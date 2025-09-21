66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η μαγεία ξεκινά από την αφίσα - Real.gr

Το Real.gr συνάντησε τον εικαστικό Στέφανο Ρόκο στην Art Athina, όπου παρουσιάζονται τα έργα που δημιούργησε για τη φετινή κινηματογραφική διοργάνωση

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Το φετινό, 66ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μπορεί να υπερηφανεύεται για τις ομορφότερες, ίσως, αφίσες που μας έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα-και σίγουρα από τις πιο πολυεπίπεδες και ενδιαφέρουσες. Τις υπογράφει ο αγαπημένος εικαστικός Στέφανος Ρόκος, που δημιούργησε δύο πρωτότυπα ζωγραφικά έργα για τη διοργάνωση, τα οποία, επιπλέον, ενέπνευσαν τα σποτ του 66ου Φεστιβάλ: δύο μικρού μήκους animation ταινίες τις οποίες δημιούργησε μαζί με τον σκηνοθέτη και δημιουργό animation Φωκίωνα Ξένο, σε μουσική του, ελληνικής καταγωγής, διάσημου Αμερικανού μουσικού Τζιμ Σκλαβούνος.

Μέχρι και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να θαυμάσετε τα έργα του Ρόκου στην Art Athina, στο περίπτερο R1 της Γκαλερί Ζουμπουλάκη. Το Real.gr το επισκέφθηκε και συνομίλησε με τον καλλιτέχνη.

“Τα έργα ονομάζονται “Ανατροπή 1 και 2”, ακολουθώντας το βασικό θέμα του φετινού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, “Plot Twist”, και ο υπότιτλός τους είναι “Πολύτιμες στιγμές έμπνευσης και ειρήνης”. Τα έργα είναι πλουραλιστικά, με πολλή λεπτομέρεια”, μας εξηγεί o Στέφανος Ρόκος, ο οποίος σε όλη του τη διαδρομή μέχρι σήμερα εμπνέεται ιδιαίτερα από το σινεμά αλλά και τη μουσική.

Πράγματι, τα πολύχρωμα, σύνθετα έργα του μπορείς να τα εξερευνάς για μέρες και μήνες και κάθε φορά που τα αντικρίζεις να ανακαλύπτεις μέσα τους ένα καινούριο στοιχείο, ένα ακόμα πρόσωπο, έναν νέο συμβολισμό. Αν κοιτάξεις προσεκτικά, θα διακρίνεις ένα κλείσιμο ματιού στον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, στους ανθρώπους που εργάζονται πίσω από τις κάμερες, στα όσκαρ, στη Ροτόντα και την Καμάρα της Θεσσαλονίκης, της πόλης που φιλοξενεί το μεγαλύτερο φεστιβάλ της χώρας, και πολλά άλλα κρυμμένα μυστικά. Μεταξύ άλλων, ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε από τα credits στο τέλος κάθε ταινίας, που μας εκπλήσσουν με τον τεράστιο αριθμό των ονομάτων που συμμετέχουν σε κάθε φιλμ, ακόμα και αν πρόκειται για ένα μικρού μήκους animation.

Στην παρουσίαση ήταν παρών και ο Φωκίωνας Ξένος. Μαζί, μας ξενάγησαν και σε ένα κομμάτι της δημιουργίας των σποτ, που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα -μάθαμε, όμως, ότι πρωταγωνιστεί ένα …αβοκάντο! “Επειδή τα σποτάκια επαναλαμβάνονται συχνά στη διάρκεια του φεστιβάλ, αφού προβάλλονται πριν τις ταινίες, θελήσαμε να τα φτιάξουμε με τρόπο που να μην βαριέται ο θεατής και κάθε φορά που τα βλέπει να ανακαλύπτει κάτι που δεν είχε προσέξει μέχρι τότε”, μας ενημέρωσαν οι δημιουργοί.

Η φετινή, 66η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου.