Berlinale - Αποχώρησε η συγγραφέας Αρουντάτι Ρόι: «Επιλεκτική η αλληλεγγύη σε Ουκρανούς και Ιρανούς αλλά όχι στους Παλαιστίνιους» - Real.gr

Η Ινδή συγγραφέας Αρουντάτι Ρόι ακύρωσε αιφνιδιαστικά απόψε τη συμμετοχή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale), κάνοντας λόγο για «εξωφρενικές δηλώσεις» του προέδρου της κριτικής επιτροπής Βιμ Βέντερς σχετικά με τη Γάζα και την πολιτική στάση των δημιουργών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην κριτική ότι η Berlinale δείχνει αλληλεγγύη προς τους Ουκρανούς και τους Ιρανούς, αλλά όχι τους Παλαιστινίους, επειδή αυτό απηχεί τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης, ο πρόεδρος της επιτροπής του φεστιβάλ δήλωσε ότι οι κινηματογραφιστές «πρέπει να μείνουν εκτός πολιτικής, καθώς αποτελούν αντίβαρο σε αυτήν». Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά του λαού, όχι των πολιτικών, οι ειδήσεις δεν είναι συναισθηματικές, η πολιτική δεν είναι συναισθηματική, αλλά οι ταινίες είναι, είπε ο Βιμ Βέντερς.

«Το να ακούς ότι η τέχνη δεν πρέπει να είναι πολιτική είναι σοκαριστικό», δήλωσε νωρίτερα απόψε η Αρουντάτι Ρόι, συγγραφέας μεταξύ άλλων του βιβλίου «Ο Θεός των Μικρών Πραγμάτων», για το οποίο κέρδισε το 1997 το Βραβείο Booker. «Αυτό καταπνίγει τη συζήτηση για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, παρότι εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας σε πραγματικό χρόνο – σε μια εποχή που καλλιτέχνες, συγγραφείς και κινηματογραφιστές θα έπρεπε να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να το σταματήσουν. Αν οι μεγαλύτεροι σκηνοθέτες και καλλιτέχνες της εποχής μας δεν μπορούν να μιλήσουν, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ιστορία θα τους κρίνει. Είμαι σοκαρισμένη και εξοργισμένη», τόνισε η κυρία Ρόι, η οποία επρόκειτο να συμμετάσχει στην Berlinale με αφορμή την προβολή της ταινίας «In Which Annie Gives It Those Ones», με πρωταγωνίστρια και σεναριογράφο την ίδια.

Στην Berlinale του 2024, κατά την τελετή απονομής των βραβείων, οι καλλιτέχνες ζήτησαν κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας, ενώ στην περσινή διοργάνωση διαβάστηκε δήλωση καλλιτεχνών οι οποίοι κατηγορούσαν τη Γερμανία ότι «υποστηρίζει μια γενοκτονία».