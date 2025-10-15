Χριστούγεννα… με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη - Real.gr

Η Σοφία Κουκουλά, φέτος τα Χριστούγεννα, θα φέρει στη σκηνή του Θεάτρου της Ημέρας, τους αλλοτινούς κόσμους του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, δραματοποιώντας μερικά από τα πιο γνωστά χριστουγεννιάτικα διηγήματά του.

Η Σκιάθος, που τόσο αγάπησε ο άγιος των γραμμάτων μας, χρησιμοποιείται ως κοινός τόπος των ηρώων, αυτού του έργου, και έτσι, μέσα από τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες τους, οι θεατές θα γίνουν κοινωνοί των ηθών, εθίμων και των μυρωδιών ακόμα ακόμα, μιας Ελλάδας τόσο μακρινής αλλά και τόσο δικιάς μας, πια.

Με απόλυτο σεβασμό στα γραπτά του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η παράσταση είναι μια σύνθεση των διηγημάτων του, που ενώνονται μεταξύ τους, μ’ έναν «μαγικό», χριστουγεννιάτικο, τρόπο. Η καθαρεύουσα, γλώσσα εντέχνως χρησιμοποιημένη από τον συγγραφέα, θα εναλλάσσεται με τη δημοτική, σε μια παράσταση, που επιδιώκει να θυμηθούν οι παλαιότεροι τα παιδικά τους χρόνια και να γνωρίσουν οι νεότεροι μια εποχή, που ναι μεν έχει παρέλθει αλλά αποτελεί, δε, μέρος τους, μέσα από τη ματιά ενός συγγραφέα, αξεπέραστου.

«Της κοκκώνας το σπίτι», «Η Σταχτομαζώχτρα», «Στο Χριστό το κάστρο», είναι μόνο μερικά από τα διηγήματα, που θα παρουσιαστούν, ως μέρος μιας ενιαίας παράστασης, που θα έχει μέσα και ζωντανό τραγούδι και χορό. Ενώ στο τέλος της παράστασης θα γίνεται συζήτηση για όσους μικρούς ή μεγάλους φίλους, θέλουν να συμμετέχουν σε αυτήν, με αφορμή το περιεχόμενο του έργου. Η παράσταση, άλλωστε απευθύνεται σε παιδιά από 5 έως 105 χρόνων!

Σύντομο Βιογραφικό

Η Σοφία Κουκουλά, τελείωσε το ΝΕΘ του Γιώργου Αρμένη (2006), το Πάντειο Πανεπιστήμιο, τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (2014), το διετές Drama Education-Θέατρο Πόρτα για παιδιά (2013), το εννιάμηνο “Ειδική αγωγή στην Εκπαίδευση” του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2021).

Έχει συνεργαστεί ως ηθοποιός με τους Αλέξανδρο Ρήγα, Κάρμεν Ρουγγέρη, Κώστα Γάκη, Αθανασία Καλογιάννη, Γιώργο Αρμένη, Πιέρρο Ανδρακάκο, Σπύρο Μιχαλόπουλο, Μιρέλλα Παπαοικονόμου, Λάμπη Ζαρουπιάδη και άλλους από το 2007 έως σήμερα, τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση.

Διδάσκει ως θεατροπαιδαγωγός σε σχολεία από το 2013. Έχει εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές και αρκετά παιδικά παραμύθια της σειράς Μικροί Βιβλιόφιλοι από τις εκδόσεις Έναστρον (ως σύμβουλος θεατρικής αγωγής με αφορμή το κάθε παραμύθι). Παραμύθια της, επίσης, υπάρχουν στο διαδίκτυο στα site artpass και 4moms.

Έχει γράψει και σκηνοθετήσει παραστάσεις όπως “Η γάτα των Χριστουγέννων”, “Οι ένοικοι”, “Ονειρεμένη Ζωή”, “Η διαθήκη της Ελεονόρ Άτκινς” και άλλα. Το 2022 δημιούργησε την ημί-επαγγελματική θεατρική ομάδα Reboot, που μετρά στο ενεργητικό της, ήδη, έξι παραστάσεις.

