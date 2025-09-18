Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8: «Όσο ο δικός μας χώρος πηγαίνει πολυδιασπασμένος γινόμαστε χρυσός χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη» - Real.gr

Στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Αναφορικά με την εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις ο Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε ότι «νομίζω ότι είναι ώρα πρωτοβουλιών και ώρα ευθύνης για όλους. Διότι έχετε απολύτως δίκιο στον τρόπο με τον οποίο διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις. (…) Η ΝΔ καταγράφει ένα ποσοστό το οποίο είναι λίγο πάνω από το μισό της ποσοστό σε σχέση με πριν από δύο χρόνια στις βουλευτικές εκλογές. Και σας θυμίζω λίγο μεγαλύτερο από αυτό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο του 2023 και ήταν μια ιστορική ήττα, καταστροφική. Το δεύτερο κόμμα πάρα πολύ πίσω, λιγότερο από το μισό της ΝΔ και ενώ λέει ότι ‘εγώ θα βγω πρώτο κόμμα και θα περάσω την ΝΔ εδώ και πάνω από έναν χρόνο δεν βλέπουμε να έχει μία τέτοια δυναμική».

«Αυτό το οποίο επιβάλλεται να γίνει και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα το παλέψουμε τώρα το φθινόπωρο του 2025 είναι να υπάρξουν ανασυνθετικές πρωτοβουλίες, στο πολιτικό πλαίσιο, στο προγραμματικό πλαίσιο ακόμη και στην Βουλή αν αυτό καταστεί εφικτό. Όσο ο χώρος ο δικός μας πηγαίνει πολυδιασπασμένος και πολυτεμαχισμένος γινόμαστε ο χρυσός χορηγός του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος όλο χάνει και όλο πρώτος είναι», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε: «Έχω πει και σε προηγούμενη συζήτηση που κάναμε ότι κάνω την πολιτική πρόβλεψη, έχω την εκτίμηση και την βεβαιότητα ότι ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας, Φάμελλος και Τσίπρας ούτε θα συγκρουστούν, ούτε μπορεί να συγκρουστούν ούτε πρέπει να συγκρουστούν».

«Όσο ταλαντούχος και χαρισματικός και να είναι ένας ηγέτης, είτε αυτός λέγεται Φάμελλος, είτε Τσίπρας, είτε Χαρίτσης, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν αρκεί από μόνος του θέλει ένα συλλογικό πλαίσιο λειτουργίας και πολιτικής στρατηγικής για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία δυναμική αλλαγής στην χώρα. Αυτό το σχέδιο υπηρετεί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και θα προσπαθήσουμε να τον δυναμώσουμε την επόμενη περίοδο», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.