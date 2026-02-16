Ζωή Κωνσταντοπούλου: Kαταγγελίες από εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας για «απλήρωτους μισθούς» και «εργασιακό μπούλινγκ» - Real.gr

Εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας και συγγενής της βουλευτού Τζώρτζιας Κεφαλά καταγγέλλει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στην Επιθεώρηση Εργασίας για απλήρωτους μισθούς σχεδόν ενός χρόνου καθώς και για «εργασιακό εκφοβισμό»

«Υπήρξαν πλείστα περιστατικά απαξίωσής μου από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ξεπέρασαν και τα όρια του μπούλινγκ, που με οδήγησαν να ζητήσω ακόμη και τη βοήθεια ψυχολόγου. Μου έκανε παρατηρήσεις ακόμη και για τον χρόνο παραμονής μου στην τουαλέτα. Μας απαγόρευε να μιλάμε ακόμη και να χαιρετάμε, σε επίπεδο αστικής ευγένειας, στελέχη ή βουλευτές άλλων κομμάτων» αναφέρει μεταξύ άλλων στην καταγγελία της, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Αναμένεται απάντηση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν ενημερωθεί για την υπόθεση και την επίμαχη καταγγελία.