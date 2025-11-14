Quantcast
Ζαμπάρας: Προχειρότητα και μεταφορά ευθύνης στην αντιμετώπιση της ευλογιάς - Real.gr
real player

Ζαμπάρας: Προχειρότητα και μεταφορά ευθύνης στην αντιμετώπιση της ευλογιάς

01:20, 14/11/2025
Ζαμπάρας: Προχειρότητα και μεταφορά ευθύνης στην αντιμετώπιση της ευλογιάς

"Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που φέρνετε δείχνετε για μια ακόμα φορά την προχειρότητα και την μεταφορά ευθύνης που επιχειρείτε να κάνετε", ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μιλτιάδης Ζαμπάρας, κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

“Μετακυλίετε την ευθύνη στους ήδη αποδυναμωμένους δημόσιους φορείς. Μεταφέρετε κτηνιάτρους από τη μια υπηρεσία στην άλλη, χωρίς πραγματική στελέχωση, παρεμβαίνετε με αποσπασματικά μέτρα, χωρίς καμία συνοχή και χωρίς να λύνουν κανένα από τα βασικά επίδικα. Αντί για ελέγχους, ατομική ευθύνη. Αντί για κτηνιατρικές υπηρεσίες, ατομική ευθύνη. Αντί για σχέδιο, ατομική ευθύνη. Τελικά, ένα πράγμα δουλεύει κύριε υπουργέ σε αυτή τη χώρα: το φταίξιμο. Το φταίξιμο στους άλλους. Όχι όμως στους καθ΄ύλη αρμόδιους”, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε: “Φταίνε οι αγρότες; Φυσικά! Όπως πάντα. Αυτοί έπρεπε να κάνουν τους κτηνιάτρους. Αυτοί έπρεπε να κάνουν τους ελεγκτές. Αυτοί έπρεπε να κάνουν τους επιστήμονες. Αυτοί έπρεπε να κάνουν και τους υπουργούς στο τέλος! Αυτό μας λέτε, σε σχέση με την μετακύλιση της ευθύνης για το γεγονός ότι μια ζωονόσος σας ξέφυγε με οδυνηρές συνέπειες για τον κτηνοτροφικό κόσμο”.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα - ΒΙΝΤΕΟ

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα - ΒΙΝΤΕΟ

00:20 14/11
«Κοπανούσε την πλάτη του στην κολώνα» - Συγκλονίζει η περιγραφή φίλου του 22χρονου που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ

«Κοπανούσε την πλάτη του στην κολώνα» - Συγκλονίζει η περιγραφή φίλου του 22χρονου που προσπάθησε να καταπιεί αμάσητο μπέργκερ

23:14 13/11
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού στα Βορίζια - Η τελευταία διαδρομή του 39χρονου

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού στα Βορίζια - Η τελευταία διαδρομή του 39χρονου

23:02 13/11
Πρόστιμο από τη ΡΑΣ στον ΟΣΕ - Αποκάλυψη του ANT1 για τον Οργανισμό

Πρόστιμο από τη ΡΑΣ στον ΟΣΕ - Αποκάλυψη του ANT1 για τον Οργανισμό

21:26 13/11
Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς - Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις διαρρήκτες τραυμάτισαν αστυνομικούς - Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ

21:08 13/11
Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Πώς «βλέπουν» οι πολίτες πιθανά νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - Πώς «βλέπουν» οι πολίτες πιθανά νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

20:39 13/11
Το 3I/ATLAS και οι επτά λόγοι που διχάζουν τους επιστήμονες

Το 3I/ATLAS και οι επτά λόγοι που διχάζουν τους επιστήμονες

14:56 13/11
«Το επταήμερο 13 με 20 Νοεμβρίου φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες – Ανακαλύψτε ποιο ζώδιο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη»

«Το επταήμερο 13 με 20 Νοεμβρίου φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες – Ανακαλύψτε ποιο ζώδιο θα έχει τη μεγαλύτερη τύχη»

16:15 13/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved