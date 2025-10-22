66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ραντεβού για σινεμά - Real.gr

Ιζαμπέλ Ιπέρ, Γιώργος Τσεμπερόπουλος και 36 ηθοποιοί του παλιού ελληνικού σινεμά είναι μερικές από τις προσωπικότητες που θα κοσμήσουν τη φετινή διοργάνωση.

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Ένα λαμπερό πρόσωπο της παγκόσμιας κινηματογραφίας αλλά και του θεάτρου φιλοξενεί και τιμά το φετινό, 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου. Η πολυβραβευμένη, αεικίνητη Ιζαμπέλ Ιπέρ θα βρίσκεται 4 ημέρες στην πόλη, στη διάρκεια των οποίων θα παρευρεθεί σε μια σειρά εκδηλώσεων, προβολών και συζητήσεων.

Καταρχάς, η ίδια η Γαλλίδα σταρ έχει επιλέξει να προβάλει 15 ταινίες, οι οποίες αποτυπώνουν την ικανότητά της να μεταμορφώνεται εσωτερικά για κάθε ρόλο, διατηρώντας πάντα την υποκριτική της ταυτότητα. Επίσης, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα δώσει ένα μεγάλο masterclass, ανοιχτό για το κοινό, με τίτλο «Από τη σκηνή στην οθόνη», με θέμα τις διαφορές στην ερμηνευτική προσέγγιση ανάμεσα στο σινεμά και το θέατρο, το οποίο θα συντονίσει η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου. Παράλληλα, η σπουδαία ηθοποιός θα προλογίσει αρκετές από τις ταινίες του αφιερώματος, ενώ θα παρουσιάσει την πνευματώδη κωμωδία “Copacabana” (2010) του Μαρκ Φιτουσί, μαζί με την κόρη της, Λολιτά Σαμά, με την οποία συμπρωταγωνιστεί.

Επιπλέον, η Ιζ. Ιπέρ ζήτησε να επισκεφτεί ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, εξ ου και το φεστιβάλ θα διοργανώσει ειδική ξενάγηση για εκείνη, ενώ παράλληλα θα τη μυήσει στη συναρπαστική κουζίνα της πόλης.

Να θυμήσουμε ότι, μεταξύ άλλων διακρίσεων, η Ιπέρ έχει βρεθεί 16 φορές υποψήφια στα βραβεία Σεζάρ (ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού), έχει βραβευτεί και στις Κάνες, και στη Βενετία και στο Βερολίνο, ενώ με την ταινία της “Εκείνη” του Πολ Φερχόφεν απέσπασε Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου. Μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες της είναι “Η τελετή (1995) του Κλοντ Σαμπρόλ, «Η δασκάλα του πιάνου» (2001) του Μίχαελ Χάνεκε, «8 γυναίκες» (2002) του Φρανσουά Οζόν και «Λευκή υπεροχή» (2009) της Κλερ Ντενί, οι οποίες περιλαμβάνονται στο αφιέρωμα, όπως και η πιο πρόσφατη ταινία της, «Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου» (2025) του Τιερί Κλιφά, που εμπνεύστηκε από ένα από τα πιο γνωστά πολιτικά σκάνδαλα της Γαλλίας.

Μια συγκινητική βραδιά θα ζήσουν όσοι βρεθούν στο «Ολύμπιον» τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Το ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, θα τιμήσει 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο καθοριστικές στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 1960. Οι σπουδαίοι αυτοί ηθοποιοί θα τιμηθούν για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο και στον ελληνικό πολιτισμό. Θα έχουμε, λοιπόν, την ευκαιρία να χειροκροτήσουμε τη Μπέτυ Αρβανίτη, τον Βασίλη Καΐλα, τον Δημήτρη Καλλιβωκά, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τη Χλόη Λιάσκου, τη Μπέτυ Λιβανού, τον Σωτήρη Τζεβελέκο, την Αιμιλία Υψηλάντη και την Άννα Φόνσου. Τη βραδιά θα παρουσιάσουν ο πρόεδρος του ΔΣ του Φεστιβάλ Άκης Σακελλαρίου και ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, οι οποίοι θα συνομιλήσουν με τους πολυαγαπημένους αστέρες για τη συναρπαστική πορεία τους, αλλά και για τις αθέατες πλευρές της καλλιτεχνικής τους ζωής.

Ταυτόχρονα, σε μαγνητοσκοπημένο αφιέρωμα θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αξέχαστες στιγμές και από τους: Άγγελο Αντωνόπουλο, Ελένη Ανουσάκη, Νόρα Βαλσάμη, Γιάννη Βογιατζή, Βαγγέλη Βουλγαρίδη, Μάρθα Βούρτση, Μέλπω Ζαρόκωστα, Ξένια Καλογεροπούλου, Λάκη Κομνηνό, Μάρω Κοντού, Άννα Κυριακού, Αλεξάνδρα Λαδικού, Στέφανο Ληναίο, Χρήστο Νομικό, Γιώργο Πάντζα, Χρήστο Πολίτη, Κώστα Πρέκα, Ελένη Προκοπίου, Τζένη Ρουσσέα, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Έλλη Φωτίου κ.α.

