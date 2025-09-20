ANIMASYROS 2025: Από τη Γη μέχρι το διάστημα - Real.gr

Το Real.gr συνομιλεί με τρεις διακεκριμένους Έλληνες δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων που συμμετέχουν στο φεστιβάλ ANIMASYROS 2025, με έδρα, όπως κάθε χρόνο, την αρχοντική Ερμούπολη

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Το ANIMASYROS 2025, η 18η διοργάνωση της μεγαλύτερης εκδήλωσης κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025 στη Σύρο, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Την οπτική ταυτότητα του φετινού φεστιβάλ, το οποίο θα παρουσιάσει πάνω από 250 ταινίες από 50 χώρες, υπογράφει η εικαστικός Αλεξάνδρα Μανουσάκη, ενώ το κεντρικό θέμα της διοργάνωσης είναι αφιερωμένο στο διάστημα με τον τίτλο “Animated Cosmos” και θα διατρέξει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια και την Αγορά.

Στην τρυφερή μικρού μήκους ταινία της Ζίνα Παπαδοπούλου “Children of War”, την οποία θα δούμε στη Σύρο, τα παιδιά μετρούν τα χρόνια της ζωής τους μέσα από τον αριθμό των πολέμων που βίωσαν. Όμως, η έμπνευση ήρθε, κατά κάποιον τρόπο, από το διάστημα.

“Η ταινία βασίστηκε στο ποίημα της Εύας Λιανού Πετροπούλου «Χρόνια πολλά Αχμέντ», το οποίο πρόσφατα η NASA έστειλε με μια μικροκάψουλα στο φεγγάρι, μαζί με άλλα δείγματα γήινου πολιτισμού”, εξηγεί στο Real.gr η δημιουργός. “Ανακάλυψα ότι είναι γραμμένο για τη Γάζα. Έχει βασιστεί σε ένα από τα παιδάκια ενός Παλαιστίνιου ποιητή, το βρήκα ιδιαίτερα συγκινητικό και σκέφτηκα ότι, αφού η NASA έστειλε το αντιπολεμικό αυτό μήνυμα στη σελήνη, ας το στείλω κι εγώ σε κάποιο φεστιβάλ, μέσα από μια ταινία”.

Η Ζ. Παπαδοπούλου (η οποία, μεταξύ άλλων, έχει δημιουργήσει ένα βιογραφικό βίντεο κινουμένων σχεδίων για τον γλύπτη Χαλεπά, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση), χρειάστηκε έναν μήνα για να ολοκληρώσει το animation της. Για τους ήχους των εκρήξεων χρησιμοποίησε τους κρότους από τα βεγγαλικά της Ανάστασης- “Πόσο οξύμωρο να γίνονται όλα αυτά τα τρομερά πράγματα, ενώ εμείς συνεχίζουμε να γιορτάζουμε και να ζούμε”, επισημαίνει. Η ίδια μεγάλωσε με ταινίες Ντίσνεϊ και στρουμφάκια, ξέρει όμως ότι το animation μπορεί να περάσει ακόμα και τα πιο επώδυνα μηνύματα με τον πιο απλό τρόπο. “Γι΄ αυτό και έκανα το σχέδιο να μοιάζει παιδικό”, μας λέει. “Για να αποπνέει αθωότητα. Σαν να έχει γίνει από παιδιά”.

“Διαστημική” και η έμπνευση μιας άλλης δημιουργού: το σχέδιο του Καρλ Σαγκάν, που το 1972 ξεκίνησε να ταξιδεύει προς τον πλανήτη Δία χαραγμένο σε μια πλακέτα πάνω στο ερευνητικό διαστημικό σκάφος Pioneer 10, απεικόνιζε ένα γυμνό ζευγάρι. Η γυναίκα στεκόταν δίπλα στον άνδρα, ο οποίος χαιρετούσε, με ανασηκωμένο το χέρι, τους άγνωστους κατοίκους του γαλαξία. Η διακεκριμένη animator, ερευνήτρια και καθηγήτρια (με έδρα το Λονδίνο) Κατερίνα Αθανασοπούλου εμπνεύστηκε από αυτό για την ταινία της “Waves”, στην οποία πρωταγωνιστεί μια εξωγήινη που απαντά σε ένα μισοξεχασμένο μήνυμα μιας διαπλανητικής φιλίας. Τυλιγμένη σε μια υπνωτιστικά μαγική, απόκοσμα γλυκιά αύρα, η ταινία μιλά για την επικοινωνία και θυμίζει ότι τον ψηφιακό κόσμο, που συχνά μας τρομάζει, τον διαμορφώνει το ανθρώπινο σώμα. “Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν με τρομάζει ως επιστημονικό επίτευγμα”, διευκρινίζει η Κ. Αθανασοπούλου, “αλλά όταν γίνεται η αιτία να απολύονται άνθρωποι επειδή “η μηχανή θα το κάνει καλύτερα”. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από υπερβολική επιτάχυνση και δεν προλαβαίνεις να βρεις τον δικό σου δρόμο μέσα στο ταξίδι”.

