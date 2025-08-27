Αισχύλεια 2025: ραντεβού στον Πολυχώρο Ίρις - Real.gr

Θέατρο, μουσική και εικαστικά στο φεστιβάλ της Ελευσίνας, που κλείνει μισό αιώνα και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στον χώρο του ιστορικού εργοστασίου

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Τα 50 του χρόνια συμπληρώνει φέτος το Φεστιβάλ Αισχύλεια, που διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας, ένα από τα πλέον συνεπή και μακροβιότερα στη χώρα μας. Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025 θα πραγματοποιηθούν, για πρώτη φορά, στο πρώην εργοστάσιο Ίρις, το οποίο, μετά την ένταξή του στο πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών της “2023 Ελευσίς”, μετασχηματίστηκε σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού πολλαπλών δυνατοτήτων, με στόχο να αποτελέσει παρακαταθήκη για την πόλη.

Με έτος ίδρυσης το 1925, η “Ίρις” ήταν η πρώτη σύγχρονη βιομηχανία βερνικιών και χρωμάτων στην Ελλάδα. Η ακμή της καταγράφεται την περίοδο 1925- 1950, ενώ η λειτουργία της τερματίστηκε γύρω στα τέλη του 1970. Η καμινάδα και τα δύο παλαιότερα κτίσματα του εργοστασίου έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα νεότερα μνημεία, καθώς αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της περιόδου του μεσοπολέμου.

Τα φετινά Αισχύλεια, που θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνουν επιλεγμένες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, μια εικαστική έκθεση και άλλες προτάσεις πολιτισμού.

Η αυλαία ανοίγει την Κυριακή 31 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, που κατά παράδοση φιλοξενεί την πρώτη εκδήλωση του Φεστιβάλ, με το εμβληματικό έργο του Αγγέλου Σικελιανού “Ο Τελευταίος Ορφικός Διθύραμβος & Το Πνευματικό Εμβατήριο”. Η παραγωγή δημιουργήθηκε ειδικά για το φετινό επετειακό φεστιβάλ σε σκηνοθεσία Ηλία Μαλανδρή, με τη συμμετοχή καταξιωμένων συντελεστών όπως η Φιλαρέτη Κομνηνού και ο Νικόλας Μαραζιώτης και τη φιλική συμμετοχή του Μάριου Φραγκούλη.

Την 1η Σεπτεμβρίου θα γίνουν στο Ίρις τα εγκαίνια της έκθεσης “Symbols ΙΙΙ- Εντροπία”, που εξερευνά τη δύναμη του συμβόλου ως φορέα μνήμης, ταυτότητας και μεταφυσικής αναζήτησης, με την υπογραφή σπουδαίων εικαστικών όπως οι Κώστας Τσόκλης, Άγγελος Αντωνόπουλος, Παναγιώτης Τανιμανίδης, Μιχάλης Μανουσάκης κ.α. και την επιμέλεια του καθηγητή Παναγιώτη Πάγκαλου. Διάρκεια έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, στο Θεατράκι στην Πλατεία Μαγούλας θα παρουσιαστεί η «Θυσία της Ιφιγένειας», μια παράσταση θεάτρου σκιών του Χρήστου Στανίση, για μικρούς και μεγάλους

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου τη σκυτάλη παίρνει η εκπληκτική παράσταση «Μια άλλη Θήβα» του Γαλλο-ουρουγουανού συγγραφέα Σέρχιο Μπλάνκο, από το Σύγχρονο Θέατρο. Με τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, η “Άλλη Θήβα” έχει επαινεθεί ιδιαίτερα για τις εξαιρετικές ερμηνείες του Θάνου Λέκκα, που υποδύεται τον συγγραφέα, και του Δημήτρη Καπουράνη, που κέρδισε το βραβείο Χορν 2022-2023 για την ερμηνεία του σε διπλό ρόλο. Αν δεν την έχετε δει, μην τη χάσετε.

