Quantcast
Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής - Real.gr
real player

Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

16:50, 16/02/2026
Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, μεταξύ άλλων, εμπειρογνώμονες θα μεταβούν στο Βέλγιο την Τετάρτη (18.2.26) προκειμένου να διαπιστώσουν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών από την εκτέλεση στην Καισαριανή των 200 Ελλήνων πατριωτών την Πρωτομαγιά του 1944.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού

Δώδεκα φωτογραφίες που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 πατριωτών, πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, εμφανίστηκαν στον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών e-bay το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου.

Ανήκουν σε συλλέκτη που ειδικεύεται στα αναμνηστικά του Γερμανικού Στρατού και εν γένει τεκμήρια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και ο οποίος τις προσέφερε για πώληση.

Το ΥΠΠΟ ευαισθητοποιήθηκε άμεσα και διαπίστωσε ότι:

1. Είναι πολύ πιθανόν ότι πρόκειται για αυθεντικές φωτογραφίες,

2. Υπάρχουν αρκετές νομικές περιπλοκές αναφορικά με τη διεκδίκησή τους.

Αναφορικά με την τεκμηρίωση της αυθεντικότητάς τους: Είναι γνωστό και επαρκώς διερευνημένο θέμα μεταξύ ιστορικών της φωτογραφίας και της σύγχρονης ιστορίας η διακίνηση φωτογραφιών που τράβηξαν στρατιώτες του Γ’ Ράιχ σε χώρες τις οποίες είχε καταλάβει η ναζιστική Γερμανία. Στις οργανώσεις Γερμανών βετεράνων που συστάθηκαν με στόχο την αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας της Βέρμαχτ, στη μεταπολεμική γερμανική κοινωνία, δημιουργήθηκαν δίκτυα ανταλλαγής και ανατύπωσης φωτογραφιών που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση υπήρξε ο κύκλος του περιοδικού Wildente (Αγριόπαπια), που εξέδιδε ο Günther Heysing, δημοσιογράφος των Μονάδων Προπαγάνδας του Γκέμπελς. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι πολύ πιθανόν να ανήκουν σε αυτές (ειδικώς εάν ληφθεί υπόψη η πίσω όψη των τυπωμένων φωτογραφιών, όπως εμφανίσθηκε στο e-bay).

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα εξετάσει το θέμα «Χαρακτηρισμός ή μη φωτογραφικών τεκμηρίων της εκτέλεσης των 200 πατριωτών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944». Η ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού της συλλογής ως μνημείου αποτελεί το θεμέλιο για τη διεκδίκησή της από το ελληνικό κράτος. Εμπειρογνώμονες – στελέχη του ΥΠΠΟ έχουν ήδη έλθει σε επαφή με τον συλλέκτη. Τις επόμενες μέρες θα τον επισκεφθούν στην έδρα του, στη Γάνδη του Βελγίου, προκειμένου να αποτιμήσουν: Την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης, καθώς και τη σημασία και την αξία της συλλογής. Εάν η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευση της συλλογής τεκμηριώνονται, το Υπουργείο Πολιτισμού θα οριστικοποιήσει άμεσα διά της κατάλληλης νομικής οδού τα μέτρα για την απόκτησή της.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

16:50 16/02
Υπεγράφησαν οι συμφωνίες με Chevron-HELLENiQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες - Παπασταύρου: «Μία νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας»

Υπεγράφησαν οι συμφωνίες με Chevron-HELLENiQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες - Παπασταύρου: «Μία νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας»

16:31 16/02
Καιρός: Νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Σε red code 4 περιοχές

Καιρός: Νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Σε red code 4 περιοχές

15:06 16/02
Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Ντάνα Έντεν: Νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα η Ισραηλινή παραγωγός - Η επιτυχία του «Tehran», το EMMY και τα γυρίσματα στην Ελλάδα

12:18 16/02
Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο

Μαρίνα Σταυράκη: Θύμα ληστείας στο σπίτι της στη Γλυφάδα, την απείλησαν με μαχαίρι - Βίντεο ντοκουμέντο

12:33 16/02
Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα – Τσακωμένοι δεν είμαστε;»

Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα – Τσακωμένοι δεν είμαστε;»

19:15 15/02
Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός

Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός

07:09 16/02
Ηλιακή Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου: Τα 4 ζώδια που θα προσελκύσουν τα χρήματα σαν μαγνήτες

Ηλιακή Έκλειψη στις 17 Φεβρουαρίου: Τα 4 ζώδια που θα προσελκύσουν τα χρήματα σαν μαγνήτες

13:00 15/02

Ροή Ειδήσεων

Eurovision 2026 – Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στον εθνικό τελικό

Eurovision 2026 – Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στον εθνικό τελικό

17:30 16/02
Δουδωνής στον Realfm 97,8: Είμαστε στη φάση της pole position – Ο πραγματικός αγώνας γίνεται από την προκήρυξη των εκλογών

Δουδωνής στον Realfm 97,8: Είμαστε στη φάση της pole position – Ο πραγματικός αγώνας γίνεται από την προκήρυξη των εκλογών

17:15 16/02
Δίκη Βαλυράκη: Στο μικροσκόπιο η κατάθεση συνταξιούχου ψαρά για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη Βαλυράκη: Στο μικροσκόπιο η κατάθεση συνταξιούχου ψαρά για τους δύο κατηγορούμενους

17:10 16/02
Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

Υπουργείο Πολιτισμού: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες για τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής

16:50 16/02
Υπεγράφησαν οι συμφωνίες με Chevron-HELLENiQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες - Παπασταύρου: «Μία νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας»

Υπεγράφησαν οι συμφωνίες με Chevron-HELLENiQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες - Παπασταύρου: «Μία νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης και αποφασιστικότητας»

16:31 16/02
Κυριάκος Πιερρακάκης: Πρώτη φορά σε Eurogrοup υπουργός Οικονομικών του Καναδά - Στόχος η περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων

Κυριάκος Πιερρακάκης: Πρώτη φορά σε Eurogrοup υπουργός Οικονομικών του Καναδά - Στόχος η περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων

16:15 16/02
Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του συμβουλίου ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα ως παρατηρητής

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του συμβουλίου ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα ως παρατηρητής

16:00 16/02
Σταϊκούρας στον Realfm 97,8 για κατοχικές αποζημιώσεις: Ανοικτό θέμα που την κατάλληλη στιγμή πρέπει να τίθεται

Σταϊκούρας στον Realfm 97,8 για κατοχικές αποζημιώσεις: Ανοικτό θέμα που την κατάλληλη στιγμή πρέπει να τίθεται

15:57 16/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved