Ζαχαράκη: Έκτακτη επιχορήγηση 4,4 εκατ. ευρώ σε πέντε Πανεπιστήμια – 450 νέες προσλήψεις προσωπικού - Real.gr

Στην έκτακτη επιχορήγηση σε πέντε ελληνικά δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης και στην πρόσληψη 450 νέων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας, μετά την υπογραφή σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

«Αξιοποιούμε με υπευθυνότητα τα δημοσιονομικά περιθώρια και κατευθύνουμε τους πόρους εκεί που έχουν άμεσο αντίκτυπο: στη λειτουργικότητα των πανεπιστημίων και στην ποιότητα της ακαδημαϊκής ζωής», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως επεσήμανε, στόχος είναι «πανεπιστήμια λειτουργικά, ασφαλή, με υψηλής ποιότητας φοιτητική μέριμνα. Πανεπιστήμια που διασφαλίζουν τη γνώση, την έρευνα και -πάνω απ’ όλα- καλλιεργούν στους νέους ανθρώπους τον αμφίπλευρο σεβασμό».

«Η πολιτεία σέβεται τον κόπο και τις θυσίες των οικογενειών τους και οι φοιτητές μας σέβονται τις υποδομές, αλλά και την ευρύτερη λειτουργία των πανεπιστημίων μας. Με την επιχορήγηση, ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ, στηρίζουμε πέντε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ώστε να ανταποκριθούν σε πραγματικές και πιεστικές ανάγκες: το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τη λειτουργία και τη συντήρηση των υποδομών τους, την καθαριότητα και τη φύλαξη», τόνισε η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε:

«Παράλληλα, η πρόσληψη και κατανομή 450 νέων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού στα πανεπιστήμιά μας, αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο που ενισχύει τα τμήματα, στηρίζει τη διδασκαλία και την έρευνα προς όφελος των φοιτητών μας και δίνει ανάσα στην απαιτητική καθημερινότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Γιατί χωρίς επαρκές και ποιοτικό διδακτικό προσωπικό, καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να έχει πραγματικό αντίκρισμα. Η ενίσχυση με επιπλέον πόρους, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό συμπληρώνει τη σταθερή επένδυσή μας στη φοιτητική μέριμνα, που περιλαμβάνει την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, καλύτερες συνθήκες στέγασης και σίτισης, και ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών όπου κι αν φοιτούν, απ’ όπου κι αν προέρχονται».

Πιο συγκεκριμένα, η έκτακτη χρηματοδότηση ανέρχεται στα 4.386.935 ευρώ και αφορά κυρίως στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών, στη λειτουργία και συντήρηση κτιριακών υποδομών, καθώς και σε υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης.

Αναλυτικότερα, τα πανεπιστήμια τα οποία θα δεχθούν έκτακτη επιχορήγηση, καθώς επίσης και τα ποσά ανά ΑΕΙ, όπως ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, έχουν ως εξής:

1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – 2.460.000 ευρώ

2. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – 984.000 ευρώ

3. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – 369.000 ευρώ

4. Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 328.000 ευρώ

5. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών – 245.935 ευρώ

Παράλληλα, αποφασίστηκε η κατανομή 450 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ της επικράτειας, προκειμένου να καλυφθούν, όπως σημειώνεται από το υπουργείο, «κρίσιμες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και ενισχύοντας το ακαδημαϊκό έργο σε ολόκληρη την επικράτεια».

Ειδικότερα, οι νέες θέσεις μελών ΔΕΠ κατανέμονται ως εξής:

• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 72

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 65

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 36

• Πανεπιστήμιο Πατρών: 36

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 29

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 21

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 19

• Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας: 18

• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 17

• Πανεπιστήμιο Κρήτης: 17

• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 14

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 13

• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 12

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 12

• Πάντειο Πανεπιστήμιο: 11

• Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 9

• Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: 9

• Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 9

• Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 8

• Πολυτεχνείο Κρήτης: 8

• Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 6

• Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 3

• Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 3

• Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 2

Σημειώνεται, τέλος, ότι -επιπλέον- κατανέμονται 60 θέσεις Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού στα ΑΕΙ, κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, για την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) για το έτος 2026.