Berlinale - Αποχώρησε η συγγραφέας Αρουντάτι Ρόι: «Επιλεκτική η αλληλεγγύη σε Ουκρανούς και Ιρανούς αλλά όχι στους Παλαιστίνιους» - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο πρόεδρος της επιτροπής του φεστιβάλ Berlinale δήλωσε ότι οι κινηματογραφιστές «πρέπει να μείνουν εκτός πολιτικής, καθώς αποτελούν αντίβαρο σε αυτήν», απαντώντας σε κριτική για επιλεκτική αλληλεγγύη προς Ουκρανούς και Ιρανούς, αλλά όχι προς τους Παλαιστίνιους. Ο Βιμ Βέντερς πρόσθεσε ότι «οι ειδήσεις δεν είναι συναισθηματικές, η πολιτική δεν είναι συναισθηματική, αλλά οι ταινίες είναι».
- Η συγγραφέας Αρουντάτι Ρόι, η οποία επρόκειτο να συμμετάσχει στην Berlinale, αποχώρησε δηλώνοντας «σοκαρισμένη» που η τέχνη δεν πρέπει να είναι πολιτική και πως αυτό «καταπνίγει τη συζήτηση για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Τόνισε ότι «αν οι μεγαλύτεροι σκηνοθέτες και καλλιτέχνες της εποχής μας δεν μπορούν να μιλήσουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ιστορία θα τους κρίνει».
- Στην Berlinale του 2024, κατά την τελετή απονομής των βραβείων, καλλιτέχνες ζήτησαν κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Στην περσινή διοργάνωση, καλλιτέχνες είχαν κατηγορήσει τη Γερμανία ότι «υποστηρίζει μια γενοκτονία».
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην κριτική ότι η Berlinale δείχνει αλληλεγγύη προς τους Ουκρανούς και τους Ιρανούς, αλλά όχι τους Παλαιστινίους, επειδή αυτό απηχεί τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης, ο πρόεδρος της επιτροπής του φεστιβάλ δήλωσε ότι οι κινηματογραφιστές «πρέπει να μείνουν εκτός πολιτικής, καθώς αποτελούν αντίβαρο σε αυτήν». Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά του λαού, όχι των πολιτικών, οι ειδήσεις δεν είναι συναισθηματικές, η πολιτική δεν είναι συναισθηματική, αλλά οι ταινίες είναι, είπε ο Βιμ Βέντερς.
«Το να ακούς ότι η τέχνη δεν πρέπει να είναι πολιτική είναι σοκαριστικό», δήλωσε νωρίτερα απόψε η Αρουντάτι Ρόι, συγγραφέας μεταξύ άλλων του βιβλίου «Ο Θεός των Μικρών Πραγμάτων», για το οποίο κέρδισε το 1997 το Βραβείο Booker. «Αυτό καταπνίγει τη συζήτηση για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, παρότι εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας σε πραγματικό χρόνο – σε μια εποχή που καλλιτέχνες, συγγραφείς και κινηματογραφιστές θα έπρεπε να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να το σταματήσουν. Αν οι μεγαλύτεροι σκηνοθέτες και καλλιτέχνες της εποχής μας δεν μπορούν να μιλήσουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ιστορία θα τους κρίνει. Είμαι σοκαρισμένη και εξοργισμένη», τόνισε η κυρία Ρόι, η οποία επρόκειτο να συμμετάσχει στην Berlinale με αφορμή την προβολή της ταινίας «In Which Annie Gives It Those Ones», με πρωταγωνίστρια και σεναριογράφο την ίδια.
Στην Berlinale του 2024, κατά την τελετή απονομής των βραβείων, οι καλλιτέχνες ζήτησαν κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας, ενώ στην περσινή διοργάνωση διαβάστηκε δήλωση καλλιτεχνών οι οποίοι κατηγορούσαν τη Γερμανία ότι «υποστηρίζει μια γενοκτονία».