Το Θέατρο κούκλας “Κοκού-Μουκλό” παρουσιάζει στις 8 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Ηρώων, την χιουμοριστική παράσταση «Οικολογήματα», με θέμα την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου, στο Ίρις, ο Γιώργος Κιμούλης, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και ο Θοδωρής Κατσαφάδος παρουσιάζουν την τραγωδία του Σοφοκλή «Φιλοκτήτης». Στο έργο αυτό, ο Σοφοκλής δραματοποιεί μια επιχείρηση απάτης, την οποία οργανώνει ο Οδυσσέας και αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Νεοπτόλεμος, ο νεαρός γιος του Αχιλλέα. Οι δύο άνδρες καταφθάνουν στην ακατοίκητη Λήμνο, όπου οι Αχαιοί είχαν εγκαταλείψει για 10 χρόνια τον πληγωμένο Φιλοκτήτη, με στόχο να κλέψουν το περίφημο τόξο του, γιατί χωρίς αυτό είναι αδύνατη η άλωση της Τροίας.

Μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στα ωραιότερα τραγούδια των ταινιών που άφησαν εποχή στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, με τίτλο «Τα θερινά σινεμά», θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στο Ίρις. Με τους Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ματθίλδη Μαγγίρα, Κρατερό Κατσούλη, Παναγιώτη Πετράκη, η Ελένη Καστάνη και Μάκη Δελαπόρτα.

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στο Ίρις, η Κάρμεν Ρουγγέρη και οι συνεργάτες της θα συστήσουν στους μικρούς θεατρόφιλους τον Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, μεταμορφώνοντας την όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» σε ένα μουσικό παραμύθι, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου, η διαδραστική παιδική μουσικοθεατρική παράσταση “Κοντύλω Μυτοφρύδα – The Show” έρχεται στο Θεατράκι στην Πλατεία

Μαγούλας. Πρόκειται για έναν συνδυασμό θεατρικής παράστασης, συναυλίας, θεατρικού παιχνιδιού και animating, όπου τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι δεν θα είναι απλοί θεατές, αλλά θα γίνουν μέρος της δράσης.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στο Ίρις, θα απολαύσουμε μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη. Η συναυλία «Μίκης, ο λυρικός του αιώνα» τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, μέσα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του, τις μελοποιήσεις ποιημάτων και τις συνθέσεις που αγάπησαν γενιές Ελλήνων. Η Μαρία Φαραντούρη θα μας ταξιδέψει στα τραγούδια -σύμβολα που ένωσαν ποίηση και αγώνα, λυρισμό και μνήμη, Ελλάδα και Οικουμένη.

Μαζί της, ο Γρηγόρης Βαλτινός θα φωτίσει με λόγο και αφήγηση τη ζωή και το έργο του συνθέτη, διαβάζοντας αποσπάσματα από ποιήματα, σκέψεις και αυτοβιογραφικά κείμενα του Μίκη.

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Λαού, θα πραγματοποιηθεί η παράσταση «O Καραγκιόζης και το Αίνιγμα της Γοργόνας».

Η αυλαία του Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025 θα πέσει την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο Ίρις, με συναυλία των Νίκου Πορτοκάλογλου και Γιάννη Κότσιρα.

Κινηματογράφος

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2025 προβλέπει και ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές προβολές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στον Θερινό Κινηματογράφο Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Ελευσίνα με προβολή ταινιών μικρού μήκους. Θα δούμε τον ατμοσφαιρικό “Γκέκα” του Δημήτρη Μουτσιάκα και το καταπληκτικό “M.J. “ του Γιώργου Φουρτούνη, αλλά και το “Honeymoon” του Άλκι Παπασταθόπουλος και το “Jange” της Ίριδας Μπαγλανέα.

Επίσης, θα παρακολουθήσουμε 3 μεγάλου μήκους: στις 16 Σεπτεμβρίου το “Αρκάντια” του Γιώργου Ζώη, στις 17 του μηνός την ταινία “Οι άγριες μέρες μας” του Βασίλη Κεκάτου και στις 18 Σεπτεμβρίου το “Αγαπούσε τα λουλούδια περισσότερο” του Γιάννη Βεσλεμέ.

Πολλά από τα θεάματα παρουσιάζονται δωρεάν στο κοινό. Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα εισιτήρια στη σελίδα aisxylia.gr και στο more.com