Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Ιστορίες προσωπικές και οικουμενικές

Αποκαλύψεις και εκπλήξεις, θέματα που καίνε, πρόσωπα από τον χώρο της τέχνης, της μουσικής και της μόδας, χιούμορ και συγκίνηση στη φετινή, 26η διοργάνωση, που θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 17 Μαρτίου.

Της Μαρίνας Τσικλητήρα - Φωτογραφία «Inside»: Μαριλένα Σταφυλίδου

Πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ, διάσημες σκηνοθετικές υπογραφές, όπως των Στιβ ΜακΚουίν και Φρέντερικ Γουάιζμαν, αλλά και αποκαλυπτικές ιστορίες με κεντρικούς χαρακτήρες γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της μουσικής και της μόδας, έρχονται στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης , που θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 17 Μαρτίου.

Μία από τις σημαντικές ταινίες που θα παρακολουθήσουμε είναι το “Occupied City” του βραβευμένου με Όσκαρ Βρετανού σκηνοθέτη Στιβ ΜακΚουίν. Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών, μάς καλεί σε μια περιπλάνηση στο σημερινό Άμστερνταμ όπου, πίσω από κάθε γωνιά του σύγχρονου αστικού τοπίου, αποκαλύπτονται οι φρικαλεότητες της ναζιστικής κατοχής, τα ίχνη της οποίας έχουν εξαφανιστεί από το πρόσωπο της ζωηρής αυτής πόλης.

Το “Sorry/Not Sorry” των Κάρα Μόνες και Κάρολιν Σου εξερευνά μία από τις πιο γνωστές ιστορίες του κινήματος #MeToo στο Χόλιγουντ: το 2017, οι “New York Times” δημοσίευσαν ένα άρθρο με καταγγελίες πέντε γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση κατά του πασίγνωστου κωμικού Λούις Σι Κέι. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την αγωνία των θαρραλέων αυτών γυναικών να μοιραστούν με το κοινό το βίωμά τους, την ίδια ώρα που ο Λούις Σι Κέι συνέχιζε την καριέρα του, μη διστάζοντας, μάλιστα, να χρησιμοποιήσει τις καταγγελίες ως μέρος του σόου του!

Μία ακόμα ταινία που περιμένουμε με ανυπομονησία είναι το “Happy Clothes: A Film About Patricia Field” του Μάικλ Σέλντιτς, που μας ξεναγεί στη δημιουργική καθημερινότητα, τη ζωή και την καριέρα της διάσημης ενδυματολόγου Πατρίσια Φιλντ.

Οι πρωταγωνιστές του” Sex and the City” και του “Emily in Paris”, συνεργάτες και φίλοι μιλούν για την αντισυμβατική προσωπικότητα μιας γυναίκας η δουλειά της οποίας έχει επηρεάσει βαθιά την μόδα και την ποπ κουλτούρα.

Το ντοκιμαντέρ “The Many Lives of Édouard Louis” του Φρανσουά Καϊγιά μάς συστήνει ξανά τον σπουδαίο και ιδιαίτερα αγαπητό στην Ελλάδα Εντουάρ Λουί, έναν από τους πιο επιδραστικούς συγγραφείς της εποχής του, ενώ στο “Dario Argento Panico” του Σιμόνε Σκαφάντι θα παρακολουθήσουμε τον ανατρεπτικό, διάσημο σκηνοθέτη Ντάριο Αρτζέντο να γράφει το τελευταίο του σενάριο.

Επιστροφή στα ΄60΄ς και στα ΄70΄ς μέσα από το “Catching Fire: The Story Of Anita Pallenberg” των Αλέξις Μπλουμ και Σβετλάνα Τσιλ, και το βλέμμα στρέφεται στην Ανίτα Πάλενμπεργκ, η οποία υπήρξε μοντέλο και ηθοποιός, σύντροφος διάσημων μουσικών όπως o Μπράιαν Τζόουνς και ο Κιθ Ρίτσαρντς των Rolling Stones και σύμβολο χειραφέτησης και δυναμισμού.

