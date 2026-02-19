Ζαχαράκη στον Realfm 97,8: Στόχος είναι να μην αιφνιδιάσουμε, αλλά να ενδυναμώσουμε τα παιδιά – Όλα όσα είπε για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο - Real.gr

Για το νέο λύκειο, το εθνικό απολυτήριο και την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, μίλησε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Τα τελευταία χρόνια το λύκειο είναι αποκλειστικά προθάλαμος των εξετάσεων. Πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια μπορεί να μην επιλέξουν να δώσουν πανελλαδικές, να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να φύγουν από την Ελλάδα, να δώσουν IB, αλλά σίγουρα τα παιδιά που προετοιμάζονται και δίνουν για τις πανελλαδικές, έχουν επιλέξει και λόγω του συστήματος, την τελευταία τάξη του λυκείου πολλές φορές να λείπουν από το σχολείο από ένα χρονικό σημείο και μετά, και σίγουρα όλα τα χρόνια να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Αυτό σίγουρα ως παραδοχή είναι κάτι που χρειάζεται να αλλάξουμε. Δεν αφορά η συζήτηση του εθνικού διαλόγου που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, και θα διαρκέσει 9 μήνες τα παιδιά που είναι τώρα στο λύκειο ή τα παιδιά που είναι τώρα στην Γ’ Γυμνασίου. Αν μάλιστα μέσω του διαλόγου διαπιστώσουμε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να προετοιμαστούν καλύτερα και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά και να μην είναι συνθήκες αιφνιδιασμού για κανέναν, δεν θα αφορά και τα παιδιά της Β’ Γυμνασίου», είπε αρχικά η κ. Ζαχαράκη.

«Ενδεχομένως λοιπόν για τα παιδιά που είναι τώρα στη Β’ Γυμνασίου, θέλουμε να ισχύει το νέο σύστημα. Στόχος μας είναι να μην αιφνιδιάσουμε, αλλά να ενδυναμώσουμε τα παιδιά και να μετράει μία διαδρομή στο λύκειο, και όχι μόνο μία τρίωρη εξέταση, η οποία αδικεί και πάρα πολύ κόσμο» , συμπλήρωσε.

Τι αλλάζει στο νέο Λύκειο

Σχετικά με το εθνικό απολυτήριο, είπε πως πρόκειται για τη συλλογή της βαθμολογίας από τις τάξεις του λυκείου. «Η Εθνική Επιτροπή διαλόγου θα επιλέξει αν το εθνικό απολυτήριο θα συλλέγεται από τη Β’ και Γ’ Λυκείου ή θα ξεκινάει από την Α’ Λυκείου, καθώς πάρα πολλοί λένε ότι είναι τάξη προσαρμογής στα παιδιά και είναι λίγο πιο ανώριμα, ώστε να μετρήσεις τον βαθμό τους. Συλλέγω σημαίνει ότι κάθε μάθημα που δίνω μετράει. Δεν αυξάνουμε τα μαθήματα, αντιθέτως η πρότασή μας είναι να μειωθούν και βέβαια να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες».

Τα προγράμματα σπουδών

«Από το 2027 και μετά αλλάζουν όλα τα προγράμματα σπουδών, θα αλλάξουν πάρα πολλά βιβλία σε πολλά μαθήματα, με στόχευση να μην έχουμε την αποτύπωση απλά μίας σελίδας ή ενός συνόλου σελίδων για να πάρεις ένα καλό βαθμό, αλλά να συνθέσεις πηγές – αυτή είναι και η στόχευση του πολλαπλού βιβλίου – να μπορέσει να αποτιμηθεί μέσω της εξέτασης και ένας άλλος τρόπος σκέψης, με περισσότερη έμφαση στη δυνατότητα του να αναπτύξεις την κριτική σου σκέψη, να συνθέσεις την πηγή και να φτάσεις σε ένα επιδιωκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι γίνεται εύκολα, και επειδή μιλάμε για πολυετείς νοοτροπίες και συνήθειες μέσα στην ελληνική τάξη του λυκείου, θα πάρει καιρό να αλλάξει. Όμως με τις μαζικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, με την αλλαγή βιβλίων και προγραμμάτων σπουδών και την προσπάθεια ενσωμάτωσης σε έναν τρόπο, ελπίζουμε πραγματικά ότι τα επόμενα χρόνια, αυτό μπορεί να επιτευχθεί», ανέφερε η υπουργός Παιδείας.

Σχετικά με τις ασφαλιστικές δικλείδες στο εθνικό απολυτήριο, τόνισε ότι «πέραν της διαφορετικής αξιολόγησης, θα προσθέσω ότι για κάποια παιδιά που είναι σε σχολεία σε πιο απομακρυσμένα μέρη, μπορεί ο δάσκαλος να φτάσει κάποια στιγμή πιο αργά ή μπορεί να μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο. Σε αυτό έχουμε μελετήσει την καθολική εφαρμογή όλων των θεμάτων από τράπεζα θεμάτων, άρα τα παιδιά μέσα από ενσωματωμένη την ύλη στην νέα τράπεζα θεμάτων, για όλα τους τα μαθήματα, θα μπορούν να εξετάζονται σε θέματα που έχουν ισοδυναμίες, πραγματική εναρμόνιση με την ύλη που έχουν διδαχθεί, αλλά και έναν ενιαίο τρόπο που αφορά διαφορετικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Το ζήτημα της ισοτιμίας ως προς την εξέταση είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και θα απασχολήσει πάρα πολύ την Εθνική Επιτροπή Διαλόγου. Είναι σωστοί οι προβληματισμοί, εμείς έχουμε σε αυτό να αντιπαραβάλλουμε την Εθνική Αρχή Εξετάσεων, την Τράπεζα Θεμάτων, και πολλές ασφαλιστικές δικλείδες για να επιτυγχάνεται αυτή η δικαιοσύνη στη βαθμολογία».

Απαντώντας στην κριτική ότι η συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο είναι μία κλειστή κυβερνητική διαδικασία, επισήμανε ότι «δεν πιστεύουμε ότι είναι μία υπόθεση κυβερνητικής θητείας, υπουργικής θητείας, είναι μία εθνική υπόθεση το ζήτημα της παιδείας. Χάρηκα με το κλίμα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, και με ξάφνιασαν οι ανακοινώσεις την ημέρα της έναρξης της Επιτροπής Διαλόγου καθώς είναι μία ανεξάρτητη επιτροπή, με καθηγητές από όλες τις βαθμίδες, με δασκάλους γιατί επιλέγουμε να πιάσουμε το νήμα της διδασκαλίας από την ηλικία του νηπίου. Κανείς δεν μπορείς να αμφισβητήσει την ιδιαίτερη συμβολή ανθρώπων που είναι από το πεδίο».

Τι είπε για τα φροντιστήρια

Ερωτηθείσα για τα φροντιστήρια, στα οποία πηγαίνει ένα μεγάλο κομμάτι του οικογενειακού εισοδήματος, τόνισε: «Στόχος είναι να μπορέσουμε να αποδώσουμε στα παιδιά των μελλοντικών τάξεων ένα σύστημα που μπορεί να βοηθάει περισσότερο το σχολείο και να καλύπτει και τις ανάγκες τους. Το ψηφιακό φροντιστήριο που ξεκίνησε από τον κ. Πιερρακάκη, που θα το ενισχύσουμε και για Α’ και Β’ Λυκείου. Χαίρομαι γιατί τους πρώτους πέντε μήνες λειτουργίας έχουμε πάνω από 30% αύξηση στη συμμετοχή των παιδιών στα live μαθήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, και ενισχύουμε και τα σύγχρονα μαθήματα. Ενισχύουμε και αυτό που στο υπουργείο Παιδείας λέμε την ενισχυτική διδασκαλία, δηλαδή απογευματινά μαθήματα, που τα παιδιά σε συστάδες σχολείων κάνουν τώρα τα ειδικά τους μαθήματα. Εμείς θέλουμε να ενισχυθεί και σε περαιτέρω διδασκαλία και των άλλων μαθημάτων για Α’ και Β’ Λυκείου. Ήδη χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα κάνουν ενισχυτική διδασκαλία το απόγευμα, δημόσια και δωρεάν στα γυμνάσια. Αυτή τη στιγμή γίνεται και για τα ειδικά μαθήματα στην Γ’ Λυκείου, αλλά θέλω να το ενισχύσω».

