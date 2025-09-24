Ένας σταρ του animation στο Animasyros 2025 - Real.gr

Το Real.gr συνάντησε τον δις υποφήφιο για Όσκαρ, συνεργάτη της Madonna και του Kanye West, θρυλικό Αμερικανό animator Bill Plympton στην Ερμούπολη, όπου ήρθε με αφορμή το αφιέρωμα του φεστιβάλ στο έργο του

της Μαρίνας Τσικλητήρα

Kορυφαία μορφή του ανεξάρτητου αμερικανικού animation, γνωστός για το απόλυτα προσωπικό του στυλ, θρυλικός για τα χειροποίητα κινούμενα σχέδια που δημιουργεί, βραβευμένος – μεταξύ άλλων –

στις Κάννες και δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ για τις ταινίες “Your Face” και “Guard Dog”, ο Bill Plympton έχει συνεργαστεί με την Madonna, τον Kanye West, τους Simpsons αλλά και με εμβληματικά έντυπα, όπως το “New Yorker”.

Ο πρώτος καλλιτέχνης που σχεδιάζει εξ ολοκλήρου στο χέρι ταινίες μεγάλου μήκους, μια ζωντανή ιστορία του animation, ο Plympton βρίσκεται στη Σύρο για να μας μυήσει στον μαγικό, σουρεαλιστικό κόσμο του μέσα από 10 έργα του αλλά και μέσα από ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον masterclass στο πλαίσιο της Αγοράς.

“To να ζωγραφίζω μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Έκανα όλα τα σχέδια μόνος μου σε 9 ταινίες, είναι ρεκόρ Γκίνες”, μας λέει χαμογελώντας καθώς μας παρουσιάζει την καταπληκτική, παλαιότερη ταινία του “Cheatin” στο ιστορικό θέατρο “Απόλλων”, όπου χτυπάει η καρδιά του Animasyros. “Εμπνεύστηκα το “Cheatin” από μία σχέση μου”, αποκαλύπτει. “Αγαπιόμασταν αληθινά με τη γυναίκα εκείνη, αλλά ανάμεσά μας εισέβαλλαν υποψίες για απιστία και, τελικά, χωρίσαμε. Σκέφτηκα, όμως, ότι ήταν ενδιαφέρον να μιλήσω, μέσα από μια ταινία, για τις δυσκολίες και τον πόνο που δημιουργεί ένας χωρισμός, και να τα μετατρέψω, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, σε κωμωδία!”

Πράγματι, το “Cheatin’” είναι καταπληκτικό. Είναι τολμηρό και ακραία παθιασμένο, οι φιγούρες των ηρώων είναι σουρεάλ έργα τέχνης, και τα συναισθήματα που αναδύονται- γέλιο, αγωνία, λύπη, ανακούφιση- είναι τόσο έντονα που σε αιχμαλωτίζουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο βετεράνος δημιουργός παρακολουθεί ξανά την ταινία μαζί μας, έπειτα από πολλά χρόνια, και θυμάται ξανά πόσο του αρέσει. “Είναι από τις πιο αγαπημένες μου”, μας λέει. “Χρειάστηκα 3 χρόνια να την ολοκληρώσω”.

Στη συνέχεια, ο Bill Plympton σχεδίασε για κάθε θεατή ξεχωριστά μια από τις κλασσικές φιγούρες του- σκυλάκι, πάπια ή φάλαινα- , ενώ αργότερα ζήσαμε ένα ακόμα εικαστικό υπερθέαμα, καθώς βυθιζόμασταν στην καταιγιστική δράση (αλλά και το love story) της πιο πρόσφατης ταινίας του, “Slide”. “Μεγάλωσα στο Όρεγκον, στα δάση, αγαπώ τους καουμπόηδες, εξ ου και ήθελα με το “Slide” να φτιάξω ένα γουέστερν”, μας εξηγεί. “Μου πήρε 7,5 χρόνια να το τελειώσω”.

Οι ταινίες του απευθύνονται σε ενήλικο κοινό, αφού περιέχουν σεξ και αρκετή βία. “Το “Slide περιλαμβάνει πολύ περισσότερους δολοφόνους από μια μέση ταινία του Χόλιγουντ”, αστειεύεται ο Bill Plympton. “Όταν έκανα την πρώτη μου ταινία, τη δεκαετία του ΄90, κανείς δεν είχε φτιάξει, μέχρι τότε, μια χειροποίητη ταινία μόνος του. Τώρα, όλοι φτιάχνουν ταινίες κινουμένων σχεδίων στο σπίτι τους, στον υπολογιστή τους. Χαίρομαι όταν σκέφτομαι ότι ίσως η δουλειά μου αποτέλεσε έμπνευση για τους σύγχρονους δημιουργούς animation. Είναι καλό να υπάρχει καλλιτεχνικός ανταγωνισμός απέναντι στη Disney και την Pixar, να παρουσιάζεται και κάτι εντελώς διαφορετικό. Γι΄ αυτό και θέλησα να δημιουργήσω αυτές τις τρελές, σουρεαλιστικές, αλλόκοτες ταινίες, που κανένας δεν είχε ξαναδεί μέχρι τότε”.