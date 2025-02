Αφιέρωμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Μια κινηματογραφική εξερεύνηση της νέας πραγματικότητας από το 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας – είναι εδώ και αλλάζει τον κόσμο γύρω μας. Πώς, όμως, επηρεάζει την καθημερινότητά μας; Ποια είναι η θέση της στην τέχνη και τον κινηματογράφο; Πού σταματά η ανθρώπινη δημιουργικότητα και πού αρχίζει ο αλγόριθμος; Το αφιέρωμα «ΑΙ, μια αναπόδραστη νοημοσύνη» του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (6-16 Μαρτίου) προσκαλεί το κοινό σε ένα συναρπαστικό ταξίδι που περιλαμβάνει μια επιλογή αποκαλυπτικών ντοκιμαντέρ, μια εντυπωσιακή εικαστική εγκατάσταση, ένα masterclass, μια ειδική έκδοση και το περιοδικό «Πρώτο Πλάνο», που φέτος θα αποτελέσει ένα πείραμα συνδημιουργίας με το ΑΙ.

Στο αφιέρωμα θα προβληθούν ταινίες που διερευνούν τις διαφορετικές πτυχές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ανάμεσά τους το «The Hexagonal Hive and a Mouse in a Maze» σε σκηνοθεσία της Τίλντα Σουίντον, ένα συναρπαστικό ταξίδι στους μηχανισμούς της μάθησης και στο πώς αυτή επηρεάζεται από την τεχνολογία. Το “The Biography of a Software” του Γιώργου Δρίβα, μια οπτικοακουστική συνομιλία με ένα έξυπνο λογισμικό, που είναι η πρώτη μεσαίου μήκους ελληνική ταινία φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από ΑΙ. Στο Φεστιβάλ θα προβληθεί, μεταξύ άλλων, και το «About a Hero», μεταφορά ενός σεναρίου γραμμένου από μηχανή AI, η οποία έχει μελετήσει το έργο του Βέρνερ Χέρτσογκ.

Επίσης, στο 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, η COSMOTE προτείνει μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την τέχνη και την AI τεχνολογία: το έργο “Lauren: Anyone Home?” της καλλιτέχνιδος και καθηγήτριας στο UCLA Λόρεν Λι Μακάρθι θα παρουσιαστεί στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Προβλήτα Α, Λιμάνι Θεσσαλονίκης).

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, την Κυριακή 9 Μαρτίου, στις 12.00, στην αίθουσα “Παύλος Ζάννας”, θα διοργανωθεί το masterclass «AI and Art Experience» με θέμα «Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην τέχνη». Η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη, ο εικαστικός καλλιτέχνης και σκηνοθέτης Γιώργος Δρίβας, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Φιλοσοφίας και Τεχνολογίας Γιάννης Σταματέλλος, ο τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας και η Λόρεν Λι Μακάρθι, θα εξερευνήσουν τα σύνορα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Όσο για την ειδική έκδοση του φεστιβάλ, θα περιλαμβάνει κείμενα από ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και ειδικούς της τεχνολογίας, αναλύοντας μια σειρά ζητημάτων που έχουν προκύψει από την εξέλιξη και εκτεταμένη χρήση του ΑΙ τα τελευταία χρόνια.