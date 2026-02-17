Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα γίνουν νομικές ενέργειες κατά των συκοφαντών και όσων αναπαράγουν συκοφαντίες - Real.gr

Άμεση ήταν η απάντηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στις καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό και μη καταβολή δεδουλευμένων απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι υπάρχει απλήρωτη υπάλληλος στο κόμμα της. Επιπλέον, εξαπέλυσε πυρά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη κάνοντας λόγο για «εντεταλμένες προσπάθειες εκβίασης» και «συκοφαντικές επιθέσεις».

Σε δήλωσή της μπροστά στην Βουλή, η κα Κωνσταντοπούλου μιλά για οργανωμένη αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών και στρέφεται κατά του υπουργού Υγείας. «Ο Γεωργιάδης αναπαράγει μια φερόμενη καταγγελία φερόμενης εργαζόμενης στην Επιθεώρηση Εργασίας. Επί τρεις ημέρες περιμένω υπομονετικά, κανένας δεν έχει τη φερόμενη καταγγελία. Έχουν διοχετεύσει στα media καταγγελία που τα ίδια τα media δηλώνουν πως δεν έχουν. Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι υπόλογη για ελέγχους που δεν έγιναν στη Βιολάντα, φαίνεται πως δεν κάνει το καθήκον της γιατί συνεργάζεται με Γεωργιάδη για να πλήξει αντιπάλους», δηλώνει και συνεχίζει: «Θα γίνουν νομικές ενέργειες κατά των συκοφαντών και όσων αναπαράγουν συκοφαντίες. Επισήμως ούτε ανεπισήμως δεν έχουμε ενημερωθεί για καμία καταγγελία εργαζόμενου, δεν έχει κινηθεί καμία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας, θα ζητήσουμε ευθύνες για τη σπέκουλα που γίνεται αυτές τις ημέρες».

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνδέει την υπόθεση με ευρύτερες πολιτικές στοχεύσεις και δηλώνει: «Από τη χρήση του ονόματος της κυρίας Άννας Καρακίτσου φαίνεται πως επιχειρείται να λοιδορηθεί η δράση μας και να πληγεί η Τζώρτζια Κεφαλά. Ξεκαθαρίζω προς πάσα κατεύθυνση. Θα ασκηθούν κατά Γεωργιάδη, Κουσουλού, Πολύζου όλα τα νόμιμα μέσα και για εγκληματική οργάνωση και για κατ’ επάγγελμα εκβίαση».

Κλείνοντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέρχεται στο πρόσωπο της καταγγέλλουσας και δηλώνει: «Όσον αφορά στην κυρία Άννα Καρακίτσου γνωστή και ως Άννα Μελίτη. Μπορείτε να διαπιστώσετε την αναλήθεια και το ψεύδος. Εδώ και περισσότερο από ένα έτος δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ψευδές πως εργάζεται σε εμάς και δεν πληρώνεται. Κάνει καριέρα σε live συναυλίες, διαμένει στην Πάρο κατά καιρούς και κάνει και άλλες δουλειές. Το τελευταίο μήνυμά της είναι εγκωμιαστικό προς εμένα. Χυδαίο κατασκεύασμα».

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Θέλω να απευθυνθώ στους πολίτες και να τους διαβεβαιώσω ότι αυτές οι πολύ σκοτεινές μέρες που ζούμε θα τελειώσουν και θα τελειώσουν σύντομα. Ξέρω ότι δεν ανησυχείτε για τη χώρα μας, την Ελλάδα μας, μια χώρα όπου ο υπόλογος για το έγκλημα των Τεμπών, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Καραμανλής, χειροκροτείται ενθουσιωδώς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια διοργανώνει φιέστες τα Χριστούγεννα με πολίτες που του φιλούν τα χέρια. Ξέρω ότι δεν ανησυχείτε για τη χώρα μας, μια χώρα όπου ο εργοδότης που αφήνει τους εργαζόμενους απροστάτευτους, ο εργοδότης που δεν λαμβάνει κανένα από τα μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της ζωής απλών ανθρώπων.

Ο εργοδότης αυτός χαίρει ενθουσιώδους υποδοχής από μια σκηνοθετημένη παρουσία εργαζομένων, την ίδια ώρα που διώκεται για κακουργηματικές πράξεις που οδήγησαν στην αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής πέντε εργαζομένων γυναικών. Η εικόνα που είδα σήμερα, αυτή η κακοστημένη σκηνοθεσία των έξαλλων χειροκροτημάτων στον υπόλογο και υπόδικο για κακουργήματα εργοδότη, στον ίδιο εργοδότη που τον εγκωμίαζε ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, με τάραξε βαθιά. Με τάραξε όσο με τάραξαν τα έξαλλα χειροκροτήματα στον Καραμανλή, όταν τον αθώωναν όλοι μαζί και τον προστάτευαν.

Με τάραξε όπως με τάραξαν οι εικόνες με πολίτες να φιλούν τα χέρια του Καραμανλή στις εορτές και με τον ίδιο να διοχετεύει στα Μέσα Ενημέρωσης αυτές τις πραγματικά ντροπιαστικές σκηνές. Η χώρα μας πρέπει κάποτε να ανασάνει από αυτή την εγκατεστημένη διαφθορά και διαπλοκή, από αυτό το παρακράτος μέσα στο κράτος που πια ομολογείται από τους ίδιους εκείνους που το συγκροτούν. Εδώ και πολύ καιρό η Πλεύση Ελευθερίας ενοχλεί.

Ενοχλεί γιατί είναι η πιο δυναμική, η πιο παρεμβατική, η πιο καθαρή κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή που τους ξεβολεύει, αυτή που τους κυνηγά, η κοινοβουλευτική ομάδα, το κίνημα που δεν δέχεται να βουλώσει το στόμα του, το κίνημα που είναι εκεί για να υπερασπίζεται τους ανθρώπους, τα αθώα θύματα, τους εργαζόμενους. Η Πλεύση Ελευθερίας τους ενοχλεί και προσπαθούν να την πλήξουν με τους πιο βρώμικους τρόπους. Τους έχουμε καταγγείλει και τους βρώμικους τρόπους και τους βρώμικους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στη Βουλή, μέσα στην κυβέρνηση και υπό τη φτερούγα του κυρίου Μητσοτάκη.

Αυτές τις μέρες, από την έκρηξη που συνέβη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, κατήγγειλα με πάρα πολύ μεγάλη ένταση την κυβερνητική απόπειρα εγκωμιασμού της επιχείρησης και της εργοδοσίας, με προεξάρχοντα τον Αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος, τον Άδωνι Γεωργιάδη, που έσπευσε από κυβερνητική τηλεόραση να διαβεβαιώσει ότι η επιχείρηση ήταν υπόδειγμα, ότι είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και ότι ο ίδιος το γνωρίζει και για την περίοδο που ήταν Υπουργός Εργασίας και για την προηγούμενη περίοδο που ήταν Υπουργός Ανάπτυξης. Έσπευσε δηλαδή να παράσχει διαπιστευτήρια και εγγυήσεις καλής λειτουργίας και σεβασμού των κανόνων ασφαλείας σε μια επιχείρηση που αποδεδειγμένα έχει παραβιάσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούνται για να λειτουργεί. Και αποδεδειγμένα έχουν εμπλοκή στην έκνομη λειτουργία της κυβερνητικά πρόσωπα, όπως ο σημερινός Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κ. Παπαστεργίου, που υπέγραψε και την αρχική άδεια για τη Βιολάντα και τα μεταγενέστερα έγγραφα το 2007 και το 2011 αντίστοιχα και υπήρξε Δήμαρχος επί 10 χρόνια, από το 2014 μέχρι το 2023, και γνώριζε ότι λειτουργεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο με μη δηλωμένες εγκαταστάσεις, μη δηλωμένα υπόγεια και με προφανώς επικίνδυνη δράση για την ανθρώπινη ζωή.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Έχει ενοχλήσει γιατί επέμεινε σε αυτό το θέμα μέχρι που ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις. Έχει ενοχλήσει γιατί επιμένει και στα ζητήματα διαφάνειας.

Στα ζητήματα διασπάθισης του δημοσίου χρήματος που συμβαίνει κατά κόρον, διασπάθισης συνολικά δυσθεώρητων και αστρονομικών ποσών από ένα κυβερνών κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, που χρωστάει 542 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν υφίστανται ούτε κατασχέσεις ούτε άλλα μέτρα από τις τράπεζες που επισπεύδουν εναντίον των απλών πολιτών. Η Πλεύση Ελευθερίας και εγώ προσωπικά έχουμε ενοχλήσει σε σημείο να διατυπώνονται ευθείες απειλές, αλλά και έμπρακτες επιθέσεις κατά της ύπαρξής μας.

Έχω δεχθεί μέσα στη Βουλή απειλή κατά της ζωής μου από τον διεφθαρμένο ομοτράπεζο του κ. Μητσοτάκη, τον Ξυλούρη, και δεν τον συνέλαβε κανείς. Έχω δεχθεί βόμβα κρότου-λάμψης στις 31 Οκτωβρίου του 2024 στα πόδια μου, την ώρα της μεγαλειώδους κινητοποίησης των εποχικών πυροσβεστών, από δυνάμεις της αστυνομίας υπό τις εντολές της κυβέρνησης που γνώριζαν την παρουσία μου στο σημείο. Τις ίδιες δυνάμεις της αστυνομίας που κακοποίησαν άγρια τους διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους εποχικούς πυροσβέστες, που εγώ υπερασπίστηκα και υπερασπίζομαι αταλάντευτα.

Έχω δεχθεί από τον ίδιο τον Γεωργιάδη απειλές ότι, για να γλιτώσουν από εμένα, θα στείλουν και δικές τους δυνάμεις. Και βέβαια πρόσφατα ομολογήθηκε από το ίδιο αυτό το παρακρατικού φυράματος πρόσωπο ότι λειτουργεί σε ενεργό σύνδεση παρακρατικού τύπου με εν ενεργεία αστυνομικούς που τον πληροφορούν για ζητήματα που πληροφορούνται από την υπηρεσία τους στο αστυνομικό τμήμα και στο Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων, χωρίς να έχουν τέτοιο δικαίωμα και παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις τους, παρακάμπτοντας κάθε πρωτόκολλο και ενεργώντας ως στρατός κρούσης ενός φασιστοειδούς υπουργού που δεν διστάζει να εργαλειοποιεί την Ελληνική Αστυνομία για τις προσωπικές έκνομες και αντισυνταγματικές ορέξεις του. Για το ζήτημα αυτό έχω ζητήσει από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Χρυσοχοΐδη, που είναι ο μακροβιότερος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στη χώρα μας, να αναλάβει τις ευθύνες του.

Προσωπικά έχω υπερασπιστεί πολλά θύματα αστυνομικής βίας και ξέρω πολύ καλά ότι είμαι στοχοποιημένο πρόσωπο. Ξέρω πολύ καλά και τι σημαίνουν αυτές οι δράσεις και αυτές οι απειλές του Γεωργιάδη. Ενός πολιτικού προσώπου που υποκαθιστά τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, σίγουρα ορέγεται κάποια στιγμή να τον αντικαταστήσει κιόλας.

Ενός προσώπου που ελέγχεται για πάρα πολλά· ελέγχεται και για την πλήρη εγκατάλειψη και διάλυση του συστήματος υγείας στη χώρα. Αυτός λοιπόν ο εν ενεργεία Υπουργός Υγείας και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι έχει το δικό του παρακρατικό κύκλωμα μέσα στην αστυνομία. Φαίνεται όμως ότι έχει και το δικό του παρακρατικό κύκλωμα μέσα σε άλλες υπηρεσίες και σε φερόμενους ως δήθεν δημοσιογράφους.

Εδώ και τρεις μέρες από την περασμένη Κυριακή, ο κύριος Γεωργιάδης, με την επικουρία του αυτοσυστηνομένου ως δημοσιογράφου Κουσουλού, διοχετεύει στα μίντια, με την αξίωση να αναπαραχθεί, μία φερόμενη καταγγελία από φερόμενη εργαζόμενη στην Επιθεώρηση Εργασίας. Επί τρεις ημέρες περιμένω υπομονετικά: όποιον δημοσιογράφο κι αν ρώτησα και όποιο μέσο ενημέρωσης κι αν ρώτησα, κανείς δεν έχει τη φερόμενη καταγγελία. Φαίνεται ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει και αυτές τις ιδιότητες: να μπορεί και να παραγγέλλει και να παράγει και να διοχετεύει στα μίντια καταγγελίες που τα ίδια τα μίντια, ακόμη και ο κοινοβουλευτικός συντάκτης του ΑΝΤ1, μου δήλωσε γραπτώς ότι δεν την έχουν.

Φαίνεται επίσης ότι η Επιθεώρηση Εργασίας, η υπηρεσία δηλαδή εκείνη που είναι υπόλογη και υπεύθυνη για τους ελέγχους, είναι υπόλογη και υπεύθυνη και για τους ελέγχους που δεν έγιναν στην επιχείρηση Βιολάντα και για το κλείσιμο της επιχείρησης που δεν έγινε στην επιχείρηση Βιολάντα. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία φαίνεται ότι δεν κάνει το καθήκον της, γιατί συνεργάζεται με τον κύριο Γεωργιάδη για να πλήττει πολιτικούς αντιπάλους. Θα ήθελα να ενημερώσω το Πανελλήνιο, για να είναι σαφές, διότι έχω πολλά καθήκοντα. Είμαι στο πλευρό πολλών ανθρώπων και αγωνιζόμενων κινημάτων και αυτή τη στιγμή δίνουμε ταυτόχρονα πολλές μάχες. Δεν γίνεται να αφήνω να με αποπροσανατολίζουν. Ταυτόχρονα δίνουμε τη μάχη για το έγκλημα των Τεμπών που πάνε να το θάψουν, ταυτόχρονα δίνουμε τη μάχη για να προστατεύσουμε τη μνήμη των θυμάτων από μια εισαγγελία που απειλεί τους γονείς τώρα ότι θα παραβιάσει όλους τους κανόνες της διαδικασίας και θα καταστρέψει για άλλη μια φορά τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στη διαλεύκανση της έκρηξης, της ανάφλεξης και της πυρκαγιάς που κατέκαψε 27 ανθρώπους.

Έχω στο καθήκον μου να υπηρετήσω πολύ υψηλότερα καθήκοντα, για να αφήνω να αντιπερισπούν και να αποπροσανατολίζουν τη δράση μου αυτές οι εντεταλμένες, οι θελημένες προσπάθειες εκβίασης που γίνονται κατ’ επάγγελμα, και ονομάζω βέβαια ως υπαιτίους απόπειρας εκβίασης κατ’ επάγγελμα τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Κούσουλο και την κυρία Πολύζου και άλλα πρόσωπα που συμπράττουν σε αυτή την απόπειρα εκβίασης. Θα γίνουν για όλα αυτά φυσικά και νομικές ενέργειες εναντίον κάθε συκοφάντη και κάθε προσώπου που θα αναπαραγάγει συκοφαντίες και ψέματα σε βάρος καθαρών ανθρώπων και σε βάρος ενός κινήματος που δεν το έχει ούτε στο χέρι του ούτε στην τσέπη του ούτε στη λίστα του κανείς και γι’ αυτό λυσσομανούν. Η Πλεύση Ελευθερίας, μέχρι αυτή την ώρα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ώρα 6:05, δεν έχει ενημερωθεί επισήμως αλλά ούτε και ανεπισήμως για καμία καταγγελία εργαζομένου ή εργαζομένης.

Δεν έχει κινηθεί προς την Πλεύση Ελευθερίας με κανέναν τρόπο καμία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας και βεβαίως θα ζητήσουμε ευθύνες για όλη αυτή τη σπέκουλα που γίνεται όλες αυτές τις ημέρες. Από τη χρήση ονόματος που παρουσιάζεται από τους κατ’ επάγγελμα εκβιαστές ως δήθεν απλήρωτοι εργαζόμενοι, τη χρήση του ονόματος της κυρίας Άννας Καρακίτσου, προκύπτει ότι επιχειρείται, πρώτον, να συκοφαντηθεί η Πλεύση Ελευθερίας, δεύτερον, να λοιδορηθεί η δράση μας και η δράση μας υπέρ των εργαζομένων, και αυτή είναι μία γνωστή τεχνική δολοφονίας χαρακτήρα, δολοφονίας προσωπικότητας, και βέβαια να πληγεί η βουλευτίνα μας, η Τζόρτζια Κεφαλά, που μόλις την 5η ανέλαβε και καθήκοντα κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω προς πάσα κατεύθυνση, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε με όποιον επιθυμεί αυτή την αντιπαράθεση, επιμένοντας στις συκοφαντίες. Θα τα πούμε με τον τρόπο που προσήκει και στα αρμόδια όργανα και δικαστήρια.

Κατά του κ. Κουσουλού βεβαίως και θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα μέσα, και κατά του κυρίου Γεωργιάδη και κατά της κυρίας Πολύζου και κατά όποιου άλλου συμπράξει, και κατά προσώπων που δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθούν, και για εγκληματική λειτουργία, για εγκληματική οργάνωση και για κατ’ επάγγελμα απόπειρα εκβίασης. Ενημερώνω λοιπόν για τα εξής. Η κυρία Άννα Καρακίτσου, η οποία είναι γνωστή και ως Άννα Μελίτη, μπορείτε να την αναζητήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να διαπιστώσετε την αναλήθεια και το ψεύδος όλων των λεγόμενων και φερόμενων ρεπορτάζ που επίμονα επαναλαμβάνονται με την πρόσκληση να απαντήσουμε.

Η κυρία Άννα Καρακίτσου, γνωστή και ως Άννα Μελίτη, δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας από τον Φεβρουάριο του 2025, δηλαδή εδώ και περισσότερο από ένα έτος. Είναι ψευδές ότι εργάζεται στην Πλεύση Ελευθερίας και δεν πληρώνεται. Είναι ψευδές όλο αυτό το κατασκεύασμα.

Η κυρία Καρακίτσου, εξ όσων γνωρίζω, κάνει καριέρα σε live συναυλίες και παράλληλα διαμένει κατά καιρούς στην Πάρο, όπου κάνει και άλλες εργασίες. Αυτά όλα τα ένας επιμελής δημοσιογράφος θα μπορούσε να τα έχει ερευνήσει. Δεν έχει με κανέναν τρόπο απευθυνθεί στην Πλεύση Ελευθερίας με οποιαδήποτε εργασιακή αξίωση.

Το τελευταίο μήνυμα που εγώ προσωπικά έχω από την ίδια είναι εγκωμιαστικό προς εμένα και είναι πραγματικά ακραία χυδαιότητα όλο αυτό το κατασκεύασμα. Θα ήθελα επίσης να σας πω και να ενημερώσω, για να υπάρχουν όλα μαζί ομαδοποιημένα, να μην ταλαιπωρούνται και οι δημοσιογράφοι μας. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει κατά καιρούς δεχθεί και εγώ προσωπικά έχω κατά καιρούς δεχθεί επανειλημμένες τέτοιες συκοφαντικές και δηλητηριώδεις επιθέσεις.

Το 2015, όταν ενοχλούσα ως Πρόεδρος της Βουλής, φιλοτεχνήθηκε ένα φοβερό ρεπορτάζ για ένα βενζινάδικο. Τελικώς αποδείχθηκε ότι η πολίτης, αυτόπτης του ανύπαρκτου περιστατικού, την οποία διέψευσαν οι πραγματικοί αυτόπτες και ο εργαζόμενος στο βενζινάδικο, δεν ήταν άλλη από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και συγγενής εν ενεργεία πολιτικού προσώπου, βουλευτή και υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Στη διάρκεια της πορείας της Πλεύσης Ελευθερίας έχουμε δεχθεί και άλλες δηλητηριώδεις ή συκοφαντικές επιθέσεις με ίδιο ή ανάλογο περιεχόμενο και εκείνοι που τόλμησαν να ισχυριστούν τέτοιου είδους τερατώδη ψέματα τελικώς παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη και καταδικάστηκαν.

Προειδοποιώ λοιπόν και τους όψιμους ανασκαφείς των μαρτυριών ότι, για μία άλλη υποτιθέμενη καταγγελία, εκείνος που την έκανε το 2018 παραπέμφθηκε στο Εφετείο Κακουργημάτων και τελικώς κατέληξε να υπογράφει δήλωση στην οποία ανακαλεί όλες αυτές τις ψευδολογίες, ζητεί συγγνώμη, αποκαλύπτει ότι τρίτοι του ζήτησαν και του υπέβαλαν να τις διατυπώσει για να πλήξουν την Πλεύση Ελευθερίας και δεσμεύεται ότι δεν θα τις ξαναδιατυπώσει. Είναι, νομίζω, πασιφανές και θα έπρεπε να το έχουν ήδη καταλάβει όλοι αυτοί οι επαγγελματίες του οργανωμένου εγκλήματος ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν κάνει πίσω. Και εγώ προσωπικά δεν υπαναχωρώ ούτε στις συκοφαντίες ούτε στη λάσπη ούτε στους εκβιασμούς.

Η δική μου δέσμευση είναι προς τους πολίτες και τη δέσμευσή μου την αποδεικνύω με τρόπο ενοχλητικό, με αυτή την παρουσία που είναι και κινδυνώδης και ενέχει αυτοδιακινδύνευση και ξεβολεύει και θέτει τον καθένα. Είναι στην ευθύνη του τι κάνει για να γλιτώσει επιτέλους η χώρα και να απαλλαγεί από αυτούς τους διαπλεκόμενους δυνάστες. Θα κλείσω όπως ξεκίνησα.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι ταγμένη στον αγώνα μας. Και στο τέλος, που θα είναι και μια νέα αρχή, όλοι αυτοί που σαν ύαινες λυσσομανούν να καταπνίξουν και την κοινωνική οργή και το αίτημα δικαιοσύνης, όλοι αυτοί θα οδηγηθούν εκεί όπου πραγματικά πρέπει να οδηγηθούν, στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Και η χώρα μας θα ανασάνει και οι νέες γενιές θα μπορέσουν να απολαύσουν τα δικαιώματά τους χωρίς να χρειάζεται κάποιος να τους κάνει ρουσφέτι.

Και οι εργαζόμενοι θα μπορούν να πηγαίνουν στην εργασία τους χωρίς κάποιος να ποντάρει στη διακινδύνευση της ζωής τους. Και οι άνθρωποι στην περιφέρεια θα μπορούν να ελπίζουν στο μέλλον και στο περιεχόμενο της ζωής τους χωρίς να εξαρτώνται από την ευαρέσκεια κανενός κυβερνώντος. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά, θα την κάνουμε αυτή τη δουλειά και θα την κάνουμε μαζί με πείσμα, με αποφασιστικότητα, με καθαρότητα και στο τέλος το καλό θα νικήσει, το δίκιο θα νικήσει, η αλήθεια θα λάμψει, οι πολίτες θα ανασάνουν και η Ελλάδα θα ευημερήσει.»