Δωρεάν masterclass με τον σεναριογράφο του «Lord of the Rings» - Real.gr

Στις 7 Οκτωβρίου στο Αίγλη Ballroom, ο Arty Papageorgiou θα μιλήσει, μεταξύ άλλων, για τη σημασία του σεναρίου για μια επιτυχημένη ταινία

Το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων και η ASIFA HELLAS παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό masterclass με τον Arty Papageorgiou, σεναριογράφο και σκηνοθέτη, γνωστό για τη δουλειά του στις ταινίες «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim» (2024), «The Sorrows» (2013) και «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» (2027).

Στο masterclass αυτό, ο Papageorgiou συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Π. Κακαρούντα, σκηνοθέτη και παραγωγό της Dahouse Studio και πρόεδρο της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ – Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων, και τη Χριστίνα Μητροπούλου, σεναριογράφο και παραγωγό, Επικεφαλής Ανάπτυξης του Athens Film Office, και θα μας οδηγήσει σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στη δημιουργία ιστοριών για animation και live action. Πρόκειται για μια διαδραστική εμπειρία, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν ενεργό ρόλο στη συζήτηση.

Θα συζητηθεί ο ρόλος του σεναρίου για μία επιτυχημένη ταινία animation ή live action, η δημιουργία καθηλωτικών κόσμων, η ανάπτυξη χαρακτήρων και το πώς η κινηματογραφία είναι πραγματικά μια τέχνη συνεργασίας.

Έχοντας πρόσφατα διατελέσει σεναριογράφος και associate producer στο animation “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”, ο Arty Papageorgiou εργάζεται αυτή την περίοδο πάνω στο live-action “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” από το Γουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας.

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Industry days του OWL, που διοργανώνει το Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τον ΕΚΚΟΜΕΔ, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου από τις 19:00 έως τις 20:30, στο Αίγλη Ballroom, στο Ζάππειο. Θα γίνει στην αγγλική γλώσσα και η είσοδος θα είναι δωρεάν- θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.