Ανοίγει τις πύλες του το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως - Real.gr

Η μεγαλύτερη γιορτή του Βιβλίου, το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως, ξεκινά την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 21 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο. 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρώμενα και πολλά άλλα στο μεγάλο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου 2025.

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β.) διοργανώνει το 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

