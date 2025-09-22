Zωή Κωνσταντοπούλου στη Realnews: «Θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας τον Νοέμβριο» - Real.gr

«Θέλουμε να ανασάνει η κοινωνία, που έχει αδικηθεί και στραγγαλισθεί τα τελευταία 15 χρόνια», δηλώνει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στους Π. Γαλιατσάτο και Θάνο Μωριάτη

Μια ριζικά διαφορετική πρόταση προαναγγέλλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Realnews, στο πλαίσιο του προγράμματος του κόμματός της που θα κατατεθεί το Νοέμβριο. «Θέλουμε να ανασάνει η κοινωνία, που έχει αδικηθεί και στραγγαλισθεί τα τελευταία 15 χρόνια από εξουσίες και Κυβερνήσεις που τρώνε με χρυσά κουτάλια. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ζωτικές πολιτικές επιταγές», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η πρόεδρος της Πλευσης Ελευθερίας αναφέρεται και εκτεταμένα στην πρόταση της για ένα νέο σύστημα ψηφοφορίας δύο βημάτων, για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της ψήφου.

Στην ΔΕΘ παρουσιάσατε ένα νέο σύστημα ψηφοφορίας δύο βημάτων, για να διασφαλίζεται η εγκυρότητα της ψήφου. Έχετε διαπιστώσει στις πρόσφατες εκλογές κρούσματα νοθείας;

Το ενδεχόμενο νοθείας είναι στο μυαλό κάθε πολίτη, και δικαίως. Η διασφάλιση της εγκυρότητας του αποτελέσματος των εκλογών είναι βασική προϋπόθεση δημοκρατίας. Οι πολίτες στην Ελλάδα έχουν δικαιολογημένη αγωνία και ανησυχία αν τα αποτελέσματα είναι έγκυρα και αν η ψήφος τους μέτρησε τελικά. Ζούμε στη χώρα όπου κάποτε «ψήφισαν και τα δέντρα», στη χώρα όπου παίζονται παιχνίδια με τις ψηφοφορίες μέχρι σήμερα, ακόμη και μέσα στη Βουλή, όπως πρόσφατα στην ψηφοφορία για την Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις μαζικές επιστολικές ψήφους. Ζούμε στη χώρα όπου ο πολίτης δεν έχει έλεγχο αν κάποιος ακυρώσει το ψηφοδέλτιό του παράνομα, σάκοι με ψηφοδέλτια μεταφέρονται σε δωμάτια ξενοδοχείων και ποτέ δεν γίνεται τελική επαλήθευση των αποτελεσμάτων.

Θεωρείτε ότι οι λοιπές πολιτικές δυνάμεις θα δεχτούν μια τέτοια αλλαγή;

Το ελπίζω. Είναι θέμα δημοκρατίας και διαφάνειας. Εμείς προτείνουμε ένα κρυστάλλινο σύστημα διπλής καταχώρισης και κατοχύρωσης της ψήφου κάθε πολίτη, με κρυπτογραφημένη ηλεκτρονική ψήφο στο παραβάν, όπου ο πολίτης με απόλυτη μυστικότητα, ελευθερία και ανωνυμία θα επιλέγει κόμμα και υποψηφίους. Αυτό θα καταχωρίζεται ψηφιακά κεντρικά, θα γίνεται εκτύπωση του τελικού ψηφοδελτίου επιλογής του ψηφοφόρου και θα μπαίνει από τον ίδιο σε κλειστό φάκελο και στην κάλπη. Είναι σύστημα πρωτοποριακό, δημοκρατικό, οικολογικό. Τελειώνουμε και με τις σακούλες των πεταμένων ψηφοδελτίων. Η ανταπόκριση του κόσμου στην πρότασή μας είναι ήδη πολύ μεγάλη. Διαφάνεια και Δημοκρατία στην πράξη, οι πολίτες στο επίκεντρο και η ψήφος κάθε πολίτη να μετρά.

Στα οικονομικά μέτρα που εξαγγείλατε συμπεριλαμβάνονται η πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Ο λογαριασμός είναι άνω των 4 δις. Να περιμένουμε και προτάσεις για αύξηση φόρων το Νοέμβριο;

Η Πλεύση Ελευθερίας καταθέτει το πλήρες Κυβερνητικό της πρόγραμμα τον Νοέμβριο και ήδη μέσα από τις πρώτες ανακοινώσεις μας στη ΔΕΘ δείξαμε ότι προσεγγίζουμε τα πράγματα διαφορετικά: η πρότασή μας είναι ριζική. Θέλουμε να ανασάνει η κοινωνία, που έχει αδικηθεί και στραγγαλισθεί τα τελευταία 15 χρόνια από εξουσίες και Κυβερνήσεις που τρώνε με χρυσά κουτάλια. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ζωτικές πολιτικές επιταγές. Η ανάγκη να καταργηθούν άδικοι φόροι και αντισυνταγματικές περικοπές, να αποκατασταθούν τα δικαιώματα των ανθρώπων και να μπορέσει ο κόσμος να ζει χαρούμενος, χωρίς να αγωνιά αν θα βγάλει το μήνα ή θα του κατασχέσουν το σπίτι, είναι η πρώτη αποστολή μιας πολιτικής ηγεσίας που νοιάζεται πραγματικά για τους πολίτες και τη χώρα.

Δεν θα μας δείτε να κάνουμε ή να λέμε τα ίδια όπως προηγούμενοι. Δεν θα μας δείτε να κάνουμε παζάρια με τους πολίτες, να προσπαθούμε να τους ξεγελάσουμε με ψίχουλα και ευτελή επιδόματα. Εργαζόμαστε σκληρά για τους πολίτες και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Η κοινωνία και τα πιο ζωντανά της κομμάτια έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβά μια κρίση που δεν τη δημιούργησαν οι πολίτες. Αυτό δεν συνέβη επειδή οι κυβερνώντες δεν είχαν άλλη επιλογή: συνέβη επειδή οι κυβερνώντες επέλεξαν να επιβαρύνουν τους αθώους πολίτες, την ώρα που επιφύλασσαν αμύθητα ποσά στους εαυτούς τους και στους δικούς τους, όπως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που οι απλοί αγρότες στενάζουν. Εμείς, θα κάνουμε την ακριβώς αντίστροφη επιλογή. Για τα υπόλοιπα, θα περιμένετε μέχρι τον Νοέμβριο!

Το πακέτο εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, πώς το αξιολογείτε; Θα βοηθήσει;

Ο κ. Μητσοτάκης δεν προσπαθεί να βοηθήσει την κοινωνία, αλλά τον εαυτό του. Προσπαθεί να ξεγελάσει την κοινωνία, βλέποντας τους πολίτες να αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους. Οι πολίτες δεν είναι χαζοί. Καταλαβαίνουν. Την κοινωνία δεν θα βοηθήσει κάποιος που δεν αγαπά το λαό και τη χώρα, κάποιος που κοροιδεύει. Την κοινωνία θα βοηθήσει μια Κυβέρνηση που θα είναι βγαλμένη από την κοινωνία, σε συνεχή επαφή με την κοινωνία και ταγμένη να την υπηρετεί.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθεροποίηση σε διψήφια ποσοστά για την Πλεύση Ελευθερίας. Είναι η δεύτερη θέση αυτοσκοπός ή το επόμενο βήμα για τη διεκδίκηση της διακυβέρνησης;

Η εμπιστοσύνη του κόσμου, που ολοένα και αυξάνεται, μας γεμίζει δύναμη και αποφασιστικότητα να συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της υπεράσπισης των πολιτών και των δικαιωμάτων τους. Δεν έχουμε «αυτοσκοπούς». Έχουμε τη γνήσια αγωνία που έχουν και οι πολίτες: να αλλάξουμε τα πράγματα, να φτιάξουμε επιτέλους τη χώρα μας όπως την αξίζουμε, όπως αρμόζει στους πολίτες μιας χώρας που θα έπρεπε να βρίσκεται έτη φωτός μπροστά σε ελευθερίες, δημοκρατικές εγγυήσεις, δομές του κοινωνικού κράτους, πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά για όλους, παιδεία, υγεία, υποδομές, διασφάλιση της ζωής, της αξιοπρέπειας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης, της ευημερίας για όλους τους πολίτες και πρώτα απ΄όλα για τα παιδιά, τους νέους και τους πιο αδύναμους.

Το γεγονός ότι η νέα γενιά αγκαλιάζει την Πλεύση Ελευθερίας και είμαστε το πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά στις προτιμήσεις της νέας γενιάς είναι ό,τι πιο αισιόδοξο για το μέλλον. «Έχε το νου σου στο παιδί», τραγούδησε ο Παύλος Σιδηρόπουλος και εμείς έχουμε το βλέμμα, τον νου και την ψυχή μας συνδεδεμένη με τα παιδιά. Και φυσικά θα διεκδικήσουμε την διακυβέρνηση, με πρώτη προτεραιότητά μας η χώρα μας να γίνει φιλόξενη και ασφαλής πρώτα για τα παιδιά και τους νέους και για κάθε πολίτη.

Η Πλεύση Ελευθερίας δεν ενδιαφέρεται για ς συνεργασίες με άλλα κόμματα. Αν θέλετε να κυβερνήσετε, με το υφιστάμενο πολιτικό σκηνικό, δεν είναι αυτό μια αντίφαση; Πώς θα τη λύσετε;

Η Πλεύση Ελευθερίας διεκδικεί να φέρει την κοινωνία στο επίκεντρο. Να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, στις ανάγκες και στα δικαιώματα της κοινωνίας. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από καρεκλοκένταυρους που μοιράζουν καρέκλες εξουσίας, αλλά από ανθρώπους που νοιάζονται, γνωρίζουν, μπορούν και εργάζονται για το κοινωνικό καλό. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν στην κοινωνία, όπως και σε πολλούς πολιτικούς χώρους. Εμείς τέτοιους ανθρώπους αναζητούμε, προσκαλούμε και θα τους καλωσορίσουμε στην προσπάθειά μας, που δεν είναι κομματική, είναι ευρύτατα πολιτική και κοινωνική. Και θα καρποφορήσει.

Έχετε ταχθεί υπέρ μιας πιο δυναμικής εξωτερικής πολιτικής, κατηγορώντας την κυβέρνηση για “εκπτώσεις σε θέματα κυριαρχίας”, όπως η μη επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Ζητάτε τη διακοπή διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ, ενώ διαφωνείτε με τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Με ποιους συμμάχους όμως θα υποστηρίξουμε μια πιο δυναμική στάση απέναντι στην Τουρκία;

Με πρώτο σύμμαχό μας το Διεθνές Δίκαιο, τους Διεθνείς Οργανισμούς που λειτουργούν με βάση το Διεθνές Δίκαιο και την Διεθνή Δικαιοσύνη, που η Κυβέρνηση την περιφρονεί. Μόνο στην βάση του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας μπορούν να χτιστούν στέρεες συμμαχίες. Ο ελληνικός λαός στην ιστορία του συνδέθηκε με το δίκαιο και όχι με τους ισχυρούς. Την Ιστορία στο τέλος τη γράφουν οι λαοί που αγωνίζονται με γνώμονα την Δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά., την Ειρήνη Η εξωτερική πολιτική και στρατηγική της χώρας πρέπει επιτέλους να ευθυγραμμιστεί με την βούληση και την ιστορία του ελληνικού λαού και με το δίκαιο.

Ένα από τα προγραμματικά σημεία που ανακοινώσατε ήταν η λαϊκή συμμετοχή σε όλες τις βαθμίδες απονομής της δικαιοσύνης, εννοείτε και τα ανώτατα δικαστήρια;

Ναι, μιλάμε για Μεικτά Ορκωτά Δικαστήρια, με συμμετοχή ενόρκων, δηλαδή πολιτών, παντού. Τα Μεικτά Ορκωτά Δικαστήρια είναι δημοκρατικός θεσμός του Συντάγματός μας. Είναι η ώρα να τον επεκτείνουμε. Οι δικαστικές αποφάσεις απαγγέλλονται στο όνομα του Ελληνικού λαού, όμως διαπιστώνουμε την ποδηγέτηση της δικαστικής εξουσίας από την Κυβέρνηση, που παρεμβαίνει απροκάλυπτα σε ανοιχτές υποθέσεις. Δικαστικές αποφάσεις παραβιάζουν κατάφωρα το αίσθημα δικαίου των πολιτών, την αξίωση Δικαιοσύνης του Ελληνικού λαού. Τα Μεικτά Ορκωτά Δικαστήρια θα ξανασυνδέσουν την Δικαιοσύνη με την κοινωνία και με την αλήθεια, που πολλές φορές θάβεται και μπαζώνεται μπροστά στα μάτια μας.

Στρέφετε τα βέλη σας κατά του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, καταλογίζοντας στην Κυβέρνηση ένα νέο σκάνδαλο υποκλοπών. Ζητήσατε μάλιστα συλλογική θεσμική δράση της αντιπολίτευσης. Θεωρείτε ότι θα έχετε ανταπόκριση;

Όσα φοβερά έχουν αποκαλυφθεί στην υπόθεση Μυλωνάκη, παρακολουθήσεις βουλευτών, αλλά και Ευρωπαίων Εισαγγελέων, παρεμβάσεις στην ανοιχτή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι τρομακτικά για την Δημοκρατία και τους Δημοκρατικούς Θεσμούς. Με πολύ λιγότερες αποκαλύψεις παραιτούνται Κυβερνήσεις. Πιστεύω ότι η Αντιπολίτευση θα ανταποκριθεί στο θεσμικό καθήκον μας να αντιδράσουμε σθεναρά σε αυτή την πρωτοφανή υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών. Από πλευράς μου, αναλαμβάνω σχετικές πρωτοβουλίες και αναμένω βέβαια τον κ. Μυλωνάκη στη Βουλή τη Δευτέρα.