Φέτος, ο τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος θα απονεμηθεί στον σπουδαίο δημιουργό Γιώργο Τσεμπερόπουλο, έναν από τους πιο αγαπημένους σκηνοθέτες, με ταινίες που έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η 66η διοργάνωση θα παρουσιάσει μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του, στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν όλες οι μεγάλου μήκους ταινίες του, μεταξύ των οποίων ο «Ξαφνικός έρωτας», το «Άντε γεια», η «Πίσω πόρτα» και το «Υπάρχω». Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε σε ένα masterclass, στη διάρκεια του οποίου θα μοιραστεί με το κοινό τα μυστικά της τέχνης του.

«Το διεισδυτικό βλέμμα του Τσεμπερόπουλου και η προσωποκεντρική προσέγγισή του αφουγκράζονται τις αγωνίες μιας τάξης ανθρώπων των οποίων ο λόγος σπανίως βρήκε διέξοδο στη μεγάλη οθόνη με τόση καθαρότητα”, αναφέρει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, ενώ ο ίδιος ο τιμώμενος σκηνοθέτης λέει: “Η Θεσσαλονίκη μόνο χαρές μού έχει προσφέρει μια ολόκληρη ζωή! Είναι μια πόλη που ξέρει να δίνει, είναι η πόλη των πέντε αισθήσεων. Με έκτη, αυτή τη μοναδική αίσθηση που έχουμε όταν περπατάμε μόνοι στην παραλία κουβαλώντας ακόμη την ταινία που μόλις είδαμε στο Φεστιβάλ και μας άγγιξε. Αγαπώ την πόλη, αγαπώ το Φεστιβάλ και τους ανθρώπους του”.

Φετινός ambassador της Αγοράς θα είναι ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, ενώ στο πλαίσιο του Agora series θα δώσει masterclass ο Σαβέριο Κονστάντσο, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της σειράς «Η Υπέροχη Φίλη μου» (μεταφορά του μυθιστορήματος της Έλενα Φεράντε).

Μεταξύ άλλων, το 66ο ΦΚΘ πραγματοποιεί μεγάλο αφιέρωμα στο Plot Twist (τη μεγάλη ανατροπή στις ταινίες, από τα πιο σπουδαία ευρήματα στην ιστορία της αφήγησης) αλλά και το βαθιά πολιτικό αφιέρωμα «Ευθραυστότητες», για τους περιορισμούς που οριοθετούν την ευάλωτη ανθρώπινη φύση.

Όσον αφορά τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στα φετινά διαγωνιστικά τμήματα: η «Αρκουδότρυπα» της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου, το “Μπιτσκόμπερ” του Αριστοτέλη Μαραγκού και η «Gorgonà» της Εύης Καλογηροπούλου συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό. Το “Νόβακ” του Χάρη Λαγκούση, η «Σμαράγδα» του Αιμιλίου Αβραάμ και το «Life in a Beat» της Αμέρισσας Μπάστα θα προβληθούν στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+. Τέλος, στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward θα προβληθούν ο «Ζηλωτής» του Στέλιου Ρεπάνη, το «Θηλυκό» του Κωνσταντίνου Μενελάου και το «Regan» του Πάνου Κατσιμπέρη.

Συνολικά, το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 32 μεγάλου μήκους και 30 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες. Στο πρόγραμμα θα δούμε, μεταξύ άλλων, ταινίες των Αλέξανδρου Βούλγαρη, Βασίλη Μαζωμένου, Φίλιππου Τσίτου, Δημήτρη Κατσιμίρη, Νίκου Κορνήλιου, Πέτρου Σεβαστίκογλου, Νικόλα Δημητρόπουλου και Βασίλη Κεκάτου.

Επίσης, το φεστιβάλ διοργανώνει την ειδική προβολή της ταινίας «Ηλέκτρα7» (2025), μιας πρωτότυπης κινηματογραφικής σκυταλοδρομίας, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή. Τη σκηνοθεσία της ανέλαβαν 7 διακεκριμένοι δημιουργοί: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy), Σοφία Εξάρχου, Νεριτάν Ζιντζιρία, Χριστίνα Ιωακειμίδη, Μπάμπης Μακρίδης, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος και Ελίνα Ψύκου. Η «Ηλέκτρα7» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της τον Ιούλιο 2025 στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, στο πλαίσιο του 70ού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.