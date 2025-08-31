Ζαχαριάδης στον realfm 97,8: Δεν γίνεται να είμαστε απέναντι με τον Αλέξη Τσίπρα - Real.gr

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον έχει γνωρίσει η ελληνική κοινωνία, δεν νοείται χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια προσωπική πολιτική διαδρομή ταυτισμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στον realfm 97,8 και την εκπομπή με την Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Σπύρο Παπαδάκη.

Συγκεκριμένα ο κος Ζαχαριάδης είπε: «Δεν νοείται και δεν διανοούμαι να είμαστε απέναντι. Πώς θα είμαστε απέναντι; Εγώ δεν θα μπω σε σενάρια. Δεν γίνεται να είμαστε απέναντι με τον Αλέξη Τσίπρα, από άποψη απόψεων, θέσεων και διαδρομής. Αυτό το οποίο γίνεται είναι να είμαστε μαζί και παράλληλα. Στο τελευταίο μας συνέδριο, ο ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Σωκράτη Φάμελλο πήρε μια απόφαση, θα πάρει πρωτοβουλίες για υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών, για κινήσεις ανασύνθεσης και ενότητας και αυτή την στρατηγική, εγώ μιλώ για το κόμμα μου, υπηρετούμε. Άρα προφανώς δεν είναι η ώρα που θέλουμε διασπάσεις και προφανώς είναι η ώρα να μπορέσουμε να ενωθούμε ξανά με την κοινωνία και να ισχυροποιηθούμε. Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ είπε στο τελευταίο του συνέδριο ότι “επιδιώκω και προσπαθώ να ισχυροποιηθώ”».

