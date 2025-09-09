Επίσημα εγκαίνια του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου, στο Πεδίο του Άρεως – Αναλυτικά το πρόγραμμα - Real.gr

Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ), που διοργανώνει το φεστιβάλ, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στα εγκαίνια του 53ου Φεστιβάλ Βιβλίου, σε μια γιορτή που δεν είναι απλώς πολιτιστικό γεγονός αλλά ένας πολύχρωμος κόσμος που ανοίγεται μπροστά μας μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Το φετινό μας αφιέρωμα, ‘’Παιδί και φιλαναγνωσία – Με ένα βιβλίο ανακαλύπτω τον κόσμο’’, είναι η καρδιά του φεστιβάλ, το οποίο είναι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά. Σε εκείνα που ανοίγουν για πρώτη φορά ένα παραμύθι, σε εκείνα που ονειρεύονται μέσα από τις περιπέτειες, αλλά και σε εκείνα που ψάχνουν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει: κάθε βιβλίο που κρατά ένα παιδί στα χέρια του γίνεται γέφυρα προς τη γνώση, το συναίσθημα, τη φαντασία, αλλά και την κατανόηση του κόσμου που το περιβάλλει. Σήμερα, εγκαινιάζοντας το φεστιβάλ, σας προσκαλώ να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη χαρά της ανακάλυψης, της μάθησης και της δημιουργίας».

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ τις επόμενες ημέρες θα έχει ως εξής:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025. Ώρα 19.30. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Παρουσίαση της έκδοσης: «Η Μακεδονία στο ελληνικό Κοινοβούλιο, 1897-1989» Ομιλητές: Βασίλης Κ. Γούναρης (Καθηγητής, ΑΠΘ), Ιωάννης Δ. Στεφανίδης (Καθηγητής, ΑΠΘ), Ευάνθης Χατζηβασιλείου (Καθηγητής, ΕΚΠΑ / Γενικός Γραμματέας, Ίδρυμα της Βουλής). Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Μ. Κακλαμάνης.

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025. Ώρα 18.30. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά. Διαδραστική εκδήλωση: «Τα παιχνίδια των αρχαίων Ελλήνων»/ Τρία σπουδαία αρχαιοελληνικά παιχνίδια στρατηγικής: Τριάδα (η αρχαία τρίλιζα), Εννεάδα, και το μοναδικό Οστομάχιον του Αρχιμήδη, καλούν σε ατομικές και ομαδικές αναμετρήσεις μικρούς και μεγάλους. Παράλληλο ψηφιακό υλικό παρουσιάζει σημαντικές εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων. Συντελεστές: Μαρία Νικητοπούλου, Ισαβέλλα ντε Βίλλιερς, Δημήτρης Γαλάνης, Ελένη Παπαστεργίου.

Ώρα 20.30. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Ελληνική Ακαδημία Κόμικς. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Κόμικς στην Ελλάδα: Από το περιθώριο στις προσθήκες». Συντονισμός: Βασιλεία Βαξεβάνη (Υπεύθυνη Προγραμμάτων Athens Comics Library). Ομιλητές: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου (συνδιοργανωτής Φεστιβάλ Comicdom Con Athens), Ελένη Παπαγεωργίου (εκδότρια, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ), Αλέκος Παπαδάτος (δημιουργός κόμικς), Λευτέρης Σταυριανός (εκδότης, Jemma Press, ιδιοκτήτης καταστημάτων κόμικς), Κατερίνα Φράγκου (υπεύθυνη λογοτεχνικού πρακτορείου Ίρις).

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 Ώρα 19.30. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Σύλλογος των Αθηναίων 130 χρόνια «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Ομιλητής: Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς (Πρόεδρος του Συλλόγου).

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025. Ώρα 19.00. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Φεστιβάλ Agatha & ΕΛΣΑΛ. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Δικαιοσύνη υπό αίρεση: Ηθική και έγκλημα στην αστυνομική λογοτεχνία. Υπάρχει δίκαιο πέρα από τον Νόμο;» Συντονισμός: Ιωάννα Πετρίδου (διοργανώτρια Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha). Ομιλητές: Άντυ Βρόσγος (συγγραφέας, Πρόεδρος της ΕΛΣΑΛ), Έλενα Μπολονάση (δικηγόρος, εγκληματολόγος, συγγραφέας), Ιωάννης Πανούσης (Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας), Βίκυ Χασάνδρα (συγγραφέας, σεναριογράφος, καθηγήτρια σεναρίου και δημιουργικής γραφής).

