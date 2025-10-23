Υπουργείο Άμυνας για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Αναθέτουμε σε τρίτο την καθαριότητα του χώρου...» - Η ανάρτηση Δούκα - Real.gr

Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον δήμο Αθηναίων. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Αυτό τονίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Κατά τούτο, προστίθεται στην ανακοίνωση, το υπουργείο θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.