Και καταλήγει “αντί να προτείνει ουσιαστικές πολιτικές για το μέλλον, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κρατηθεί στο προσκήνιο με όρους περασμένων δεκαετιών. Αντί να διαβάσουν προσεκτικά το νομοσχέδιο που προωθεί την απασχόληση και μειώνει τη γραφειοκρατία, διαδίδουν ψεύδη. Οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν”.