Τα πανεπιστήμια

Για τα πανεπιστήμια, με αφορμή όσα έγιναν στο ΑΠΘ, ανέφερε: «Από πέρυσι το καλοκαίρι νομοθετήσαμε ένα πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο και στα πειθαρχικά και στα διοικητικής φύσεως μέτρα που αφορούν και σε φοιτητές που συλλαμβάνονται για καταστροφή και αξιόποινη πράξη εντός του πανεπιστήμιου, πόσο μάλλον για την απειλή κατά σωματικής ακεραιότητας. Άρα έχουμε ένα πολύ πιο στέρεο νομοθετικό εργαλείο στα χέρια μας. Σε κάθε πανεπιστήμιο, και κυρίως στα πανεπιστήμια του κέντρου και των σχολών που είναι πιο ευάλωτες ως προς τις δυσάρεστες καταστάσεις, υπάρχει το σχέδιο ασφάλειας που κατατέθηκε από όλα τα πανεπιστήμια στις 31/12. Αυτή τη στιγμή αξιολογείται σε συνεργασία και με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα δείτε ότι μέσα στη χρονιά θα τρέξουν αυτοί οι διαγωνισμοί, που είναι μεγάλοι διεθνείς διαγωνισμοί, για την ενδυνάμωση με τα μέτρα ηλεκτρονικής προστασίας στα κτίρια και τις αίθουσες που τα ίδια τα σχέδια ασφάλειας θα κρίνουν ότι πρέπει να προστατευτούν. Και πολύ περισσότερο υπάρχει αυτή η διαδικασία που ενισχύει το πειθαρχικό δίκαιο, που φτάνει η ευθύνη – εάν υπάρχει και εάν εντοπιστεί- και μέχρι τον πρύτανη».

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο, λέγοντας πως αυξάνεται η χρηματοδότηση στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, διορίζονται νέα μέλη ΔΕΠ, το ελληνικό πανεπιστήμιο ταξιδεύει και εκτός συνόρων, π.χ. ξεκίνησε το παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, ενώ συγχρόνως γίνονται διεθνοποιήσεις μεταπτυχιακού και προπτυχιακού επιπέδου με ξένα πανεπιστήμια, οι μεταγραφές έγιναν νωρίτερα από ποτέ φέτος, προχώρησαν οι διαγραφές μετά από τόσα χρόνια. Σε σχέση με την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε την σημασία να μπει κατάλληλος εξοπλισμός και είπε πως για ό,τι προκύψει ως προϋπολογισμός και ανάγκη για να ενισχυθούν τα πανεπιστήμια στα σχέδια ασφαλείας και στην εφαρμογή τους, το υπουργείο θα το δώσει τα ανάλογα κονδύλια.

Τέλος, η κ. Ζαχαράκη απάντησε στα σενάρια που κυκλοφορούν περί υποψηφιότητάς της στις δημοτικές εκλογές του 2028. «Ούτε πρόταση έχει υπάρξει, ούτε πρόθεση υπάρχει. Το διαβάζω κι εγώ πολλές φορές με έκπληξη, αλλά δεν υπάρχει ούτε πρόταση, ούτε πρόθεση» είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει στην εκλογική της περιφέρεια, στην Ανατολική Αττική.

Ακούστε το ηχητικό: