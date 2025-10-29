Ζωή Ράπτη: «Δεν θα είμαι υποψήφια δήμαρχος Φιλοθέης - Ψυχικού» - Real.gr

Η βουλευτής Βορείου Τομέα, Ζωή Ράπτη, σε νέα της δήλωση διαψεύδει δημοσιεύματα που την παρουσίαζαν ως υποψήφια δήμαρχο του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, στις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Η κ. Ράπτη, αναφέρθηκε στη μακροχρόνια ενασχόλησή της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και τους στενούς της δεσμούς με τη γενέτειρά της, όπου και υπηρέτησε για για 14 χρόνια, τονίζοντας πως κίνητρο αποτελεί το ειλικρινές της ενδιαφέρον για την πρόοδό του.

Αναλυτικά η δήλωσή της:

Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το δημοσίευμα που με εμφανίζει να εξετάζω το ενδεχόμενο να είμαι υποψήφια δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού.

Υπηρέτησα με αφοσίωση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, για 14 χρόνια στη γενέτειρά μου, τον δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, στον οποίο διατηρώ ισχυρούς δεσμούς και ειλικρινές ενδιαφέρον για την πρόοδό του.

Ωστόσο, σήμερα διανύω την τρίτη μου θητεία ως Βουλευτής στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, έχοντας ήδη υπηρετήσει ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος και ως Υφυπουργός σε δύο κυβερνητικές θέσεις.

Στις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027 θα ζητήσω και πάλι την ψήφο των συμπολιτών μου, προκειμένου να συνεχίσω να εργάζομαι αδιάλειπτα για τη στήριξή τους.