Όμως, όπως διαπιστώνει με χαρά και από τους φοιτητές της, υπάρχει μια στροφή στο παραδοσιακό, σχεδιασμένο κινούμενο σχέδιο. “Μάθαμε να σχεδιάζουμε στον υπολογιστή, αλλά δεν ξεχάσαμε την απόλαυση του σχεδιασμού με το χέρι”, επισημαίνει. “Το “Waves” είναι, μεν, ψηφιακό 3D, έχω όμως χρησιμοποιήσει πληκτρολόγιο και ποντίκι, έχω δουλέψει με τα χέρια μου. Πάντα υπάρχει ένα σώμα πίσω από το παιχνίδι μας με την τεχνολογία, που μας ωθεί στην αυθεντική διασκέδαση”, συμπληρώνει αισιόδοξα.

Η Κατερίνα πιστεύει ακράδαντα ότι για να γίνει κάποιος animator πρέπει, καταρχάς, να βρεθεί σε φεστιβάλ ως θεατής, να μοιραστεί τη μυσταγωγία της σκοτεινής αίθουσας και, φυσικά, να δει πολλές ταινίες. “Όταν, μάλιστα, βρίσκεσαι στο ANIMASYROS, διαπιστώνεις πόσο ανθεί το ελληνικό animation”, τονίζει.

Το 4,5 λεπτών “Waves”, στο οποίο συνεργάστηκε στον ήχο με τον συνθέτη Σάββα Μεταξά, της πήρε περίπου δύο μήνες. Ξεκίνησε από τη συμμετοχή της στο πρότζεκτ με το διαπλανητικό θέμα “We are all made of stars” του Μουσείου Momus. “Το ψηφιακό animation χτίστηκε, ουσιαστικά, πάνω στο όνειρο της μετοίκισης σε άλλον πλανήτη”, μας πληροφορεί. “Στην πραγματικότητα, οι σκληροί δίσκοι, το ίντερνετ, η εικονική πραγματικότητα, όλα δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της μάχης ανάμεσα στην Αμερική και την ΕΣΣΔ για το ποιος θα πάει πρώτος στο φεγγάρι! Οι υπολογιστές στους οποίους έγιναν τα πρώτα ψηφιακά κινούμενα σχέδια είχαν χρησιμοποιηθεί για τον πόλεμο και την άμυνα!”

Η απρόσμενη σχέση του ψηφιακού animation με την εξερεύνηση του διαστήματος τη γοητεύει βαθιά. “Τελικά, σαν την ηρωίδα του “Waves”, όλοι οι animators είμαστε εξωγήινοι που χαιρετούν”, λέει η Κ. Αθανασοπούλου. “Μιλάμε τη γλώσσα μας και προσπαθούμε να καταλάβουμε και τη γλώσσα των άλλων. Επικοινωνούμε με ένα τραγούδι που τραγουδάμε όλοι μαζί”.

Στη Σύρο θα βρεθεί και ο animator Δημήτρης Αρμενάκης. Αφού παρουσίασε την ταινία του “The Cynthetic Age” σε παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Ανεσί και σε πανελλήνια στη Δράμα, ο θα ταξιδέψει στην Ερμούπολη για να βυθίσει τους θεατές στο δυστοπικό σύμπαν των αδηφάγων κυνηγών…καρτούν, τα οποία μάχονται ηρωικά για να μη φαγωθούν! Τα χαριτωμένα καρτούν είναι οι μοναδικοί έγχρωμοι χαρακτήρες και η δυσοίωνη αίσθηση που αναδύεται είναι ότι η χαρά, η αθωότητα και το χρώμα βρίσκονται υπό διωγμό. Το καθηλωτικό animation έχει ατμόσφαιρα θρίλερ, αλλά και ευπρόσδεκτες πινελιές τρυφεράδας και συγκίνησης. “Η ταινία φωτίζει τη σχέση εξουσιαστή και εξουσιαζόμενου, καταναλωτή και καταναλωθέντα”, επισημαίνει ο Δ. Αρμενάκης. “Δεν έχει διάλογο ούτε κάποια συγκεκριμένη ταμπέλα, και προσφέρει σε κάθε θεατή τη δική του, προσωπική ανάγνωση”.

Πέρα από τις ταινίες, ο ταλαντούχος δημιουργός συνεργάζεται σε μουσικά βιντεοκλίπ και στη διαφήμιση, ενώ πρόσφατα έφτιαξε για την Cosmote TV το επεισόδιο “Κάσος”, στο πλαίσιο της σειράς ιστορικών ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων «Τόποι του Ελληνισμού», με αφήγηση του Μάριου Φραγκούλη. Στο μέλλον θα ήθελε να δημιουργήσει μια δική του σειρά κινουμένων σχεδίων, ενώ για το ελληνικό animation είναι αισιόδοξος. “Τα τελευταία 20 χρόνια βλέπουμε σοβαρή προσπάθεια”, μας λέει. “Υπάρχει σταθερή ορατότητα στο εξωτερικό των δράσεων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Υπάρχει εξέλιξη”.