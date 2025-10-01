Ζωή Κωνσταντοπουλου: Δεν ζητήσαμε εμείς αναβολή της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι - Real.gr

Σε δήλωσή της, η Ζωή Κωνσταντοπουλου διέψευσε ότι υπέβαλε αίτημα αναβολής της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι.

«Διάβασα δημοσιεύματα που λένε ότι είχε προσδιοριστεί η εκταφή για την Παρασκευή και ζητήθηκε αναβολή από δικής μου πλευράς. Διαψεύδω τα δημοσιεύματα αυτά. Καλώ τους εισαγγελείς και τους δικαστές να σταματήσουν να διοχετεύουν ψευδείς ειδήσεις», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Ο Πάνος Ρούτσι βρίσκεται στην 17η ημέρα απεργίας πείνας. Δίπλα του αγωνιά η σύζυγός του, ο γιος του, Κρις, εγώ ως συνήγορός του αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Και η Κυβέρνηση αλλά και οι εκπρόσωποι της δικαστικής και εισαγγελικής λειτουργίας παίζουν σαδιστικά παιχνίδια, παίζουν με τις λέξεις, με τις μεθοδεύσεις και γενικά αρνούνται να συμπεριφερθούν θεσμικά.

Επειδή διάβασα δημοσιεύματα που λένε ότι είχε προσδιοριστεί εκταφή την Παρασκευή και ζητήθηκε αναβολή από δικής μου πλευράς, διαψεύδω τα δημοσιεύματα αυτά. Θέλω να ενημερωθώ από πού προέρχονται, ποιος δηλαδή διοχετεύει “για να αποπροσανατολίζει”. Μέχρι την Τετάρτη 19:00, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη απάντηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας αλλά και του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας και του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, στα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα που έχουν υποβληθεί για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, βιοχημικών εξετάσεων, ιατροδικαστικών πράξεων και επιστημονικών εργαστηριακών διερευνήσεων. Έχουν υποβληθεί επανειλημμένα από την πλευρά του Πάνου Ρούτσι και της οικογένειάς του συγκεκριμένα αιτήματα που δεν έχουν απαντηθεί επισήμως.»