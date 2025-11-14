Ζαμπάρας: Προχειρότητα και μεταφορά ευθύνης στην αντιμετώπιση της ευλογιάς - Real.gr

"Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που φέρνετε δείχνετε για μια ακόμα φορά την προχειρότητα και την μεταφορά ευθύνης που επιχειρείτε να κάνετε", ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μιλτιάδης Ζαμπάρας, κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

“Μετακυλίετε την ευθύνη στους ήδη αποδυναμωμένους δημόσιους φορείς. Μεταφέρετε κτηνιάτρους από τη μια υπηρεσία στην άλλη, χωρίς πραγματική στελέχωση, παρεμβαίνετε με αποσπασματικά μέτρα, χωρίς καμία συνοχή και χωρίς να λύνουν κανένα από τα βασικά επίδικα. Αντί για ελέγχους, ατομική ευθύνη. Αντί για κτηνιατρικές υπηρεσίες, ατομική ευθύνη. Αντί για σχέδιο, ατομική ευθύνη. Τελικά, ένα πράγμα δουλεύει κύριε υπουργέ σε αυτή τη χώρα: το φταίξιμο. Το φταίξιμο στους άλλους. Όχι όμως στους καθ΄ύλη αρμόδιους”, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε: “Φταίνε οι αγρότες; Φυσικά! Όπως πάντα. Αυτοί έπρεπε να κάνουν τους κτηνιάτρους. Αυτοί έπρεπε να κάνουν τους ελεγκτές. Αυτοί έπρεπε να κάνουν τους επιστήμονες. Αυτοί έπρεπε να κάνουν και τους υπουργούς στο τέλος! Αυτό μας λέτε, σε σχέση με την μετακύλιση της ευθύνης για το γεγονός ότι μια ζωονόσος σας ξέφυγε με οδυνηρές συνέπειες για τον κτηνοτροφικό κόσμο”.