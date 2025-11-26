Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Κontra News για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Είναι ο ειδικός του ξεπουλήματος - Real.gr

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο Kontra News του Κontra Channel και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

«Η αλήθεια όμως είναι και δεν θα πω κάτι άλλο πριν το διαβάσω ότι αυτό το κλίμα του ξεπουλήματος της άγριας διαφήμισης, εμπορικής διαφήμισης πόσο θα πουλήσει, οι ανακοινώσεις του εκδοτικού οίκου ‘ξεπουλήσαμε, ξεπουλήσαμε’, έχουν τον ειδικό για το ξεπούλημα. Ο Τσίπρας είναι ο ειδικός του ξεπουλήματος» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Και συνέχισε: «Αλλά και αυτή η συμπεριφορά η αγοραία να διαλέγεται με τον Γεωργιάδη δηλαδή με ένα πρόσωπο που είναι φασίστας, Γκέμπελς, αρνητής του Ολοκαυτώματος, αρνητής των νεκρών του Πολυτεχνείου, αρνητής του εγκλήματος των Τεμπών και ένας ακραίος σεξιστής, ότι ο Τσίπρας λοιπόν χαριεντίζεται μαζί του για να προωθήσει το βιβλίο του τα λέει όλα. Δείχνει ποια είναι η βαρύτητα και ποιες οι ευθύνες».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για «χονδροειδείς ψευτιές», σχετικά με όσα της καταλογίζει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του: «Αυτή η προσπάθεια της γελοιοποίησης τι δείχνει τελικά; Δείχνει έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλο του, που προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και που βέβαια δείχνει το πολύ χαμηλό επίπεδό του. Γιατί όλα αυτά που βλέπω να δημοσιεύονται, η ποιότητα της σκέψης και η ανάλυση των βαθύτερων δεύτερων, τρίτων σκέψεων δείχνουν ένα πρόσωπο πολύ πολύ χαμηλού φυράματος, που είναι το εντελώς αντίθετο με τον μύθο που γύρω του έχει φτιαχτεί», ανέφερε.

«Το δεδομένο, όμως, είναι το εξής: ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κάνει πάρτι. Εγώ αναρωτιέμαι, μάλιστα, αν του έδωσε και λεφτά του Τσίπρα για να το κάνει αυτό. Είναι βέβαιο ότι πρώτον ο άνθρωπος είναι παραδόπιστος, διότι κράτησε την βουλευτική έδρα επί 2,5 χρόνια για να γράψει βιβλίο, δηλαδή του πλήρωσε ο ελληνικός λαός το βιβλίο που έγραψε, την άφησε για να πουλήσει βιβλία», ανέφερε.

Παρόλα αυτά η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε για τον Αλέξη Τσίπρα «μακάρι να επιστρέψει για να αναλάβει τις ευθύνες του». «Με αυτό που κάνει τορπιλίζει μια συνεννόηση που υπήρχε, όχι εκλογική αλλά αντιπολιτευτική σε ένα πεδίο που ήταν επιβεβλημένο για όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Αυτό που επιτελεί αυτή τη στιγμή είναι να διαλύσει το σύμπαν. Όπως διέλυσε το κόμμα του έτσι τώρα συνολικότερα και ό,τι έχει απομείνει από το κόμμα του σε διάφορες εκφάνσεις και αυτό σίγουρα πρέπει κανείς να το εξετάσει», σημείωσε.

«Τον Τσίπρα πιο πολύ από όλους τον θέλει σαν τρελός ο Μητσοτάκης, γιατί έναν τέτοιον θέλει, έναν του χεριού του» πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Για τον χαρακτηρισμό «νάρκισσος, με εξουσιαστική μανία» που της απέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε «μιλάμε για μια κυβέρνηση στην οποία ήταν ο ίδιος, που έχει μοστράρει τη φάτσα του παντού και παριστάνει τον Οδυσσέα και λέει νάρκισσο τη γυναίκα, την πρόεδρο της Βουλής που εγώ ήμουν 24 ώρες το 24ωρο στη Βουλή κάνοντας αυτό που υποσχεθήκαμε στον κόσμο. Και με κατηγορεί τελικά αν κατάλαβα καλά γιατί έκανα τη δουλειά μου και έκανα αυτό που είχαμε υποσχεθήκαμε στον κόσμο».

Ειδικά για την πυρκαγιά στο Μάτι και τα όσα λέει ο πρώην πρωθυπουργός η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «με ενδιαφέρει το Μάτι, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά την απάτη που παίχτηκε μπροστά στα μάτια του λαού».

Σε ερώτηση αν ήξερε ο Αλέξης Τσίπρας για τους νεκρούς η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Φυσικά ήξερε, βεβαίως. Εγώ έχω δώσει κατάθεση τέσσερις μέρες στο δικαστήριο και είναι απολύτως αποδεδειγμένο ότι γνώριζε. Κατά τον χρόνο εκείνο γνώριζαν για 60-70 νεκρούς. Από αυτούς που ήταν γύρω του σε εκείνη τη σύσκεψη κάποιοι είναι σήμερα στη φυλακή. Αυτός δεν είναι στη φυλακή διότι τον κάλυψε ο κ. Μητσοτάκης, που δεν έκανε ποτέ ούτε εξεταστική για το Μάτι, όχι προανακριτική».

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να πάει στη φυλακή για το Μάτι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: «Ναι το πιστεύω ναι».