Ώρα 21.00 Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Απολλώνιο Ωδείο / Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής. «Ταξίδι στην Ελληνική Μουσική» με τον Ισίδωρο Πάτερο. Μια συναυλία – περιήγηση στον πλούτο της ιστορίας της Ελληνικής Μουσικής από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Συντελεστές: Ισίδωρος Πάτερος (επιμέλεια εκδήλωσης, τραγούδι, αρχαία λύρα, μπουλγαρί, μαντόλα, μπουζούκι, κιθάρα), Χρήστος Χαρχαλάκης (βιολί, μαντολίνο), Άγγελος Πάτερος (πιάνο).

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025. Ώρα 20.00 Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. Παιδική θεατρική παράσταση «Ο Πέτρος και ο λύκος» από την εταιρεία Μέθεξις Το μουσικό παραμύθι του Σεργκέι Προκόφιεφ, το διασημότερο όλων των εποχών, σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη. Με τον Ιωάννη Απέργη, πέντε μουσικούς, δυο χορεύτριες και επτά μουσικά όργανα.

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025. Ώρα 18.30 Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ & Library4all Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Πάμε βιβλιοθήκη;» Ανοιχτή συζήτηση με το κοινό με κεντρικό θέμα το λογοτεχνικό βιβλίο στο σχολείο και την χρησιμότητα των σχολικών βιβλιοθηκών. Ομιλητές: Δρ. Χρύσα Κουράκη (Αντιπρόεδρος Ελληνικού Τμήματος ΙΒΒΥ), Ελένη Γερουλάνου (Πρόεδρος Library4all). Παρεμβαίνουν μέλη των δύο φορέων: συγγραφείς, εικονογράφοι, εκπαιδευτικοί.

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025. Ώρα 18.00. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. Πρωτοεμφανιζόμενοι συγγραφείς στη νουβέλα, το διήγημα και το μυθιστόρημα Συντονισμός: Δρ. Κωνσταντίνος Μπούρας.

Ώρα 20.15 Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας (PWPF) «Συναντώντας την ποίηση. Η αιωνιότητα των στίχων», Με τη συμμετοχή ποιητριών και ποιητών που η δράση τους εμπνέει το ελληνικό αναγνωστικό κοινό.

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 Ώρα 20.30. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – ΟΠΑΝΔΑ. Συναυλία από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθηναίων. Συντελεστές: Δημήτρης Γάσιας (βιολί), Βασίλειος Δρόλιας (μπάσο), Άγγελος Ηλίας (αρχιμουσικός), Νικόλαος Κρέτσης (μπουζούκι), Αντώνιος Μπαστιάνος (κιθάρα), Ανδρέας Νικόλης (κρουστά), Θεοδώρα Λουίζου (ερμηνεύτρια), Δημοσθένης Πολυμέρης (ακορντεόν), Εμμανουήλ Σκουλάς (ερμηνευτής).

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025. Ώρα 18.00. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. Πρωτοεμφανιζόμενοι συγγραφείς στο δοκίμιο, το μελέτημα, το χρονικό-μαρτυρία, το θεατρικό έργο και το σενάριο Συντονισμός: Δρ. Κωνσταντίνος Μπούρας.

Ώρα 20.30. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Σύγχρονοι Κωνσταντινουπολίτες Συγγραφείς. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Όψεις της κοινωνίας της Πόλης μέσα από το βλέμμα των σύγχρονων Κωνσταντινουπολιτών ιστορικών μελετητών, μυθιστοριογράφων, ποιητών και μεταφραστών» Τα μέλη της ομάδας μέσα από το συγγραφικό τους έργο θα παρουσιάσουν την κοινωνία, τις δραστηριότητες, τα ήθη και έθιμα, την εκπαιδευτική και πνευματική ύπαρξη της ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης.

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025. Ώρα 18.15. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα & Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Μακροπρόθεσμος Προϋπολογισμός: Τι (πρέπει να) κάνει η Ευρώπη για τα παιδιά και τους νέους». Ανοιχτή συζήτηση με ευρωβουλευτές και πολίτες.

Ώρα 20.00. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Διαβάζοντας Μεγαλώνω. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Να βάλουμε βιβλία στις κούνιες και στα καροτσάκια τους; Η σημασία των πρώιμων αναγνωστικών παρεμβάσεων» Συντονισμός: Άβα Χαλκιαδάκη (φιλόλογος, ερευνήτρια αναγνωστικών πολιτικών). Ομιλητές τα μέλη του Διαβάζοντας Μεγαλώνω: Εύη Ανδριανού (παιδαγωγός ειδικής αγωγής, θεατροπαιδαγω γός), Κατερίνα Δερματά (PhD, παιδαγωγός πρώιμης παιδικής ηλικίας), Γόνη Λούκα (ηθοποιός, νηπιαγωγός), Μαρία Μπακάρα (κοινωνιολόγος), Μαρία Μπούρη (PhD, παιδίατρος), Ευανθία Σακελλάρη (Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), Σίσσυ Τσιφλίδου (PhD, εκπαιδευτικός).