Η 26η διοργάνωση θα προβάλλει, επίσης, τη νέα ταινία του 94χρονου Φρέντερικ Γουάιζμαν, ενός από τους μεγαλύτερους ντοκιμαντερίστες στον κόσμο.

Το “Menus Plaisirs - Les Troisgros” μας ταξιδεύει στην κεντρική Γαλλία και μας παρασέρνει σε μια γαστριμαργική εμπειρία σε ένα από τα σπουδαιότερα εστιατόρια της χώρας, το “La Maison Troisgros”, το οποίο διατηρεί 3 αστέρια Μισελέν για περισσότερες από 5 δεκαετίες.

Spotlight στον Δημήτρη Παπαϊωάννου

Στο επίκεντρο του φετινού φεστιβάλ θα είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης, χορογράφος, εικαστικός και περφόρμερ Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος παραχώρησε το σκίτσο ενός φιλιού για την αφίσα της διοργάνωσης. Ανάμεσα στις δράσεις που τον αφορούν, είναι η ειδική προβολή (ως work in progress) του ντοκιμαντέρ της Εύας Στεφανή, με προσωρινό τίτλο “Η καρδιά του ταύρου”.

Στη διάρκειά του, η σκηνοθέτις ακολουθεί την περιοδεία της παράστασης “Εγκάρσιος Προσανατολισμός” (μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση) στις ευρωπαϊκές σκηνές. Μετά την ελληνική του πρεμιέρα, το έργο αυτό του Δ. Παπαϊωάννου ταξίδεψε σε 3 ηπείρους, 20 χώρες, 31 πόλεις και το είδαν περισσότεροι από 80.000 θεατές.

Επίσης, θα παρουσιαστεί η βίντεο- εγκατάστασή του “Inside”, αλλά και το κινηματογραφικό του έργο, μέσα από τις μικρού μήκους ταινίες του “Nowhere” και “Primal Matter”.

Ο αγαπημένος δημιουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, τόσο για τις προβολές των ταινιών, όσο και την εγκατάσταση “Inside”.

Αφιερώματα

Ντοκιμαντέρ που υμνούν την ομορφιά της απελευθερωτικής πράξης του αυτοπροσδιορισμού και σφράγισαν το παγκόσμιο queer σινεμά περιλαμβάνει το μεγάλο αφιέρωμα του 26ου ΦΝΘ «Citizen Queer», στο οποίο θα ξετυλιχθούν ιστορικές καταγραφές για τις απαρχές και την εξέλιξη του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, ιστορίες της διπλανής πόρτας αλλά και οικουμενικές.

Το αφιέρωμα θα παρουσιάσει περισσότερες από 25 ταινίες, ανάμεσά τους και το “The Celluloid Closet” (1995) των Ρομπ Επστάιν και Τζέφρι Φρίντμαν, μία από τις πιο λεπτομερείς, αναλυτικές και διασκεδαστικές καταγραφές της απεικόνισης των γκέι και transgender χαρακτήρων στο Χόλιγουντ, που δείχνει πώς γνωστοί σεναριογράφοι και σκηνοθέτες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας έκρυβαν τα μηνύματά τους ακόμα και μέσα σε διάσημες, mainstream ταινίες.

Μετά το τέλος της κάθε προβολής καλλιτέχνες, ακτιβιστές και σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου και του πολιτισμού, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες θα συζητούν με το κοινό.

Ένα ακόμα αφιέρωμα θα είναι αυτό στο θαρραλέο και πρωτοποριακό σινεμά του σκηνοθέτη, σεναριογράφου, συγγραφέα και μεταφραστή Παναγιώτη Ευαγγελίδη, στον οποίο το Φεστιβάλ θα απονείμει, επίσης, Χρυσό Αλέξανδρο για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο και στον πολιτισμό.