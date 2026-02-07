Υπουργείο Παιδείας: Ζητεί εξηγήσεις από το ΑΠΘ για τα σοβαρά επεισόδια - Προθεσμία 48 ωρών - Real.gr

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καταδίκασε τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν έξω από Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ ζητεί από τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους, εντός 48 ωρών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το υπουργείο «καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο».

Παράλληλα, το υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

• Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

• Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

• Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

• Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

• Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια.

Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων» καταλήγει η ανακοίνωση.

