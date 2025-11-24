Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8: «Εάν αρχίσουμε από μεθαύριο να μαζεύουμε τα κομμάτια μας ο κ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα» – Τι είπε για το βιβλίο του Τσίπρα - Real.gr

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, τις διεργασίες στην Αριστερά και την Κεντροαριστερά μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

Σε ερώτηση τι έχει ξεχωρίσει από αυτά που γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε σήμερα, ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε: «Πολλά από αυτά τα γνωρίζαμε γιατί τα είχαμε ζήσει, αλλά διαβάζοντας και βλέποντας μέσα από τα μάτια και το ύψος του πρώην Πρωθυπουργού βλέπεις και πτυχές που ακόμη και σε εμάς που ήμασταν σχετικά κοντά, δεν ήμασταν στον ‘πυρήνα’ των εξελίξεων, είναι αθέατες. Και νομίζω ότι έχει και ιστορικό ενδιαφέρον και πολιτικό ενδιαφέρον και νομίζω και ενδιαφέρον μέλλοντος αυτό το βιβλίο. Και θεωρώ θετικό ότι κάποιος, εν προκειμένω ο Αλέξης, ένας από εμάς από το χώρο μας, κάνει δημόσια έναν απολογισμό και μία αυτοκριτική αλλά δημόσια επισημαίνει ποια ήταν κατά τη γνώμη του τα σωστά και τα επιτεύγματα και οι επιτυχίες μίας περιόδου που ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι πλέον απέχουμε μία δεκαετία από κάποια γεγονότα. Από κάποια άλλα που περιγράφονται στο βιβλίο σαφώς λιγότερα (σ.σ. απέχουμε). Μπορούμε να τα δούμε με μία πιο ψύχραιμη ματιά και νομίζω ότι είναι μια θετική συμβολή στα πράγματα».

Για το εάν το βιβλίο Τσίπρα βοηθάει στην επανένωση των δυνάμεων της ευρύτερης Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς ή οδηγεί σε περαιτέρω πολυδιάσπαση ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε ότι «όχι δεν συμφωνώ με τη δεύτερη άποψη. Νομίζω ότι βοηθάει ο καθένας να καταθέσει τη γνώμη του ειλικρινά για το παρελθόν και κυρίως για το μέλλον. Γιατί από εδώ και πέρα πρέπει να συζητήσουμε για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό το οποίο δημιουργεί πρόβλημα είναι οι θολές γραμμές και οι θολές τοποθετήσεις. Εδώ έχουμε μία τοποθέτηση η οποία είναι ξεκάθαρη. Σε ζητήματα τα οποία μπορεί να μην είχαμε σαφή τοποθέτηση τα προηγούμενα χρόνια ο πρώην πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας τα ξεκαθαρίζει. Με αυτή την έννοια δεν είναι απαραίτητο κάποιος για να μπορέσει να συμπορευτεί, να συνεργαστεί να ταυτιστεί. Έτσι κι αλλιώς και οι συμπορεύσεις και οι συνεργασίες και οι συναντήσεις γίνονται μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές ή εν πάση περιπτώσει με διαφοροποιημένες απόψεις. Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε και στο πολιτικό σύστημα της Ελλάδας επιτέλους να συζητάμε και με αυτόν τον τρόπο».

Για τα όσα υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας για τους πρώην συντρόφους του ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε ότι «είναι πολιτική τοποθέτηση και πολιτική εκτίμηση και δεν είναι κάτι προσωπικό και νομίζω την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να πορευτούμε με ανοιχτό μυαλό, ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό ορίζοντα και κοιτάζοντας στο μέλλον. Αν κοιτάμε στο παρελθόν και μεταξύ μας μπορούμε να βρούμε αλλά και να εφεύρουμε χιλιάδες πράγματα για να μαλώσουμε. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο για εμάς εννοώ τον ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα νομίζω ότι αντίπαλος είναι ο κ. Μητσοτάκης».

Για όσους υποστηρίζουν ότι η ανάδειξη του Αλέξη Τσίπρα σε αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη βοηθάει πολιτικά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος στο παρελθόν έχει νικήσει τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ο Κώστας Ζαχαριάδης σχολίασε ότι «λέει η ΝΔ και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω προφανώς ούτε τον σύντροφό τον Σωκράτη τον Φάμελλο που είναι ένας εξαίρετος πρόεδρος για τον ΣΥΡΙΖΑ σε μία συγκυρία που το κόμμα μας τσαλακώθηκε ούτε τον αγαπημένο μου τον Αλέξη Τσίπρα αλλά ακόμη και τον κ. Ανδρουλάκη, λέει δεν έχει κανέναν αντίπαλο ο Μητσοτάκης και μας φέρνει έναν που τον έχει νικήσει πολλές φορές. Μήπως τους υποτιμά με έναν τρόπο όλους; Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης αισθάνεται μετά από έξι χρόνια στην κυβέρνηση ότι το μεγάλο του επίτευγμα ήταν να εξουδετερώσει και να διαλύσει τους πολιτικούς του αντιπάλους ή αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει για τη χώρα και δεν έκανε ή αυτά που έκανε για τη χώρα και δεν έπρεπε να τα κάνει;».

«Είναι τοποθέτηση αλαζονική και επηρμένη και αγνοεί κατά την άποψη μου τα βασικά μεγέθη της οικονομίας πάνω στα οποία ξεκίνησε ο κ. Μητσοτάκης για να μπορεί να επαίρεται για μια σειρά στόχους. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης όταν έγινε Πρωθυπουργός δεν είχε μπροστά του το πρόβλημα του χρέους που το είχε μπροστά του και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας και το έλυσε ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το πράγμα. Είχε την ευτυχή συγκυρία δημοσιονομικά να μην ισχύουν οι σκληροί κανόνες της Ε.Ε. και να μπορεί να μοιράζει αφειδώς χρήματα τα οποία δεν καταμετρήθηκαν στο έλλειμμα. Αυτή τη δυνατότητα δεν την είχε κανένας Πρωθυπουργός τα τελευταία 30 – 35 χρόνια. Θέλω να πω λοιπόν επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι, επειδή έχουμε στροφές, επειδή έχουμε γυρίσματα κανένας να μην υποτιμά κανέναν και ιδίως κανένας να μην υποτιμά έναν κόσμο μίας παράταξης η οποία είναι πολυδιασπασμένη αλλά είναι υπαρκτή πιστεύει στις ιδέες της, πιστεύει στις αξίες και περιμένει από όλους εμάς (…) να δώσουμε μία διέξοδο», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Εάν εμείς δεν είχαμε γίνει χίλια κομμάτια εάν αρχίσουμε από μεθαύριο να μαζεύουμε τα κομμάτια μας ο κ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα και σε μία κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν υπάρχει μονιμότητα. Υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγματα πολιτικών που είχαν μία σειρά από ήττες και μετά μπόρεσαν να ξανακερδίσουν», υπογράμμισε.

Ακούστε το ηχητικό: