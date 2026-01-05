Quantcast
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αίτημα στον Νικήτα Κακλαμάνη για σύγκληση της Βουλής μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα - Real.gr
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αίτημα στον Νικήτα Κακλαμάνη για σύγκληση της Βουλής μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

07:12, 05/01/2026
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αίτημα στον Νικήτα Κακλαμάνη για σύγκληση της Βουλής μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, επικοινώνησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες το βράδυ, για να πληροφορηθεί αν υπάρχει προγραμματισμός ή αίτημα της κυβέρνησης για ενημέρωση της Βουλής για τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών, μετά την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Σύμφωνα με δήλωση-ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής την ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει σχετικός προγραμματισμός ούτε κυβερνητικό αίτημα ενημέρωσης της Βουλής και κατόπιν αυτού, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπέβαλε επίσημο αίτημα σύγκλησης της Βουλής προς τον κύριο Κακλαμάνη, το οποίο, όπως σημείωσε, θα αποσταλεί και εγγράφως.