Koukou Theatre

Η Koukou Theatre συστήθηκε από τη Σοφία Κουκουλά, τον Ηλία Ρωμανό και την Γωγώ Πεϊβάνη, ως ανάγκη δημιουργίας θεατρικών παραστάσεων, τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες, αλλά και λοιπών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με γνώμονα, πάντα, την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, που παραδίδουν στο κοινό, τόσο ως προς την θεματική, που επιλέγουν αλλά και ως προς τους συντελεστές με τους οποίους συνεργάζονται, με στόχο την επίτευξη ενός τελικού αποτελέσματος που θα αγγίξει και θα εμπνεύσει το κοινό τους.

Μέχρι στιγμής, έχουν παρουσιαστεί οι ακόλουθες παραστάσεις:

«Με λένε Ειρήνη»,

«Η πιο ωραία μου ζωή»,

«Η γάτα των Χριστουγέννων»,

καθώς και, σε συνεργασία με την ομάδα Reboot+, τα έργα:

«Ονειρεμένη ζωή»,

«Οι ένοικοι»,

«Ο κύριος με τα σπίρτα»,

«Η διαθήκη της Ελεονόρ Άτκινς»

«Ο Πειρασμός».

Ενώ, παράλληλα, αναλαμβάνουν τα τελευταία χρόνια, την οργάνωση εκδηλώσεων για παιδιά, εταιρικά, σε συνεργασία με δήμους ή ως εξωτερικοί συνεργάτες σε χώρους εκδηλώσεων.

Συντελεστές

Σύνθεση κειμένου: Κουκουλά Σοφία

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μούτσης, Σοφία Κουκουλά

Ήχος – Φώτα: Γιώργος Σιφάκης

Κοστούμια: Μαρία Γουναροπούλου

Σχεδιασμός σκηνικών: Ασημίνα Κωνσταντοπούλου

Σχεδιασμός αφίσας: Κωνσταντίνος Σελλάς

Κατασκευή σκηνικών: Θήτα12, Ηλίας Ρωμανός

Επικοινωνία: Χριστίνα Χρήστου

Χορογραφίες: Γιάννης Πλιάκης

Video Art: Σταμάτης Πρίφτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Γωγλω Πεϊβάνη

Φωτογραφίες: Γιώργος Λογιάδης

Μουσική Διδασκαλία: Ελίζα Αποστόλου

Παίζουν: Αινείας Άλυ Νουρ Ποντίκης, Κωνσταντίνος Μούτσης, Ελίζα Αποστόλου, Σοφία Κουκουλά, Γιάννης Πλιάκης, Γωγώ Πεϊβάνη

Στον ρόλο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, αφηγείται ο Γιάννης Ζουγανέλης

Παραγωγή: Koukou Theatre – Ηλίας Ρωμανός Θεατρικές επιχειρήσεις

Πολιτική Εισιτηρίων

*Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται. Τα εισιτήρια μεταφέρονται σε άλλη ημερομηνία αν ακυρωθεί η παράσταση με δικιά μας υπαιτιότητα. Σε ειδικές περιστάσεις, κατόπιν συνεννόησης με τον αγοραστή, επίσης.

Η παράσταση θα παίζεται από 7 Δεκεμβρίου και μέχρι 4 Γενάρη κάθε Κυριακή στις 18:00, στο θέατρο της Ημέρας (Μπλε Σκηνή), Γεννηματά 20, στους Αμπελόκηπους (πλησίον μετρό Πανόρμου).

Το εισιτήριο είναι στα 10 ευρώ (ενιαίο εισιτήριο) και 8 ευρώ το ομαδικό (άνω των 10 ατόμων). ΑΜΕΑ, ατέλειες και κάρτες ανεργίας είσοδος δωρεάν (με την επίδειξη του αντίστοιχου παραστατικού).

Για ομαδικές κρατήσεις (σύλλογοι, σχολεία, ΚΑΠΗ) τηλέφωνο επικοινωνίας 6945658876 ή email στο koukoulasofia@gmail.com.

Προπώληση μέσω more.com ή στα ταμεία του θεάτρου τις ημέρες και ώρες των παραστάσεων

