14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας - Real.gr

Η μεγάλη ετήσια διοργάνωση της Ταινιοθήκης της Ελλάδος θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 18 Δεκεμβρίου με πρεμιέρες, βωβές ταινίες συνοδεία ζωντανής μουσικής, συζητήσεις, masterclasses και εκλεκτούς καλεσμένους

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Το 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, η μεγάλη ετήσια διοργάνωση της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, θα διεξαχθεί φέτος από τις 3 έως τις 18 Δεκεμβρίου στις δύο αίθουσες της Ταινιοθήκης (Ιερά Οδός 48).

Επιλεγμένες δράσεις και προβολές θα φιλοξενηθούν στο Goethe-Institut Athen (Ομήρου 14-16) και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Σίνα 31). Παράλληλα, κάποια προγράμματα θα παρουσιαστούν (και) online στη διεύθυνση online.tainiothiki.gr.

Η αγαπημένη διοργάνωση, λοιπόν, επιστρέφει με πρεμιέρες, ειδικές προβολές, βωβές ταινίες συνοδεία ζωντανής μουσικής, συζητήσεις, masterclasses και εκλεκτούς καλεσμένους, μεταξύ των οποίων και ο Καμάλ Αλτζαφαρί, υποψήφιος για το Bραβείο Kαλύτερου Nτοκιμαντέρ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Οι θεατές θα συναντήσουν, επίσης, πολλά νέα ταλέντα, θα παρακολουθήσουν σε πρώτη προβολή της νέες ταινίες του Σο Μιγιάκε και της Λουκρέσια Μαρτέλ, αφιερώματα στον Θανάση Ρεντζή και στον Θάνο Αναστόπουλο και, σε παγκόσμια πρεμιέρα, το “Πικρό Ψωμί” του Γρηγόρη Γρηγορίου σε νέα ψηφιακή αποκατάσταση από το Εργαστήριο της Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται τα δύο διαγωνιστικά τμήματα που αναδεικνύουν τον σύγχρονο και πειραματικό κινηματογράφο: τo διαγωνιστικό τμήμα “Reframing Images”, σε συνεργασία με την ARTWORKS, και το καθιερωμένο Διεθνές Διαγωνιστικό –και τα δύο με ταινίες σε πρώτη προβολή, οι οποίες στοχάζονται πάνω στα όρια του κινηματογράφου και καταπιάνονται με καυτά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα του σήμερα.

Η αγαπημένη ενότητα “Αποκατεστημένες και υπέροχες” συμπληρώνει το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του 14ου ΦΠΚΑ με ταινίες για όλα τα γούστα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αισθητικών και αφηγηματικών προσεγγίσεων.

Όπως αναφέρει στο εισαγωγικό της κείμενο για τον κατάλογο του 14ου ΦΠΚΑ η πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Μαρία Κομνηνού: «Η φετινή έκδοση προσφέρει μια ευκαιρία στοχασμού σε καίρια ζητήματα: την επιβίωση του κινηματογράφου, την επικαιρότητα του αρχείου ως θεωρητικής αλλά και πρακτικής ενασχόλησης, τη σχέση του κινηματογράφου με την Ιστορία, καθώς και τα κρίσιμα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα της συγκυρίας, όπως πόλεμοι, μεταναστευτικά ρεύματα και ενδυνάμωση αυταρχικών πολιτικών. Αναδεικνύεται, επίσης, η ανάγκη συγκρότησης μακροπρόθεσμης αρχειακής πολιτικής από την ελληνική πολιτεία”.

Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους, ενώ οι αγγλόφωνες ταινίες μόνο με ελληνικούς.

Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ στο www.tainiothiki.gr