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. Ώρα 19.00. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Κόκκινη Αλεπού & O Αναγνώστης. Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Πώς επιλέγουμε βιβλία για τα παιδιά;» Ανοιχτή συζήτηση αφιερωμένη στην ανάδειξη των κριτηρίων επιλογής βιβλίων για παιδιά, αλλά και της σημασίας του βιβλίου στη ζωή των μικρών σε ηλικία αναγνωστών. Συντονισμός: Μαρίζα Ντεκάστρο (κριτικός και συγγραφέας, εκ μέρους του περιοδικού O Αναγνώστης), Ζωή Κο σκινίδου (δημοσιογράφος, εκ μέρους του περιοδικού Κόκκινη Αλεπού). Ομιλητές: Μαρία Ρηγάτου (εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου), Άγγελος Μητρέλης (βιβλιοθηκονόμος στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό του Pierce – The American College of Greece), Γαρυφαλιά Τεριζάκη (νηπιαγωγός, υπεύθυνη του Παραρτήματος Τριφυλίας της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Καλαμάτας).

Ώρα 21.00 Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. «Ο Καραγκιόζης γραμματικός» από το Θέατρο Σκιών Νικόλα Τζιβελέκη Ο αγράμματος Καραγκιόζης διορίζεται γραμματέας της πόλης. Δυσκολεύεται να τα καταφέρει και περνάει διάφορες περιπέτειες. Ένα έξυπνο εύρημα στον μπερντέ για να σατιριστούν τα στραβά και τα ανάποδα.

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025. Ώρα 18.30. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΔΠ) «Το Δ των Δικαιωμάτων. Όταν οι εικόνες γίνονται η φωνή κάθε παιδιού» Εκδήλωση-συζήτηση, με αφορμή την έκθεση «Το Δ των Δικαιωμάτων», για την ανάδειξη της σημασίας της εικόνας ως μέσο έκφρασης των Δικαιωμάτων των Παιδιών. Συντονισμός: Πάνος Χριστοδούλου (Διευθυντής ΔΔΠ, συγγραφέας). Παρεμβαίνει η Καλλιόπη Κύρδη (Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας). Ομιλητές και ομιλήτριες οι εικονογράφοι: Νικόλας Ανδρικόπουλος, Ευαγγελία Γουτιάνου, Βασίλης Γρίβας, Στέλλα Δημητρακοπούλου, Ιφιγένεια Καμπέρη, Ναταλία Καπατσούλια, Σπυριδούλα Κουράκη, Ειρήνη Κούτμου, Έφη Λαδά, Νίκη Λεωνίδου, Χαρά Μαραντίδου, Κανέλλος Μπίτσικας, Πέτρος Μπουλούμπασης, Κατερίνα Σωτηροπούλου, Svetlin Vassilev.

Ώρα 20.30 Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών. Συναυλία «Οι διεθνείς δρόμοι του Μίκη» Ένα μουσικό ταξίδι-αφιέρωμα στον μεγάλο και διεθνή Μίκη Θεοδωράκη, με σταθμούς τα σπουδαία του έργα όπως τα τραγουδήσαμε στη γλώσσα των μεγάλων μας ποιητών, αλλά και με σύγχρονη απόδοση στα Ισπανικά από τον διακεκριμένο λογοτέχνη, θεατρικό σκηνοθέτη και πανεπιστημιακό καθηγητή, Ελληνικής καταγωγής πολίτη της Βενεζουέλας Costa Palamides. Συντελεστές: Μartha Moreleon, Alkis Kollias, Ειρήνη Τουμπάκη, Μάριος Στρόφαλης.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025. Ώρα 19.00. Διοργάνωση Σ.ΕΚ.Β. – Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Παιδικό εργαστήριο «Το ’21 αλλιώς. Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα PLAYMOBIL». Οι συλλέκτες Βασιλική Φατή και Άγγελος Γιακουμάτος θα παρουσιάσουν διοράματα που δημιούργησαν για την έκθεση, θα μιλήσουν στα παιδιά για την πρωτότυπη ενασχόλησή τους και θα δείξουν πώς φτιάχνεται μία τέτοια φιγούρα.