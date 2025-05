Υπουργός Εσωτερικών ΗΠΑ: Η ενεργειακή συνεργασία στο επίκεντρο της διμερούς σχέσης με την Ελλάδα - Real.gr

Σε σημερινή ανάρτηση του στο Χ (πρώην twitter), ο Υπουργός Εσωτερικών και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Doug Burgum, χαρακτήρισε τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ως «εξαιρετική» και τόνισε ότι η ενεργειακή συνεργασία «βρίσκεται στο επίκεντρο της διμερούς μας σχέσης».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Burgum:

Great meeting with Greece’s Minister for the Environment and Energy Stavros Papastavrou. Energy cooperation is central to our bilateral relationship and holds the key to prosperity and peace! pic.twitter.com/gLWDpjWe1L

— Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) May 13, 2025