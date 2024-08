Ανοίγει η αυλαία του 3ου Φεστιβάλ Χίου με ξεχωριστές εκδηλώσεις

Η μυροβόλος Χίος με τους φιλόξενους, περήφανους κατοίκους, υποδέχεται για άλλη μία χρονιά το Φεστιβάλ που οργανώνει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τις 28 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

Επιμέλεια: Μαρίνα Τσικλητήρα

Δέκα ημέρες γεμάτες επιστήμη και πολιτισμό με φόντο εμβληματικά τοπόσημα της Χίου, αντανακλούν την προσπάθεια της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να αναδείξει την μακραίωνη ιστορία και τον μοναδικό πολιτισμό του νησιού, με την συμμετοχή σημαντικών προσωπικοτήτων της διανόησης, των τεχνών και του επιχειρείν.

Το Φεστιβάλ Χίου, το οποίο πραγματοποιείται για 3η συνεχόμενη χρονιά, υπό την αιγίδα της Βρετανικής Πρεσβείας, προσκαλεί διεθνείς προσωπικότητες από τον χώρο των Γραμμάτων, των Τεχνών και των Επιστημών σε ένα πλήθος εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων την οργάνωση ημερίδας αφιερωμένης στην κλιματική αλλαγή με εξέχοντα προσκεκλημένο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Η αυλαία ανοίγει στις 28 Αυγούστου με την έκθεση της καταξιω μένης εικαστικού Καλλιόπης Λεμού στο Χαμιδιέ Τζαμί, για να ταξιδέψει τους επισκέπτες σε μια «Θάλασσα Απέραντη, Μυστικά και Φανερά».

Στις 29 του μηνός, την σκυτάλη παίρνει ο δημοσιογράφος Χρήστος Νέζος για μια συναρπαστική ξενάγηση στο Αρχοντικό «Αργέντικο», με τη βοήθεια του μηχανολόγου μηχανικού και συγγραφέα Βύρωνα Τομάζου, ενώ ο βραβευμένος σεφ Ανδρέας Λαγός εξυμνεί την τοπική κουζίνα και ζαχαροπλαστική με πρωταγωνιστή το χιώτικο μανταρίνι. Το συγκρότημα «Operatical» θα κλείσει μουσικά τη βραδιά.

Επόμενη στάση στις 30 Αυγούστου στο Casteli του Κάμπου, όπου, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Αντριάννα Παρασκευοπούλου, θα πραγματοποιηθεί μια τιμητική εκδήλωση για τον Νίκο Βαφειά και την προσφορά του στον πολιτισμό, με ομιλητές την υφυπουργό Σοφία Βούλτεψη, τον Βρετανό Πρέσβη Matthew Lodge, τον διακεκριμένο καθηγητή Γλωσσολογίας Γεώργιο Μπαμπινιώτη, τον διαστημικό επιστήμονα Σταμάτη Κριμιζή, τον ομότιμο καθηγητή Γεωπολιτικής της Σορβόνης, Γεώργιο- Στυλιανό Πρεβελάκη και τον επιχειρηματία Αλέξανδρο Ζύμη.

Στις 31 Αυγούστου, παραμένουμε στο Casteli, όπου η ηθοποιός Σμαράγδα Καρύδη παρουσιάζει την Βραδιά Πολιτισμού με κεντρικό πρόσωπο τον Νίκο Σταμπολίδη, καθηγητή Αρχαιολογίας και Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης. Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα μιλήσει για το επιστημονικό του έργο ο Νίκος Σηφουνάκης, ενώ ο Πρέσβης της Ιαπωνία Ito Coichi θα απευθύνει χαιρετισμό. Η κορυφαία πρωταγωνίστρια, σκηνοθέτης και συγγραφέας Μιμή Ντενίση θα παρουσιάσει ένα θεατρικό δρώμενο και η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τον μουσικό επίλογο του Αλέξανδρου Σαρακάκη στο πιάνο.

Την Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου, στην ατμοσφαιρική πλατεία του Κάστρου, ο κορυφαίος συνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος θα χαρίσει τη δική του «μουσική αίσθηση» στο Φεστιβάλ.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, στο Casteli, η σπουδαία ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και η διακεκριμένη σκηνοθέτης, σκηνογράφος και ενδυματολόγος Εύα Νάθενα θα συνομιλήσουν με την δημοσιογράφο Μαίρη Αυγερινοπούλου για την καλλιτεχνική τους συνεύρεση στο εμβληματικό έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη “Η Φόνισσα”, μετά την προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας τους.

Την επομένη, η επικοινωνιολόγος Κατερίνα Γκαγκάκη θα συντονίσει τις ομιλίες του καθηγητή Tim Whitmarsh και της ιστορικού Bettany Hughes και η βραδιά θα κλείσει με την διεθνούς φήμης σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, το Λωβοκομείο Χίου, το μακροβιότερο Λεπροκομείο της Ελλάδας, θα «ζωντανεύσει» μέσα από τις ομιλίες του ιατρού Ανδρέα Μιχαηλίδη, του συγγραφέα Γιάννη Μακριδάκη, του Μιχάλη Μόσχου και τον διάλογο ανάμεσα στη βραβευμένη Βρετανίδα συγγραφέα και δημοσιογράφο Victoria Hislop και τον αρχαιολόγο Θεόδωρο Παπακώστα.

Η αυλαία θα πέσει στις 6 Σεπτεμβρίου με την «Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή». Εξαίρετος προσκεκλημένος της διοργάνωσης και ομιλητής, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Στην ημερίδα, που θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κορίνα Γεωργίου, συμμετέχει πλήθος καταξιωμένων και διακεκριμένων επιστημόνων. Ο εξοχότατος πρ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος και ο Πρέσβης της Βουλγαρίας, V.Poriazov, που θα τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση, θα απευθύνουν χαιρετισμό. Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Σταμάτης Κριμιζής , ο γ.γ. της Ακαδημίας Χρήστος Ζερεφός, ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» και επίτιμος γ.γ. .του IMO των Η.Ε. Ευθύμιος Μητρόπουλος, ο πρόεδρος του «Ολοι Μαζί Μπορούμε» Ιωάννης Σπανολιός, ο διευθυντής επί τιμής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιώργος Κρεμλής, η ομότιμη καθηγήτρια ΕΜΠ και αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, Τώνια Μοροπούλου, ο Ambassador of the Great Green Wall Tabi Joda αλλά και η παραολυμπιονίκης και director of Sustainability at the World Sailing Alexandra Rickham, θα αναδείξουν και θα αναλύσουν το πιο επίκαιρο θέμα των τελευταίων δεκαετιών.