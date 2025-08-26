Ζαχαριάδης: Τόσο μακριά βρίσκεται η ηγεσία της ΝΔ από τις ανάγκες - Real.gr

Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις δηλώσεις του υπ. Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, που είπε πως προβλέπει «πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ», εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης.

Η ανάρτηση του κ. Ζαχαριάδη:

“Άδωνις Γεωργιάδης: «Προβλέπω πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ». Η αμετροέπεια και η αλαζονεία δεν έχει όρια…

Μέχρι τώρα πάντως το κλάμα πέφτει από την κοινωνία όταν οι πολίτες πηγαίνουν στο super market, όταν έρχεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, όταν ένα νέο παιδί που πέρασε στο πανεπιστήμιο εκτός της πόλης διαμονής του ψάχνει φοιτητική στέγη. Τόσο μακριά βρίσκεται η ηγεσία της ΝΔ από τις ανάγκες.

Το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα”.